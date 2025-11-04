El príncipe Guillermo, como uno más en Brasil: patea un penalti en el Maracaná y se tira en la arena de Copacabana

Este lunes, 3 de noviembre, el príncipe Guillermo (43 años) ha aterrizado en Brasil para asistir a la gala de premios medioambientales Earthshot, de la que es patrono, así como para la cumbre mundial United for Wildlife y la COP30, según ha informado el Palacio de Kensington en un comunicado.

Un viaje -el primero oficial a Brasil-, que se extenderá hasta el próximo jueves, día 6, y que ha comenzado en Río de Janeiro, donde el futuro heredero ha dejado imágenes memorables.

En su primera actividad, el Príncipe de Gales ha recibido las llaves de Río de Janeiro en una ceremonia simbólica de bienvenida en el turístico cerro del Pão de Açúcar, hasta donde ha llegado en el tradicional teleférico. Allí ha sido recibido por el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes (55).

El príncipe Guillermo en el cerro del Pão de Açúcar junto al alcalde de Río. Gtres

Tras ello, Guillermo ha visitado el emblemático estadio de Maracaná, en Río, acompañado de jóvenes y líderes comunitarios. Además, de la leyenda del fútbol brasileñó Cafú (55), quien ha ejercido de anfitrión.

"El fútbol es mucho más que un juego. Este hermoso deporte tiene el poder de lograr cosas maravillosas, y los líderes comunitarios están utilizando su influencia para crear espacios seguros e inclusivos. Aquí, los jóvenes pueden desarrollar resiliencia, conectar con otros y acceder a apoyo vital para su salud mental", ha asegurado el Príncipe de Gales en sus redes sociales.

"Dentro y fuera de la cancha, el fútbol derriba barreras y ayuda a eliminar el estigma en torno a la salud mental, propiciando conversaciones que transforman vidas. En su máxima expresión, el fútbol nos conecta con algo más grande que el juego: entre nosotros", ha añadido.

En el estadio de Maracaná, el más grande de Brasil y uno de los más grandes del mundo por mucho tiempo, el príncipe Guillermo también ha mostrado su destreza como futbolista. Ante un equipo de niños y adolescentes, el heredero a la Corona británica se ha atrevido a patear un penalti.

Cafú junto al príncipe Guillermo en el estadio de Maracaná. Gtres

Cercano y cariñoso, Guillermo también ha accedido a hacerse selfies con parte del equipo.

Una jornada deportiva que ha continuado en la famosa playa de Copacabana. "Ha sido fascinante conocer a los socorristas que velan por la seguridad de las personas en una de las playas más visitadas del mundo", ha confesado el hijo de Carlos III (76) en sus redes.

"Desde operar lanchas y helicópteros hasta involucrar a jóvenes en proyectos de sostenibilidad oceánica, los socorristas de la playa son los superhéroes de Copacabana", ha asegurado el futuro monarca.

Allí también ha mostrado sus habilidades para el deporte. Guillermo se ha unido a un equipo de Voleibol de playa para jugar un partido. Un encuentro que ha dejado imágenes históricas y que distan del protocolo royal. En pleno juego, el Príncipe de Gales no ha dudado en tirarse a la arena para salvar el balón.

El príncipe Guillermo pateando un penalti en el Maracaná. Efe

El viaje

Guillermo estará en Brasil hasta el próximo jueves, 6 de noviembre. Entre los principales actos en los que participará se encuentra la entrega del prestigioso galardón medioambiental, que tendrá lugar por primera vez en un país de América Latina.

La ceremonia se realizará en vísperas de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), que tendrá lugar entre el 6 y el 7 de noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

Este año, el premio Earthshot ha recibido el doble de nominaciones de Sudamérica en comparación con la pasada edición, con más de 2.000 iniciativas lideradas por mujeres y comunidades indígenas, incluidas 144 soluciones con sede en Brasil.

Fundado por el príncipe de Gales, el galardón reconoce con cinco premios de un millón de libras (1,17 millones de euros) las iniciativas medioambientales más destacadas.

También asistirá a la cumbre mundial United for Wildlife (Unidos por la vida salvaje), un evento que proporcionará "una plataforma para replantear los delitos medioambientales como una prioridad estratégica mundial" y que se llevará a cabo junto al Ministerio de Exteriores brasileño, la Interpol, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito y la Policía Federal de Brasil.

El heredero a la Corona de Reino Unido también tiene previsto una serie de compromisos "que pondrán de relieve soluciones medioambientales innovadoras" y que reunirán "a innovadores, inversores y líderes indígenas y comunitarios de primer orden mundial para impulsar la restauración y la protección del planeta".

Además, homenajeará a jóvenes líderes climáticos que impulsan el cambio para salvar el planeta.

Guillermo, por otro lado, pasará tiempo con las comunidades locales con los que verá los distintos ecosistemas de Brasil y las iniciativas que se están aprovechando en todo el país para proteger la naturaleza y hacer frente al cambio climático.

Una vez finalice su estadía en Río de Janeiro, el príncipe de Gales viajará a Belém (norte de Brasil) para acudir a la COP30 en nombre de su padre, el rey Carlos III.