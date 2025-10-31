De "deshonrado" a "arrepentido": la prensa internacional sentencia al rey Juan Carlos por la publicación de sus memorias

A una semana de la publicación de sus esperadas memorias, el emérito Juan Carlos (87 años) se ha convertido en el protagonista de la prensa nacional e internacional. Tras conceder entrevistas a varios medios franceses, que a su vez han publicado extractos del libro, su nombre destaca en un sinfín de medios extranjeros.

Todo el mundo habla de Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne (Reconciliación. Memorias. Juan Carlos I de España), el libro escrito por Laurence Debray que verá la luz en Francia el próximo miércoles, 5 de noviembre. En España está previsto que se publique a principios de diciembre por Planeta.

Con Reconciliación, el anterior jefe del Estado pretende ofrecer su versión de la historia. Un relato que ya han adelantado varios medios galos como Le Figaro y Le Point, que han visitado a Juan Carlos en Abu Dabi, donde vive desde 2020.

Sus declaraciones han dado la vuelta al mundo. En España, claro está, se ha hecho un despliegue, desgranando -casi punto por punto- los tópicos que aborda el Emérito. Desde su opinión sobre Francisco Franco, su relación con Felipe VI (57) y otros miembros de su familia y hasta su relación con la princesa Diana, con quien ha negado haber tenido un affaire.

En Francia, país donde se publicarán las memorias y cuyos medios han conversado cara a cara con el Emérito, la situación es similar.

Portada del libro de memorias del emérito Juan Carlos.

Pero, ¿cómo recoge la información el resto de la prensa extranjera? A continuación, un listado de periódicos, con sus respectivos titulares y sentencias hacia el Emérito.

1. Daily Mail | Reino Unido

"El exrey de España afirma en sus nuevas memorias que la princesa Diana era 'fría y distante, salvo en presencia de los paparazzi' y niega haber tenido una relación amorosa con ella", titula el medio británico.

Como no podía ser de otra manera, el Daily Mail pone el foco en la declaración de Juan Carlos sobre Diana de Gales, a quien el anterior monarca califica de "fría, taciturna, distante, excepto en presencia de los paparazzi".

En su artículo, el periódico inglés recuerda que las especulaciones sobre un presunto affaire entre el padre de Felipe VI y Lady Di surgieron en la década de los 80, después de que la princesa del pueblo, acompañada del rey Carlos III (76) y sus dos hijos, visitara Marivent, la residencia de verano de la Familia Real española en Palma de Mallorca.

2. The Sun | Reino Unido

The Sun sigue una línea similar. "El exrey de España, Juan Carlos, niega haber tenido un romance con la princesa Diana, calificándola de 'fría'", titula su tema, centrado en los encuentros entre el Emérito y Lady Di.

En el artículo también destaca los calificativos con los que Juan Carlos describe a la fallecida Princesa en sus memorias.

Los reyes eméritos invitaron a los royal británicos a pasar unas vacaciones en Mallorca.

Al momento de nombrar al Emérito por primera vez en el tema, lo describe como "el famoso mujeriego".

3. The Times | Reino Unido

The Times lleva un enfoque mucho más político, centrado en la relación del anterior monarca con Francisco Franco: "El deshonrado Juan Carlos elogia a Franco por haberlo nombrado Rey".

En el primer párrafo del artículo, se lee: "El exmonarca español elogia a Francisco Franco por haberlo nombrado Rey, allanando así el camino hacia la democracia".

A diferencia de los dos medios británicos citados anteriormente, The Times menciona a Diana de Gales al final de su artículo. Explica que Juan Carlos ha negado cualquier relación sentimental con la que fuera mujer de Carlos III.

4. Die Presse | Alemania

"El rey emérito Juan Carlos publica sus memorias desde el exilio en el desierto". Así, genérico, titula el medio alemán Die Presse su artículo sobre el inminente lanzamiento de Reconciliación.

Este periódico recuerda que el Emérito lleva cinco años exiliado en Abu Dabi y manteniendo "un perfil bajo". Pero ahora, su intención es compartir su propia versión.

El emérito Juan Carlos y Froilán con el rey de Baréin.

"El desacreditado rey emérito tiene la intención de hablar públicamente en un libro", añade el medio.

5. Sur Deutsche | Alemania

"El rey emérito español, Juan Carlos, en el 50 aniversario de su ascenso al trono: 'La democracia no cayó del cielo'". Así titula este medio alemán, también enfocado en los tópicos políticos que aborda el padre de Felipe VI en sus memorias y sobre los que ha hablado con Le Figaro y Le Point.

Sur Deutsche también destaca la fecha elegida para el lanzamiento del libro: "Sus memorias se publicarán en un momento histórico: justo antes del 50º aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre, y medio siglo después de la ascensión al trono de Juan Carlos I".

El artículo termina con las razones que llevaron al Emérito exiliarse en Abu Dabi en 2020: "Buscaba un lugar donde los periodistas de mi país no pudieran encontrarme fácilmente".

6. Die Zeit | Alemania

Die Zeit es otro de los medios alemanes que se ha hecho eco de las esperadas memorias de Juan Carlos I a escaso días de su publicación. "El exrey de España, arrepentido, admite sus errores", titula la noticia.

El fallo al que hace referencia tiene que ver con la cifra que aceptó del que fuera rey de Arabia Saudita en 2008. "Un regalo que no pude rechazar. Un grave error", se lee en el artículo con cita a Le Monde.

Felipe VI y Letizia con la infanta Sofía recién nacida y los Eméritos. Año 2007. Gtres

Este tema finaliza con la relación entre el Emérito, su hijo, Felipe VI y la reina Letizia (53).

7. VG | Noruega

La relación con su familia es el tema que destaca el VG de Noruega al comienzo del artículo. Concretamente, titula: "El rey emérito Juan Carlos, en sus memorias: 'Mi hijo me ha dado la espalda'".

En esta misma línea, hace referencia a la soledad del anterior monarca, quien en sus memorias enfatiza en la sensación de nostalgia con la que vive desde 2020, cuando se exilió en Abu Dabi.

La relación con Francisco Franco y su agradecimiento por haberlo convertido en monarca es otro de los temas que añade la noticia.

8. People | Estados Unidos

La revista estadounidense de referencia en temas de entretenimiento, celebridades y cultura popular también ha llevado hasta su portada las memorias del Emérito.

El emérito Juan Carlos, en una imagen de archivo. Gtres

"El exrey de España aborda los rumores de un romance con la princesa Diana en sus nuevas y explosivas memorias", titula. Siguiendo su línea editorial, People pone el foco en la relación entre Juan Carlos y la que fuera mujer del actual monarca inglés.

Como complemento del tema, el medio norteamericano hace un breve repaso por la biografía del Emérito desde que ascendió al trono en 1975.

9. Ground News | Canadá

"El rey Juan Carlos, a 'Le Figaro': "Lamento que el 'espíritu de la transición' se haya perdido en detrimento de España", titula el medio canadiense Ground News. Así, da protagonismo al tema político.

Al igual que el periódico alemán Sur Deutsche, también recuerda que la publicación de las memorias de Juan Carlos coincide con el 50 aniversario del ascenso al trono del Emérito.

"Subraya que la Corona 'no le cayó del cielo' y lamenta que en la política actual no reine el 'espíritu de la transición'", añade el portal canadiense.