Los reyes Felipe y Letizia, en el Día de la Hispanidad con una novedad para Leonor y la infanta Sofía de estreno

Los reyes Felipe VI y Letizia, en el Desfile del 12 de octubre, con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Cristina. GTRES

Un año más, los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53), acompañados por la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18), han presidido el tradicional desfile del 12 de Octubre, Día de la Fiesta de la Hispanidad.

Sin embargo, la edición de 2025 no se ha presentado como las demás. Este año, la jornada se ha presentado algo diferente. Y muy especial también, ya que es la primera en la que participan los cuatro juntos desde el año 2020.

Y es que en los últimos años, los estudios de la Princesa de Asturias y de su hermana han impedido su asistencia a esta cita. Esta vez, Sofía se ha trasladado a Madrid desde Lisboa, donde actualmente cursa la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College.

La princesa Leonor, en el desfile del Día de la Hispanidad. GTRES

Leonor, con uniforme del Ejército del Aire

Marca la tradición que cada 12 de Octubre, el Rey ha de llevar un uniforme militar diferente. En esta ocasión ha lucido el uniforme de la Armada.

La princesa Leonor, por su parte, ha llevado el uniforme de gala de alférez del Ejército del Aire. Un atuendo en color gris, que es el que llevan los alumnos de la Academia de San Javier (Murcia) en la que actualmente se encuentra de instrucción.

El rey Felipe VI, con su hija Leonor, en el desfile del Día de la Hispanidad. GTRES

El Rey, con uniforme de la Armada

Padre e hija, por cierto, nunca han coincidido con el mismo uniforme. Por su parte, Letizia ha elegido un vestido verde de manga francesa. Mientras que su hija pequeña ha llevado un vestido negro con lunares blancos y capa negra.

La infanta Sofía vive este día un estreno importante: es la primera vez que asistirá a la recepción de la Fiesta Nacional tras haber acudido a este desfile desde el año 2014 junto a la Heredera al Trono.

La reina Letizia, en los actos conmemorativos del Día de la Hispanidad. GTRES

También hay novedades para la futura Reina. Y es que una de las grandes novedades del desfile de este año ha sido la participación de la ‘Formación Mirlo’, integrada por los instructores de vuelo de la Academia General del Aire y del Espacio, el mismo centro donde la princesa Leonor se encuentra actualmente en formación.

Los pilotos seleccionados para esta demostración cuentan con una amplia experiencia a los mandos del Pilatus PC-21, un moderno y sofisticado avión de entrenamiento con el que la heredera al trono está aprendiendo a volar.

La Familia Real ha llegado al desfile del Día de la Hispanidad unos minutos antes de las once de la mañana. A su llegada, han sido recibidos con honores por las autoridades y por las unidades de la Guardia Real que han participado en el acto.

La reina Letizia y sus hijas, junto al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en el Día de la Hispanidad. GTRES

La comitiva ha contado con una escolta compuesta por la sección de motos y el escuadrón de Escolta Real. Estos han precedido el paso de la Familia Real por el Paseo de la Castellana de Madrid.

Desde primera hora de la mañana, cientos de madrileños y turistas se han congregado tras las vallas de seguridad para no perder detalle de la jornada. A pesar del cielo nublado y de las temperaturas frescas, el ambiente ha sido de expectación y relativa tranquilidad.

En esta edición del Día de la Fiesta Nacional, 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones han desfilado por las calles de Madrid. De ellos, 3.323 son hombres y 524 mujeres.

A la cita también se han sumado 229 caballos y seis perros, que han acompañado a las diferentes unidades en un desfile que ha vuelto a ser uno de los momentos más simbólicos del calendario nacional, así como para los Reyes y sus hijas.