Hija de un exguerrillero del Che, 2 hijos y afincada en Madrid: así es Laurence Debray, autora de las memorias de Juan Carlos I

El libro de memorias del rey Juan Carlos ha sido redactado por la periodista, escritora y biógrafa francesa Laurence Debray. Montaje de EL ESPAÑOL.

Solo quedan unos días para el gran debut. El próximo miércoles 5 de noviembre, las memorias del rey Juan Carlos I (87 años) saldrán a la venta en Francia. Su libro autobiográfico, que lleva por título Reconciliación, promete ser un bombazo.

No en vano, los extractos que ya han visto la luz sobre su vida han sido una auténtica revolución. Y es que habla de todo, sin cortapisas. Desde su romance con Corinna Larsen (60) a la difícil relación con la reina Letizia (53), su distanciamiento con el rey Felipe VI (57) o el papel que ha desempeñado en su vida la emérita Sofía (86).

Su extenso relato sobre sus vaivenes personales y sus 39 años y 7 meses de reinado quedan reflejadas en un total de 512 páginas. Cada una de ellas ha sido redactada por una mano experta: la de Laurence Debray (49).

La periodista, biógrafa y escritora francesa ha sido la encargada de dar forma y plasmar sobre el papel las experiencias del que fuera Jefe de Estado desde el 22 de noviembre de 1975, fecha en que fue proclamado rey tras la muerte de Francisco Franco, hasta el 19 de junio de 2014, cuando abdicó en favor de su hijo. Pero, ¿quién es ella y cuándo surgió su amistad con el Emérito?

Laurence Debray, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Se conocieron en 2014

Laurence Debray conoció al rey Juan Carlos en 2014 durante el rodaje de un documental, autorizado por Rafael Spottorno (80), exJefe de la Casa de Su Majestad del Rey.

La historiadora y escritora envió una carta al que fue mano derecha de Juan Carlos para realizar Yo, Juan Carlos, rey de España (2016), un proyecto televisivo que finalmente contó con el visto bueno de Zarzuela, incluido el propio Rey.

Fue entonces cuando el Emérito, complacido por el enfoque de Debray, decidió concederle una entrevista. La última que ha concedido a un medio audiovisual, por cierto. Y el origen de una excelente amistad que ambos han mantenido hasta ahora.

Prueba de la devoción y lealtad que siente por el exmonarca es que no ha tenido reparos en trasladarse con su familia a España y ha viajado hasta Abu Dabi para poder reunirse con el Emérito de manera periódica.

Autora de varios libros sobre el Emérito

Lo cierto es que Laurence Debray es una ferviente admiradora de la figura de Juan Carlos I y la monarquía española. Un tema al que ha dedicado varios libros. El más reciente, Mon roi déchu: Juan Carlos d'Espagne, publicado en octubre de 2021.

Su pasión juancarlista le viene de lejos. Ya en sus años de universidad firmó su tesis doctoral, La forja de un rey, sobre la transición española.

Hablando de estudios superiores: no le bastó con hacer una sola carrera. Estudió Historia y Literatura en La Sorbona de París, y Economía en la London School of Economics y en la HEC de la capital gala.​

En sus inicios laborales probó suerte en el mundo de las finanzas. Trabajó en banca de inversión en Nueva York y París. Pronto se dio cuenta de que prefería dedicarse profesionalmente al periodismo, la escritura y el análisis político.​

Este año ha tocado techo. Firma lo que bien podría considerarse el culmen de su trayectoria: Carlos I d’Espagne. Réconciliation, (editorial Stock), las memorias de Juan Carlos I que ha coescrito en calidad de biógrafa autorizada. Un privilegio al alcance de solo unos pocos.

Laurence Debray, en las regatas de Sanxenxo, con el rey Juan Carlos I, en octubre de 2024. GTRES

Amiga y persona de confianza

Sus trabajos la han hecho formar parte de una especie de Olimpo reservado únicamente a unos cuantos 'elegidos'. Ese que disfrutan quienes forman parte del círculo íntimo de Juan Carlos I.

"A él le gusta hablar en francés, habla muy bien. A lo mejor le resultó más fácil tener esa confianza conmigo. También por esa visión exterior, no tan involucrada en los últimos escándalos en España", aseguró sobre su labor junto al rey Juan Carlos en una entrevista a EL ESPAÑOL el pasado mes de marzo.

Además, revelaba cómo había sido el proceso de preparación de las memorias: "Es él quien me lo va dictando... Lo estoy haciendo con libertad e ilusión"..

A día de hoy se la considera una de las expertas extranjeras más cercanas al entorno del rey emérito. La relación no es exclusivamente profesional: son amigos y el vínculo entre ellos es de máxima confianza.

Sobre lo bien que se llevan han quedado muestras evidentes de manera pública. Laurence Debray lo acompañó a la boda de José Luis Martínez-Almeida (50) y Teresa Urquijo (29), celebrada en Madrid el 6 de abril de 2024.

Laurence Debray, junto a la infanta Elena, en las regatas de Sanxenxo, en octubre de 2024. GTRES

También estuvieron juntos en las regatas de Sanxenxo, en octubre del pasado año. La francesa se dejó ver en el Real Club Náutico de la ciudad pontevedresa junto al Rey, a la infanta Elena (61) y el amigo fiel del Emérito, Pedro Campos (75).

Bien es cierto que estas apariciones en España se deben a que vive dentro de nuestras fronteras. En el último año, Laurence Debray ha estado residiendo en Madrid, adonde se trasladó con su marido y sus dos hijos en septiembre de 2024.

Cuando se instaló en la capital tenía dos objetivos: perfeccionar el español de sus hijos y buscar una mayor calidad de vida y mayor seguridad frente "al auge del antisemitismo y la extrema derecha en Francia", según ha declarado ella misma.​

Casada con un científico

En el terreno personal, cabe destacar que Debray está casada con Émile Servan-Schreiber, científico, emprendedor y político francés, hijo del periodista y ensayista Jean-Jacques Servan-Schreiber.

Su pareja, con el que contrajo matrimonio en París el 7 de julio de 2007, trabaja como profesor especializado en inteligencia colectiva.

Y aunque es un auténtico desconocido en España, el marido de Debray pertenece a una conocida saga de intelectuales y políticos. Su padre fue un reconocido escritor. Asimismo, su abuelo fue Émile Servan-Schreiber, que fue director del diario Les Échos.

Revisando a fondo la genealogía de su esposo, resulta que también su bisabuelo, Joseph, tuvo una ilustre trayectoria. Fue secretario del canciller Otto von Bismarck, bisabuelo de la aristócrata alemana afincada en Marbella Gunilla von Bismarck (75).

La pareja tiene dos hijos: una hija llamada Roxanne, de 17 años, quien se graduó recientemente en el Liceo Francés de Madrid, y un hijo llamado Samuel, que cumplió 15 años en septiembre de 2024.

Hija de una activista de izquierdas

Pero Laurence Debray no tiene menos pedigrí que su compañero sentimental. Ella también pertenece a una familia de librepensadores. Y sobradamente conocidos.

Su madre es la historiadora y antropóloga venezolana Elizabeth Burgos, especializada en etnopsicoanálisis, y ganadora del Premio Casa de las Américas en 1983.

Alineada con los movimientos de izquierda de los años 60, su progenitora participó en luchas por Latinoamérica que la llevaron a Colombia, Ecuador, Perú (donde fue detenida) y a Chile, donde colaboró con Salvador Allende. También participó en la Conferencia Tricontinental de La Habana, en 1966.

Padre marxista y amigo de Fidel Castro

Por su parte, su padre es el filósofo, escritor y militante de la izquierda francés, Régis Debray (85) (en la imagen de Instagram, a la izquierda), conocido por su participación en la guerrilla junto al Che Guevara en Bolivia en 1967.

Militante marxista, desarrolló la teoría de la "mediología", que estudia la transmisión cultural y los medios de comunicación.

Asimismo, es autor de una vasta obra que abarca desde ensayos políticos hasta reflexiones sobre la cultura y la mediología. Ha escrito numerosos libros a lo largo de su carrera, como Revolución en la revolución y Vida y muerte de las imágenes.

En sus años de juventud estuvo influenciado por el marxismo de Louis Althusser y fue amigo y colaborador de Fidel Castro.

Tal fue su compromiso que no tuvo reparos en pasar del 'frente intelectual' a las trincheras. Y se convirtió en guerrillero.

En la década de 1960, su padre participó activamente en movimientos de lucha armada en América Latina, especialmente en la guerrilla boliviana junto al Che. Fue capturado en 1967 y liberado en 1970 tras una intensa campaña internacional.

Laurence Debray es la autora de 'Reconciliación', el libro de memorias del rey Juan Carlos. GTRES

Mujer discreta

Debido al carácter activista de sus padres con la causa política, Laurence Debray pasó gran parte de su infancia y juventud en distintos rincones del mundo. Ha crecido entre Francia, España, Venezuela, Londres y Nueva York.

Marcada por el carisma de quienes le dieron la vida, la escritora relató su experiencia en Hija de revolucionarios (2017). El libro, que narra la historia de su familia, la llevó a ganar dos importantes reconocimientos: el Prix du Livre Politique y el Prix des Députés.​

En Madrid, donde ha estado viviendo a lo largo del último año, ha mantenido un perfil bajo. Salvo contadas ocasiones, apenas se ha dejado ver en actos sociales. Igual de discreta es su cuenta de Instagram, donde apenas suma 1.624 seguidores.

Su vida en Madrid

El pasado mes de junio anunció en sus redes sociales que su etapa en la capital de España había llegado a su recta final. Al menos, parcialmente: "Un poco".

"¡Terminando nuestra quinta vida en Madrid! Gracias por seguirme", decía en su perfil, sin detallar si regresaba de manera definitiva a su país natal o si seguirá viviendo a caballo entre Madrid y París.

"De ahora en adelante nuestros caminos se separan pero la aventura continúa, siempre". Eso sí, en su información destacada de Instagram sigue describiéndose a sí misma como "una parisina en Madrid".

Ella, devota del rey Juan Carlos, le encanta pasar tiempo dentro de nuestras fronteras. Y sueña, al igual que el Emérito, poder ver con sus propios ojos cómo este cumple su deseo de regresar a España.

