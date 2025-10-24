Del "soy hija de un boomer" de Leonor al llamativo 'look' de Serena Williams: las anécdotas de los Princesa de Asturias

La princesa Leonor y el rey Felipe VI en los Premios Princesa de Asturias 2025. Gtres

Magno y soleado -pese a las previsiones de lluvia- día el que ha vivido la ciudad de Oviedo este viernes, 24 de octubre. Un año más, la localidad asturiana se ha vestido de gala con motivo de los Premios Princesa de Asturias.

Un acontecimiento de renombre presidido, como ya es habitual, por los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53), junto a la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18).

Al filo de las 18.30 horas, Sus Majestades y Sus Altezas Reales han arribado al Teatro Campoamor de Oviedo, haciendo el tradicional recorrido -de unos 800 metros- desde el Hotel de la Reconquista. Allí, han sido recibidos entre vítores y aplausos por todos los presentes, que han aguardado pacientemente a que todos ellos bajaran del coche.

Los Reyes, sus hijas y la emérita Sofía, en el Teatro Campoamor, de Oviedo. Gtres

Felipe y Letizia han salido del primero del vehículo. Justamente detrás, han hecho lo propio Leonor y Sofía, quienes han bajado del automóvil de la mano de la reina emérita Sofía (86). Ha sido precisamente aquí cuando ha tenido lugar el primer momento anecdótico de la jornada.

A continuación, EL ESPAÑOL hace repaso por este y otros instantes destacados de los Premios Princesa de Asturias 2025.

1. El 'saluda tú primero' de la emérita Sofía a Leonor

El rey Felipe, la princesa Leonor y la reina Sofía a su llegada a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. Paco Paredes EFE

Minutos antes de su entrada al Teatro Campoamor, en el momento del tradicional saludo, la reina Sofía ha protagonizado una tierna escena con su nieta la princesa Leonor. En un instante determinado, la Emérita se ha acercado a la joven para pedirle que saludara ella en primer lugar.

La heredera al trono, por su parte, se ha mostrado especialmente atenta de su abuela en la llegada a la institución cultural. De hecho, ambas han entrado en el Teatro Campoamor cogidas del brazo. Un entrañable y emotivo gesto por parte de la dupla.

2. La complicidad de Leonor con la infanta Sofía

La complicidad de Leonor y Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2025. Gtres

La complicidad de las hermanas es siempre latente en cualquier acto de la Familia Real. Así, en la gala de los Premios Princesa de Asturias no iba a ser menos. Durante toda la ceremonia, Leonor se ha mostrado especialmente atenta de su hermana pequeña.

Miradas de orgullo y susurros al oído han compuesto la jornada. Además, en un momento de la ceremonia, la heredera al trono ha propiciado una suave caricia al cabello de la Infanta.

3. La mirada de orgullo de Paloma Rocasolano a la emérita Sofía

La reina doña Sofía, visiblemente emocionada, es recibida en el palco real ante la atenta mirada de Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia. https://t.co/xvMBSAdz0B pic.twitter.com/QzDhQvULsR — Jose Moreno (@Josemn1_) October 24, 2025

Como es habitual cada año, la emérita Sofía ha sido recibida entre vítores por los presentes en el Teatro Campoamor de Oviedo. Todos los asistentes se han levantado de sus puestos para aplaudir a la madre del rey Felipe VI. No obstante, ha sido Paloma Rocasolano (73) quien ha protagonizado otro de los momentos que ya quedarán para el recuerdo.

La madre de la reina Letizia ha sido captada por los medios de comunicación dando paso a una mirada de orgullo a la emérita Sofía. Ambas abuelas, así, sin buscarlo, han vivido un entrañable instante.

4. El contratiempo de salud de una de las premiadas

La genetista Mary-Claire King.

No ha podido acudir a la entrega de los galardones Mary-Claire King, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, al encontrarse indispuesta. A pesar de haberse trasladado desde su país natal, lo cierto es que un contratiempo de salud ha impedido que recibiera el reconocimiento de forma presencial.

5. El estilismo de Serena Williams

El llamativo 'look' de Serena Williams en los Princesa de Asturias 2025. Gtres

El look de los invitados da siempre pie a debate. En esta ocasión, si hay alguien que se ha llevado todas y cada una de las miradas ha sido Serena Williams (44), Premio Princesa de Asturias de los Deportes. A diferencia del resto de los galardonados -que han acudido ataviados con atuendos sobrios-, la tenista ha optado por un vestido rojo.

El llamativo estilismo que ha escogido Williams no ha dejado indiferente a nadie. Y es que la elección del color, además de las aberturas del vestido, ha sido otro de los momentos que ha quedado para el recuerdo.

6. El discurso de Eduardo Mendoza

El rey ríe. Con el magnífico discurso de Eduardo Mendoza #PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/hePmidAc0d — Pilar Eyre (@pilareyre) October 24, 2025

Sus palabras eran de las más esperadas. Y no ha defraudado. El galardonado con el Premio Princesa de las Letras 2025 ha sido uno de los protagonistas de la jornada. Nada más empezar su discurso, Mendoza ha desatado las risas de todos los presentes con su característico sentido del humor. Incluido del rey Felipe VI.

Su Majestad no ha podido evitar esbozar una sonrisa mientras Eduardo ha compartido con los presentes los motivos por los que hoy recoge la distinción. También Letizia, así como Leonor y Sofía, han propiciado variadas risas.

7. Las espontáneas palabras de Leonor a los Reyes

🤣 La broma de la princesa Leonor con sus padres



"Aun siendo de la generación Z e hija de uno de la X y de la boomer" pic.twitter.com/TouWvDm2Ng — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 24, 2025

Tal y como manda la tradición, la princesa de Asturias ha sido una de las protagonistas de la jornada. Su discurso era de los instantes más esperados. De hecho, no ha dejado indiferente a nadie.

La heredera al trono ha pronunciado uno de sus discursos más naturales y espontáneos hasta la fecha. Leonor, así, ha hecho especial hincapié en los más jóvenes, definiéndose como perteneciente de la Generación Z. "Aunque es cierto que soy hija de una X -Generación X- y de un boomer", ha verbalizado la mayor de las Borbón Ortiz. Inmediatamente, el Teatro Campoamor de Oviedo ha dado paso a sonadas risas.

El monarca, una vez finalizado el discurso de su primogénita, ha protagonizado una mirada cómplice con la princesa Leonor. Un entrañable momento entre padre e hija.

8. Las lágrimas de Feliciano López

Que bonito este momento, en el que ha hilado hablando a Serena Williams sobre la importancia de las hermanas y ha mirado a la suya. Eso sí, lo de un Feliciano López emocionadisimo no lo vi venir 😅 #premiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/dcApeKKrIA — Diana Rubio (@driecel) October 24, 2025

Las palabras de la heredera al trono no han pasado desapercibidas. Además de desatar numerosas risas en el teatro asturiano por las palabras vertidas hacia sus padres, Leonor también ha dedicado parte de su discurso a la complicidad entre hermanos.

Instantes después, Feliciano López (44) ha sido captado por las cámaras de lo más emocionado y con los ojos llorosos. El tenista, cabe recordar, ha acudido a los Premios Princesa de Asturias junto a su pareja, Sandra Gago (30), por tercer año consecutivo.

Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía reciben en audiencia a los galardonados con los “Premios Princesa de Asturias 2025”. Gtres

Felipe, Letizia, Leonor y Sofía han llegado a la institución cultural unas horas después de recibir en audiencia a los alumnos universitarios galardonados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo.

La segunda audiencia que ha tenido lugar en la mañana de este viernes, día 24, ha estado protagonizada por los distinguidos con las Medallas de Asturias, así como por los nuevos Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos del Principado.

Posteriormente, ya en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista, los Reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía han recibido a los presidentes de los jurados, patronos y premiados de esta edición. Todos ellos han sido saludados por la Familia Real uno a uno.

Su agenda de la semana concluirá este próximo sábado, 25 de octubre, Felipe y Letizia, junto a Leonor y Sofía, entregarán a la parroquia de Valdesoto del Concejo de Siero, el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias de este año.