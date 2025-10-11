El vídeo del rey Mswati III de Suazilandia llegando a Abu Dabi con 16 esposas, 30 niños y 100 asistentes se hace viral

El rey africano Mswati III de Esuatini, con una de sus esposas, Inkhosikati Lambikiza, en la conmemoración del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II de Inglaterra, en 2012. GTRES

Un vídeo que captura al rey Mswati III de Esuatini en Abu Dhabi se ha vuelto viral. En las últimas horas circula en las redes sociales provocando todo tipo de reacciones y comentarios sobre sus estrambóticas costumbres.

Las imágenes, grabadas originalmente el pasado mes de julio, muestran al cabeza de la Familia Real Suazi desembarcando de un avión privado acompañado de un séquito formado por 16 esposas, unos 30 niños y cerca de 100 empleados de su servicio.

El vídeo, en el que aparece bajando de su jet privado, ataviado con un atuendo tradicional de su país que deja los hombros y las piernas al descubierto, no ha pasado desapercibido en las plataformas digitales. Resulta imposible no verlo -al menos en un par de ocasiones- para dar fe de los detalles de su singular descenso de la nave.

El rey rico de un país pobre

El soberano, actual monarca absoluto de Esuatini, (antes conocida como Suazilandia), es un auténtico desconocido para muchos.

Sin embargo, ha ganado cierta popularidad en los medios por su estilo de vida extravagante, su poligamia y por ser una figura controvertida en un pequeño país de África que enfrenta grandes problemas sociales y económicos. Entre ellos, altos índices de desempleo, analfabetismo y desnutrición.

Según datos del Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el 59% de la población de Esuatini vive bajo el umbral de la pobreza.

Esuatini, una diminuta nación sin litoral que en todos sus flancos está rodeada por Sudáfrica, excepto una pequeña frontera con Mozambique, es uno de los pocos países en los que aún existe la monarquía absoluta.

No es de extrañar, por tanto, que la reciente aparición pública de tan estrafalario soberano haya llamado la atención de miles de usuarios en todo el mundo.

El rey Mswati III, en Marbella en 2019. GTRES

Cabe recordar que las cifras exactas sobre el número de mujeres del rey Mswati III de Esuatini resultan difíciles de precisar. Actualmente se cita a 15 mujeres, aunque oficialmente ha contraído matrimonio con 16.

Una de ellas falleció en el año 2018 tras sufrir una depresión. Se llamaba Senteni Masango. Era conocida en su país por su calificativo 'real': Inkhosikati LaMasango:

Tenía 18 años cuando el rey la destacó entre las miles de jóvenes que participaban en el baile anual de caña, una celebración tradicional en honor a la castidad en el que las participantes, -incluidas niñas-, danzan con el pecho al descubierto para que el rey elija a la que le parece más hermosa.

Tras su fallecimiento salió a la luz que la causa de su muerte fue el suicidio. El monarca no acudió a la vigilia nocturna por su esposa, con la que tuvo dos hijos, ni a su funeral, siguiendo sus tradiciones reales.

El rey Mswati III de Eswatini. Southern African Development Community.

Su padre tuvo 300 mujeres

Se ha publicado que varias de sus esposas han huido de palacio, incluso del país, pero sobre su actual paradero o los motivos que las llevaron a abandonar al rey apenas han trascendido informaciones.

Lo mismo sucede con la cantidad ingente de esposas de Mswati III. Las informaciones en torno a ellas son un tanto enigmáticas. Sobre sus compañeras sentimentales, los datos son escasos.

De lo que no cabe duda es que la costumbre de contraer matrimonio con muchas mujeres le viene de casta. Su padre llegó a tener 300 esposas.

'Castings' de esposas

Cabe destacar que sus mujeres han sido elegidas por él mismo, a excepción de las dos primeras, Inkhosikati LaMatsebula e Inkhosikati LaMotsay, que fueron seleccionadas por la familia real.

A día de hoy, cualquier mujer virgen de su país puede aspirar a ser esposa de Mswati III. En agosto de 2005, unas 50.000 mujeres desfilaron ante él para intentar ser su pareja.

No satisfecho con tan multitudinario casting, en los años 2006 y 2012 también convocó otras convocatorias de búsqueda para dar con nuevas candidatas.

Tiene 36 hijos

En las redes sociales se dice que ha llegado a la capital de los Emiratos Árabes Unidos acompañado de 30 niños. En la actualidad, Mswati III de Esuatini tiene un total de 36 hijos reconocidos.

Mswati III, nacido como Makhosetive Dlamini en 1968, ascendió al trono en 1986 a los 18 años tras la muerte de su padre, Sobhuza II.

Desde que cumplió la mayoría de edad ha estado al frente de un régimen autoritario en uno de los países más pobres del mundo. Y uno de los que presenta, también, mayor número de casos de VIH.

Avión privado y coches de lujo

En los últimos años, muchos ciudadanos se han levantado recientemente en contra de la restricción de las libertades civiles.

En 2021 se produjo una ola de huelgas de funcionarios, que acusaban al monarca de vaciar las arcas del país a costa de la población.

Y es que entre las excentricidades del rey de Esuatini destacan, -por citar solo algunas-, que tiene varios palacios reales y mansiones, así como una flota de coches de lujo y limusinas. O que el coste de su avión privado supone una cuarta parte del presupuesto estatal.

El rey Mswati III de Esuatini, en la recepción ofrecida por los Reyes Felipe y Letizia en el Real Alcázar de Sevilla, el pasado 29 de junio. Eswatini Government

Recibido por los Reyes en Sevilla

Hace cuatro años, las manifestaciones a favor de la democracia llevaron al gobierno a imponer un toque de queda. El rey Mswati III huyó temporalmente del país y se refugió en Johannesburgo, la capital sudafricana.

En 2023, después de las elecciones generales, decidió nombrar a Russell Dlamini como primer ministro.

A pesar de las controversias de su tierra natal, el rey Mswati III suele participar en cumbres y eventos oficiales a nivel internacional.

Uno de sus actos oficiales más destacados fue la reciente Conferencia de la ONU en Sevilla, el pasado 29 de junio, donde fue recibido por los reyes Felipe VI (57) y Letizia (53) en la cena de gala ofrecida en el Real Alcázar de la ciudad.

Durante su reciente visita a la capital hispalense, hace tres meses, dio muestras de sus ostentosos gustos y extraordinarias exigencias.

Ordenó al hotel en el que se alojaba que cambiaran las toallas por otras que llevan su emblema. También reclamó en su suite un trono dorado y una foto de sí mismo ataviado con prendas tradicionales.

Invitado en Buckingham

No solo se ha codeado con los reyes de España. También ha sido invitado al palacio de Buckingham, donde se dejó ver en el año 2012, con motivo de la celebración del Jubileo de Diamante de la reina Isabel II de Inglaterra.

Acostumbrado a realizar frecuentes viajes oficiales por Europa, en sus viajes suele alojarse en hoteles de gran lujo.​ Y es que su suculento patrimonio le permite pernoctar en los establecimientos más exclusivos.

Su fortuna se estima entre 200 y 500 millones de dólares, según fuentes como Forbes y otros medios especializados.

Se le considera uno de los monarcas más ricos del mundo. Este dato contrasta con las cifras del Banco Mundial, según el cual más de la mitad de los 1,2 millones de habitantes de Esuatini viven con menos de 4 dólares al día.

Su decimosexta esposa es Inkhosikati LaNomcebo, de 22 años, hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma. Muy probablemente, no será la última...