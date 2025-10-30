El rey Juan Carlos regresa a España en plena polémica tras publicarse algunos extractos de sus memorias: sus planes

El rey Juan Carlos ha regresado a España seis días antes de la publicación de sus memorias. GTRES

Cuando solo quedan seis días para que su libro de memorias, Reconciliación, esté a la venta en Francia, el rey Juan Carlos I (87 años) ha regresado a España.

Este pasado miércoles, 29 de octubre, el Emérito ha aterrizado en el aeropuerto de Vitoria (norte). Desde allí se ha dirigido a la clínica de Eduardo Anitua, donde pasará una revisión médica antes de viajar a la localidad portuguesa de Cascais.



Su vuelta a nuestro país se produce en plena polémica por la publicación en Francia de los primeros extractos de su autobiografía, que se pondrá a la venta en el país vecino el próximo 5 de noviembre bajo el título Réconciliation.

El rey Juan Carlos I ha aterrizado en el aeropuerto de Vitoria este viernes, 29 de octubre. GTRES

Consulta con un prestigioso dentista

Su visita a España se prevé breve. El rey Juan Carlos aprovechará su paso por el País Vasco para asistir a una clínica dental especializada en implantología oral, terapias regenerativas y trastornos del sueño.

Allí se pondrá en manos del doctor Eduardo Anitua Aldecoa, un odontólogo, médico e investigador, reconocido por sus aportaciones en medicina regenerativa e implantología oral.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca (y Doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires)​, Anitua es el creador de la tecnología de plasma rico en factores de crecimiento (PRGF). Se trata de una técnica aplicada a diversas ramas de la medicina, no solo la odontológica.​

Se desconoce cuál será el tratamiento al que se someta el rey Juan Carlos, pero sí ha trascendido que una vez finalizada la consulta tomará rumbo a Portugal.

El emérito Juan Carlos, en una imagen de archivo. Gtres

A su llegada al territorio patrio, el Emérito ha evitado hacer declaraciones sobre sus memorias. En ellas hace un repaso por su intensa vida y sus 39 años de reinado. Reconoce haber cometido "errores" y muestra su admiración por Franco.

Los primeros extractos de su libro, que saldrá al mercado en francés bajo el título Réconciliation, han sido adelantados hace unas horas por los diarios franceses Le Figaro y Le Monde.

Dichos periódicos no solo han publicado sendos adelantos: también una entrevista del Emérito que ha desatado un enorme revuelo dentro y fuera de nuestras fronteras.

Cinco años después de irse a vivir a Abu Dabi, parece dispuesto a contar su verdad. Y no pasa por alto ningún tema. En sus memorias confiesa haber cometido "errores" y muestra su admiración por Franco.

En España todavía tendremos que esperar varias semanas para leer su biografía. Un relato contado por él mismo que supone todo un hito en el ámbito de la realeza. Porque son muy pocos los reyes en activo o eméritos que han publicado unas memorias completas en primera persona.

El Rey Juan Carlos a su llegada al puerto deportivo de Sanxenxo, el 13 de julio de 2025. Europa Press

Corinna Larsen "fue un error"

Sobre su hijo, asegura que se mudó a Abu Dabi para protegerle a él y a su reinado. Y reconoce que está dolido porque le ha dado la espalda "por obligación".

Asimismo, ironiza con que ahora tendrá que comprar "un escudo" por los ataques que le van a llover cuando se publique su libro.

Sobre la emérita Sofía (86) solo tiene buenas palabras. Asegura que "no tiene igual en mi vida y así seguirá siendo aunque nuestros caminos se hayan separado desde mi partida de España".

"Es la madre de mis hijos, una reina extraordinaria y un apoyo emocional fundamental e irreemplazable", añade sobre la Emérita. Además, se lamenta de que le haya dejado solo en esta etapa final de su vida en la que como confiesa el único que le ha acompañado es su nieto Froilán.

A su nieta, la princesa Leonor (19), le da algunos consejos: que tenga seguridad en sí misma y que cumpla con su deber con simpatía y amabilidad.

También se sincera sobre Corinna Larssen (60), apuntando que fue "un error" del que se arrepiente. Lamenta que esta relación privada tuviese consecuencias públicas tan desproporcionadas.

Incluso habla de Lady Di, negando de manera rotunda su rumoreado affaire con la recordada Princesa de Gales. La define como una mujer "fría, taciturna y distante menos cuando estaban delante los paparazzi".

Por otra parte, admite que la cacería en Botswana fue "una imprudencia".