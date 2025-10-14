Tú a Roma y yo a Perú: los reyes Felipe VI y Letizia afrontan sus únicos actos programados de la semana en diferentes destinos

Este pasado domingo, 12 de octubre, España vivió una de las jornadas más importantes con motivo del Día de la Hispanidad. Un acontecimiento de renombre presidido por los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53) junto a sus hijas, la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18). Así, los cuatro juntos encabezaron el afamado desfile militar, algo que no sucedía desde 2020.

Finalizado el importante evento, Sus Majestades han de seguir con su incansable agenda profesional. En esta semana, tanto Felipe como Letizia tienen programado un único acto. Eso sí, ambos deben tomar un avión para presidir sus respectivos compromisos.

Este martes, 14 de octubre, el soberano español se desplazará hasta Perú. Allí, al otro lado del charco, inaugurará el décimo Congreso Internacional de la Lengua Española, cuyo fin principal es impulsar el mestizaje y la interculturalidad de los grandes desafíos que presenta el idioma.

Los reyes Felipe VI y Letizia, en el Desfile del 12 de octubre, con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Cristina. Gtres

El acto que presidirá el monarca se realizará desde este martes hasta el próximo viernes, día 17. No obstante, según figura en la agenda de Casa Real, Felipe VI únicamente se encontrará en la ciudad peruana de Arequipa hasta el miércoles, día 15.

A lo largo de los días que se extienda el congreso, se prevé que la ciudad acoja a los más de 260 conferenciantes y ponentes internacionales que participarán en él. También se espera que asistan alrededor de 500 personas de forma presencial como público general a los eventos académicos.

No es el monarca el único miembro de la Familia Real española que tendrá que tomar un avión para participar en su único acto de la semana. La reina Letizia, por su parte, se desplazará hasta la sede de la FAO, en Roma. ¿El motivo? Una ceremonia por el Día Mundial de la Alimentación 2025.

Los reyes Felipe y Letizia, en su visita a Cabezabellosa, en Extremadura, donde han recorrido algunas de las zonas afectadas por los incendios. Gtres

Acudirá Letizia como embajadora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El lema de este año, cabe mencionar, es Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores. Una afirmación que tiene su fundamento en la cantidad de actos y actividades de divulgación en todo el mundo, que hacen un llamamiento a la acción en el presente mes de octubre.

Fue el pasado mes de abril cuando la Reina se dejó ver por última vez en Italia. Medio año atrás, ambos monarcas se desplazaron hasta El Vaticano para dar el último adiós al papa Francisco en la Plaza de San Pedro.

La reina emérita Sofía (87) será la única del seno de la Familia Real que forme parte de un acto en el país español. La madre del rey Felipe VI, así, presidirá el estreno de la obra Metalepsis del compositor valenciano Josep Planells Schiaffino, ganador del XLII Premio Reina Sofía de Composición Musical, que será interpretada por la Orquesta Sinfónica RTVE y dirigida por Christoph König.

Durante el concierto, la Emérita hará entrega del premio que, desde 1982, otorga la Fundación Ferrer de Música para impulsar la creación de nuevo repertorio sinfónico. Con una dotación de 100.000 €, el Premio Reina Sofía de Composición Musical es el de mayor cuantía de Europa en su categoría y, a lo largo de más de cuatro décadas, se ha consolidado como un referente internacional en el ámbito de la música clásica contemporánea.

Podría decirse que tanto Felipe VI como Letizia han vivido un comienzo de curso ajetreado. Desde que retomaran sus compromisos institucionales, ambos han puesto rumbo a diversos y variados destinos.

La reina Sofía, en uno de sus últimos actos públicos. Gtres

A mediados del pasado mes de septiembre, Sus Majestades se desplazaron hasta Egipto en el marco de su primer viaje de Estado hasta el país desde que ascendieran al trono más de una década atrás. Unas semanas más tarde, a comienzos de este presente octubre, Felipe y Letizia se dejaron ver en el Palacio Real de Bruselas con motivo de la trigésima edición del festival Europalia España. Allí, coincidieron con los reyes Felipe (65) y Matilde de Bélgica (52).

También han vivido un intenso inicio de curso Leonor y Sofía. La princesa ha debutado recientemente como princesa de Viana. Además, sigue inmersa en su formación militar en el Ejército del Aire y del Espacio en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia.

Las dos parejas reales en el palacio de Bruselas. EFE

La benjamina de los Borbón Ortiz, por su parte, se desplazó hasta Lisboa el pasado septiembre para iniciar su formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.