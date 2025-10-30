El rey Carlos III despoja del título de príncipe a su hermano Andrés, acorralado por el escándalo de Jeffrey Epstein

Importante última hora la que se ha conocido este jueves, 30 de octubre, desde el Palacio de Buckingham. Carlos III (76) ha decidido despojar al príncipe Andrés (65 años) del único título que le quedaba vigente: el de Príncipe.

No sólo ya no podrá disfrutar de esta distinción, sino que deberá abandonar Royal Lodge, una de las residencias de la Familia Real, según el comunicado difundido este día 30 por el Palacio.

"Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar los títulos y honores del príncipe Andrés (...) Ahora será conocido como Andrés Mountbatten Windsor", reza el mensaje.

El comunicado agrega que, "hasta la fecha, su contrato de arrendamiento en Royal Lodge (ubicada en el 'Windsor Great Park') le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Ahora se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada".

"Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra", reza el comunicado.

Finalmente, Carlos III quiere "dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso".

Precisamente el pasado 22 de octubre, el Congreso de Estados Unidos anunció su intención de citar a declarar a Andrés de York en el marco de la investigación sobre la red de abusos sexuales liderada por el magnate Jeffrey Epstein.

Ya esta misma semana Daily Mail ha revelado que él y su exmujer, Sarah Ferguson (66), estaban presionando para obtener una nueva residencia dentro de la finca real a cambio de abandonar Royal Lodge.

En esa misma mansión, recibió a Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell (63) y Harvey Weinstein (73).

