El emérito Juan Carlos concede su entrevista más personal antes de publicar sus memorias y niega un 'affaire' con Lady Di

El próximo 5 de noviembre, se publicarán en Francia las memorias del emérito Juan Carlos (87 años). Con Reconciliación, el anterior jefe del Estado pretende ofrecer la versión de su historia.

Solo queda una semana para el lanzamiento del libro escrito por Laurence Debray y el Emérito, desde Abu Dabi, se pronuncia al respecto. El padre de Felipe VI (57) ha conversado con dos medios franceses, Le Figaro y Le Point, que además, publican algunos extractos del texto.

Los periodistas lo han visitado en su retiro emiratí. Concretamente, en su residencia en la pequeña isla de Nurai, cedida por el jeque de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Ben Zayed (64), y en la que unos olivos españoles centenarios en el jardín le dan "la sensación de estar con un trocito de España, anclado en mí".

Juan Carlos sigue apegado al mar y a España. Desde que salió de nuestro país, en 2020, apenas ha visto a su familia, como subraya Le Figaro, salvo a su nieto Froilán (27), que vive con él.

"Verse obligado al desarraigo y al aislamiento al final de la vida no es fácil. Estoy resignado, herido por una sensación de abandono. No puedo contener la emoción al pensar en ciertos miembros de mi familia para quienes ya no importo, y especialmente en España, que tanto echo de menos. Hay días de desesperación, de vacío", lamenta el anterior monarca.

Portada del libro de memorias del emérito Juan Carlos.

A sus 87 años, y en su exilio, trata de mantenerse lo más ágil posible siguiendo uno de los consejos del actor Clint Eastwood (95).

"La 'dieta Nurai' [esta es la isla en la que vive] me ayudó a perder peso, y mi entrenamiento físico diario me ayudó a mejorar mi movilidad", asegura el Emérito en sus memorias. "Sobre todo, decidí 'mantener al viejo fuera' y sentar cabeza, como bien lo expresó Clint Eastwood cuando le preguntaron su secreto para mantenerse tan activo y seguir haciendo películas a los 90", asegura Juan Carlos.

El que fuera jefe del Estado recuerda lo que en su día, el famoso actor de Hollywood comentó: "Todas las mañanas, al levantarme, no dejo entrar al viejo. Mi secreto: mantenerme ocupado. Nunca dejo entrar al viejo en mi casa".

Al respecto, dice Juan Carlos: "Estas palabras me llegan al alma". Además, recuerda que tuvo la suerte de conocer a Clint Eastwood en Estados Unidos: "Estaba sentado a su lado. Sonó mi teléfono y él empezó a buscar el suyo. Nos dimos cuenta de que teníamos el mismo tono de llamada: la banda sonora de El bueno, el feo y el malo, el western de Sergio Leone de 1966 que protagonizó".

Lady Di y Juan Carlos en Mallorca. Año 1987. Gtres

Al margen de su vida en Abu Dabi, alejado de su familia, en sus memorias, el emérito Juan Carlos comparte algunas anécdotas de su historia. Una de ellas, su relación con Diana de Gales. El padre de Felipe VI, concretamente, niega haber tenido un affaire con la princesa del pueblo.

"Citemos aquí su frase sobre Lady Di, con quien niega haber tenido una aventura: 'Frío, taciturno, distante, salvo en presencia de los paparazzi'", escribe Le Figaro en el extracto publicado en las últimas horas.

Nostalgia

Juan Carlos vive con una constante sensación de nostalgia. Es un tema recurrente en sus memorias y sobre el que pone el foco Le Figaro y Le Point.

"Es como si España formara parte de mi piel. Allí dejé mis mejores recuerdos y mi mayor orgullo", asegura el Emérito. Echa de menos los desfiles militares. También "la niebla que envuelve las colinas de Toledo, las saetas de la Semana Santa de Sevilla, el aroma a jazmín y azahar al atardecer".

"Sé lo que es la verdadera nostalgia. Cazar perdices, que era uno de mis pasatiempos favoritos en España, no se parece en nada a cazar en ningún otro país: el ambiente es jovial y alegre, el cielo es despejado y brillante. En el extranjero, todo es más frío, tanto el clima como las relaciones humanas. En España, con cada disparo acertado, nos felicitamos y nos aplaudimos", asegura Juan Carlos I.

Y añade: "Es esta atmósfera, este sol, estos paisajes, esta cordialidad lo que extraño cada día. Y nada puede llenar esta ausencia".

El emérito Juan Carlos y Felipe VI en el funeral de Constantino de Grecia. Gtres

Juan Carlos I todavía tiene la esperanza de volver: "Espero sobre todo, durante mi vida, tener una jubilación tranquila, renovar una relación armoniosa con mi hijo y, sobre todo, regresar a España, a mi hogar".

Quien fue rey de España durante 39 años, desde 1975 hasta 2014, recalca que su expatriación fue voluntaria para "no obstaculizar el buen funcionamiento de la Corona ni a mi hijo en el ejercicio de sus funciones soberanas".

Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne (Reconciliación. Memorias. Juan Carlos I de España) es el título del libro escrito por Laurence Debray, que está previsto que se publique en España a principios de diciembre por Planeta.