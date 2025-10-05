El incómodo momento de Meghan Markle con el director creativo de Balenciaga en la Semana de la Moda de París

Meghan Markle (44 años) ha debutado por sorpresa en la Semana de la Moda de París. La duquesa de Sussex ha acaparado todas las miradas cuando este sábado, 4 de octubre, llegó al desfile de Balenciaga. El primero bajo la dirección creativa del italianoPierpaolo Piccioli (58), con quien precisamente la actriz ha protagonizado un incómodo momento.

Tras el desfile, la mujer del príncipe Harry (41) se acercó a saludar al diseñador. Meghan Markle abrazó a Pierpaolo Piccioli y le dio dos besos. Inició por su lado derecho y al momento de cambiar a su mejilla izquierda, se produjo el momento incómodo. La duquesa de Sussex chocó con las gafas de sol del director creativo de Balenciaga y casi se besan en la boca.

Un instante al que él reaccionó entre risas y que en las últimas horas ha comenzado a circular en TikTok. Ambos, cabe destacar, mantienen una estrecha relación desde hace varios años. Así, tras el momento incómodo en la noche de este sábado, actuaron con total naturalidad y posaron ante los fotógrafos allí presentes.

Durante el desfile, Meghan Markle también compartió confidencias con Anna Wintour (75) o el director de cine australiano Baz Luhrmann (63). Por otro lado, fueron protagonistas del front row Anne Hathaway (42), quien se encuentra en medio del rodaje de El diablo viste de Prada 2, Lauren Bezos (55) o Georgina Rodríguez (31).

Meghan Markle llegó al desfile cuando el público ya estaba sentado. Deslumbró con un conjunto blanco, confeccionado especialmente para ella por el diseñador. Un dos piezas que completó con una capa a tono, tacones en color negro y mini bolso acolchado a juego. El toque final se lo dio con la melena recogida en un moño tipo bailarina, un peinado que llevó en varios compromisos institucionales, cuando todavía era miembro activo de la Casa Real británica.

Meghan ha regresado a Europa para arropar a un gran amigo. Cuando Pierpaolo Piccioli era director de Valentino, la protagonista de Suits llevó varios de sus diseños. Según recoge el Daily Mail tras conversaciones con su entorno, la duquesa de Sussex ha "admirado durante mucho tiempo" la "artesanía y elegancia moderna" del actual director creativo de Balenciaga.

A través de sus stories de Instagram, Meghan Markle compartió algunos instantes de su llegada al desfile. Pero en la tarde de este domingo, 5 de octubre, ha ampliado los detalles con un vídeo en el que ha recopilado desde su llegada a la capital francesa, su preparación con maquilladores y peluqueros y hasta el abrazo que se intercambió con Pierpaolo Piccioli.

La duquesa de Sussex, eso sí, editó los segundos en los que había constancia de ese momento incómodo con el director creativo de Balenciaga. Las imágenes han quedado plasmadas en los perfiles de otros tiktokers.

Meghan Markle tampoco quiso perderse el after party del desfile. Allí, sin embargo, cambió de look. Mantuvo el mismo maquillaje y peinado, pero optó por un outfit total black, con un vestido midi y con una capa que caía sobre un hombro como prenda protagonista.