El expríncipe Andrés pagó con dinero público a 40 prostitutas en un hotel de lujo de Tailandia en un viaje de 4 días en 2001

Solo han pasado unas horas desde que el rey Carlos III (76 años) decidiera despojar al príncipe Andrés (65 años) del único título que le quedaba vigente, el de Príncipe, por su implicación en el caso Epstein. Ahora han salido a la luz nuevas historias sobre las pasiones de alcoba que lo han llevado a ser un proscrito dentro de la familia Windsor.

Según ha contado el historiador real Andrew Lownie en un nuevo podcast del Daily Mail, Andrew Mountbatten-Windsor, -que es como de ahora en adelante hay que llamar al exduque de York, "no tiene límites morales".

El escritor asegura que durante un viaje a Tailandia "financiado por los contribuyentes", Andrés hizo que le llevaran a 40 prostitutas a su hotel de cinco estrellas en tan solo cuatro días.

El príncipe Andrés, en una imagen de archivo. Gtres

Su "crisis de mediana edad"

Tal y como ha revelado Lownie, autor de la biografía no autorizada titulada Deep Dive: The Fall of the House of York (en castellano, El auge y la caída de la Casa de York), el hasta ahora príncipe Andrés explotó su papel como enviado comercial en Tailandia para "llenarse los bolsillos" y rodearse de la compañía de cuatro decenas de trabajadoras sexuales.

"Hubo un famoso viaje a Tailandia para las celebraciones del cumpleaños del Rey. Andrés representa a su país e insiste en alojarse en un hotel de cinco estrellas en lugar de la embajada, como siempre hacía", ha contado Lownie a la periodista británica Sarah Vine.

Dicho viaje tuvo lugar en el año 2001. En aquel momento, "Andrew tiene 41 años, está pasando por su crisis de la mediana edad y básicamente empieza a perseguir a muchísimas mujeres".

El que fuera duque de York "hizo traer a 40 prostitutas en el lapso de cuatro días. Todo esto fue posible gracias a diplomáticos y otras personas", ha apuntado el escritor.

Las explosivas informaciones de Lownie están sustentadas y verificadas "por múltiples fuentes, incluyendo un corresponsal de Reuters y un miembro de la familia real tailandesa".

El nuevo libro sobre el príncipe Andrés relata la historia de los vínculos de los York con Jeffrey Epstein. GTRES

Carlos III le desaconsejó viajar a Tailandia

El entonces príncipe Carlos se olía entonces que las intenciones de su hermano al trasladarse al país del sudeste asiático tenían más que ver con sus intereses personales que con su rol institucional.

Por eso le aconsejó no otorgarle el cargo de enviado comercial en 2001, advirtiéndole de que, simplemente, "perseguiría mujeres y jugaría al golf".

Al parecer, los altos cargos del gobierno del Reino Unido tampoco vieron con buenos ojos el periplo de Andrés a Tailandia.

Lownie ha afirmado que el ahora rey fue desautorizado por el entonces primer ministro, Tony Blair (72), y el que fuera diputado del Partido Laboralista y su mano derecha, Peter Mandelson (72). Nadie lo quería como representante 'oficial', pero partió igualmente.

Y es que Andrés, obstinado en tomar un avión rumbo a Bangkok, "utiliza la excusa de su cargo como enviado comercial, pagado por los contribuyentes, para irse de viaje", tal y como ha contado Lownie.

De este modo, se embarcó en una serie de viajes pagados con fondos públicos que también servían como días de relax. "Siempre pide dos semanas de 'tiempo libre'. Así que nosotros le pagamos las vacaciones y luego él se va y hace cosas", ha detallado el historiador.

El príncipe Andrés y Carlos III, en una imagen de archivo. Gtres

Andrés, sin títulos

El pasado jueves, 30 de octubre, el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos había iniciado un proceso formal para despojar a Andrés de su título de príncipe. El comunicado indicaba que a Andrés se le había notificado formalmente que debía abandonar Royal Lodge.

Cuando se pregunta a Andrew Lownie, considerado uno de los mejores expertos de su país en la Familia Real británica, qué consejo le daría a Carlos III con respecto a su hermano, su respuesta es contundente.

Cree que lo mejor para salvaguardar la imagen de la Corona es "menos secretismo y más transparencia" por parte de la Familia Real.

"Es evidente que Andrew está desprestigiando a toda la institución. Está socavando todo el buen trabajo que realiza el resto de la familia", ha lamentado en su charla con el rotativo.

El historiador, periodista y escritor Andrew Lownie revela datos inéditos de la vida del príncipe Andrés en su nuevo libro. Montaje de EL ESPAÑOL.

Andrew Lownie: "Que vaya a la cárcel"

Lo que pase de ahora en adelante con el futuro del que fuera ojito derecho de la reina Isabel II sigue copando titulares en todo el mundo.

Lownie, conocedor de las interioridades de la saga Windsor, cree que ahora toca abandonarlo a su suerte, en el más hostil 'destierro': "La familia se ganaría mucho respeto si lo dejaran en la estacada".

Del mismo modo, considera que Andrés debe afrontar las consecuencias de sus actos ante la justicia: "Si se enfrenta a cargos criminales, que los afronte. Que vaya a la cárcel si es necesario. Eso demostrará que nadie está por encima de la ley".

"Hablo como monárquico que desea que la monarquía sobreviva. Pero no quiero que sobreviva si estos miembros corruptos y sin escrúpulos de la realeza salen impunes", ha apuntado.

La entrevista de Andrew Lownie con el Daily Mail fue grabada antes de que el Palacio de Buckingham despojara oficialmente a Andrés de todos sus títulos.