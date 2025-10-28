El príncipe Andrés recibió en Royal Lodge a Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y Harvey Weinstein: el especial motivo

Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés, en un fotomontaje de JALEOS.

Una semana después de conocerse que el príncipe Andrés (65 años) no ha pagado el alquiler de Royal Lodge durante 22 años, ha trascendido que en su día, el hijo de Isabel II recibió en esta mansión a Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell (63) y Harvey Weinstein (73).

Aquello tuvo lugar hace 19 años, según recuerda la BBC en una información publicada este martes, 28 de octubre. Epstein, Maxwell y Weinstein visitaron Royal Lodge con motivo de las celebraciones del 18 cumpleaños de Beatriz de York (37), la hija mayor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson (66).

Asistieron a un baile de máscaras, celebrado en 2006, solo dos meses después de que en Estados Unidos se emitiera una orden de arresto contra Jeffrey Epstein por agresión sexual a una menor.

Jeffrey Epstein y su amiga Ghislaine Maxwell en una imagen compartida por la Oficina de la Fiscalía de Distrito de EE.UU.

Se conocía que Epstein, Maxwell y Weinstein visitaron el Castillo de Windsor para el evento, pero no que se habían alojado en la casa de Andrés.

Según la BBC, se hospedaron en esta mansión previo a la gran fiesta de Beatriz de York, que tuvo lugar en uno de los salones del Castillo de Windsor, que incluyó una recepción con champán y un banquete.

Ocho días después de aquello, como recuerda la cabecera británica, Jeffrey Epstein fue detenido por la policía en el estado de Florida.

"Cuando se emitió la invitación, no sabía lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y no lo supe hasta que los medios de comunicación lo recogieron porque él nunca dijo nada al respecto", comentó el príncipe Andrés en 2019, cuando desde el informativo BBC Newsnight le preguntaron por la asistencia de Epstein, Maxwell y Weinstein a su residencia.

Maxwell y Epstein, en una fotografía del álbum familiar.

Pero la expareja, acusada por delitos de tráfico sexual, visitó las propiedades de la Familia Real británica en más ocasiones, previo al 18 cumpleaños de Beatriz de York.

Durante el juicio por tráfico sexual de Ghislaine Maxwell, trascendió una imagen de ella y Epstein en Balmoral, la residencia que los Windsor tienen en Escocia. La foto habría sido captada en 1999, cuando el príncipe Andrés les invitó a hospedarse en el castillo.

Un año más tarde, Jeffrey Esptein fue invitado al Castillo de Windsor. Andrés, además, organizó una reunión de cumpleaños para Maxwell en Sandringham, el refugio rural privado del Rey situado en Norfolk.

En 2022, ella también llevó a cabo un tour privado por el Palacio de Buckingham. Así lo confirma una imagen publicada por el Daily Telegraph dos décadas después. Maxwell estuvo junto al actor Kevin Spacey (66).

Acusados

Cabe recordar que Jeffrey Epstein se suicidó en 2019 en una cárcel en Nueva York, cuando esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.

Maxwell, por su parte, cumple una condena de 20 años en Estados Unidos, por reclutar y traficar con cuatro adolescentes para que Epstein, su entonces novio, abusara sexualmente de ellas.

El príncipe Andrés, Virginia Roberts y Ghislaine Maxwell.

Respecto al productor de cine Harvey Weinstein, los tribunales de Nueva York y Los Ángeles lo han condenado por agresión sexual.

La polémica de Royal Lodge

La noticia sobre la visita de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y Harvey Weinstein a Royal Lodge se conoce solo una semana después de que The Times publicara que el príncipe Andrés no ha pagado el alquiler de la mansión durante 22 años.

En plena polémica por las acusaciones que ha recibido en las memorias póstumas de Virginia Giuffre y tras renunciar a todos sus títulos reales, el citado medio publicaba una copia sin editar de su contrato de arrendamiento que expone que, si bien pagó un millón de libras para arrendar la propiedad en 2003, gastó alrededor de 7,5 millones de libras por las reformas completadas en 2005.

Se entendía que Andrés había pagado un 'alquiler nominal' de 260.000 libras al año desde 2003, además de comprometerse a financiar la renovación de la propiedad.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés, en una imagen de archivo. Gtres

Se le concedió un contrato de arrendamiento de 75 años a cambio de un pago único de 1 millón de libras. Se creía que su alquiler superaba las 260.000 libras esterlinas al año, con el requisito legal de mantener la propiedad en buen estado. Sin embargo, fuentes de Windsor dicen a los medios británicos que ha tenido dificultades para mantenerla.

Nueva residencia

Tras ello, el príncipe Andrés y su exmujer, Sarah Ferguson, estarían presionando para obtener una nueva residencia dentro de la finca real. Todo ello, a cambio de abandonar Royal Lodge.

El rey Carlos III (76) les ha ofrecido Frogmore Cottage, la antigua residencia del príncipe Harry (41) y Meghan Markle (44), como alternativa.

Aunque la opción fue inicialmente rechazada por el príncipe Andrés, la propiedad vuelve a estar en consideración. También se baraja como alternativa Adelaide Cottage, recientemente desocupada por el príncipe Guillermo (43) y Kate Middleton (43).