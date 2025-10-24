Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas y la emérita Sofía, recibidos entre vítores en los Princesa de Asturias 2025

Los Reyes, sus hijas y la emérita Sofía, en el Teatro Campoamor, de Oviedo. Gtres

Por fin ha llegado el gran día. Este viernes, 24 de octubre, Oviedo se ha vestido con sus mejores galas, una vez más, para acoger la gala de los Premios Princesa de Asturias 2025.

A la cita han acudido, unos minutos antes del comienzo de la gala, a las 18:30 horas, la Familia Real al completo se ha dejado ver en el Teatro Campoamor.

Recibidos entre aplausos y vítores, y al son de la Real Banda de Gaitas Ciudad de la ciudad, Felipe VI (57 años) y Letizia (53), sus hijas y la emérita Sofía (86) han hecho el tradicional paseíllo por la alfombra azul de los galardones.

Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, saludando a su llegada al teatro. Gtres

La Familia Real se ha mostrado sonriente y relajada. En estos premios, en honor a la Heredera al Trono, los miembros reales se sienten como en casa. A nivel de estilismo, Leonor de Borbón ha destacado sobremanera.

La heredera al trono se ha decantado por un elegante vestido midi en color berenjena y brocado. Por su parte, la hija menor de los Reyes ha apostado por un vestido de la firma Miphai, siguiendo así los pasos de su madre y de su hermana, ambas fieles defensoras del made in Spain.

Letizia brilla especialmente con un diseño negro de tul y ponytail.

En la presente gala de los Premios Princesa de Asturias 2025, que este año cumplen su 45 edición, se premia a personalidades dentro de ocho áreas distintas: Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Concordia, Cooperación Internacional, Deportes, Investigación Científica y Técnica y Letras.

Letizia, en Oviedo, este viernes.

Estos galardones tienen como objetivo "contribuir a la exaltación y promoción de cuantos valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal y consolidar los vínculos existentes entre el Principado de Asturias y el título que tradicionalmente ostentan los herederos de la Corona de España".

Los premiados

Los reconocimientos de esta edición recaen sobre: Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras; Douglas Massey, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.

Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes; Serena Williams, Premio Princesa de Asturias de los Deportes; Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de Asturias de la Concordia; Mary-Claire King, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica; y Mario Draghi, Premio Princesa de Asturias Cooperación Internacional.

Todos ellos recibirán un diploma acreditativo, una insignia y la reproducción de una escultura de Joan Miró, así como una suma de 50.000 euros.

Este sábado, 25 de octubre, los Reyes, la Princesa y la Infanta se trasladarán al Concejo de Siero para hacer entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, dotado con 40.000 euros.

Este año, el municipio galardonado, de apenas 1.800 habitantes, ha sido Valdesoto, que recibirá a los monarcas a las 11:30 horas.