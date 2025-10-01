El 'selfie' de Aitana con Felipe VI o el posado de los Reyes con Bad Gyal: así se acerca la monarquía española a la Generación Z

La Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas (REMCO) presentó unos meses atrás un informe titulado La juventud dialoga sobre la monarquía. Entre los diferentes aspectos que abordó la investigación destacó la desafección que los jóvenes sienten hacia la institución. "Tienen poca confianza en la monarquía. Sólo los mayores de 64 años lo hacen", apostilló Antonia Martínez, catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Murcia.

Uno de los ámbitos en los que más incide este sector de la población es en la falta de adaptación por parte de la Corona al nuevo paradigma social y cultural. Una realidad que Casa Real atajó poco más de un año atrás. En junio de 2024, cabe recordar, su perfil de Instagram oficial fue finalmente abierto.

Desde su estreno, se aseveró que no se trata de un perfil personal. Así, buena parte de los más de 500 posts que componen el Instagram de Casa Real tienen un carácter institucional. No obstante, en ciertas ocasiones, dejan paso a publicaciones un tanto más cercanas y familiares.

Este pasado lunes, 29 de septiembre, la cantante Aitana (26 años) fue galardonada con un Premio Vanguardia en una gala presidida en Barcelona por el rey Felipe VI (57). La artista, así, sumaba otro importante reconocimiento a su carrera profesional. Un destacado momento que la catalana quiso inmortalizar a golpe de selfie.

Ocaña, cual fan, retrataba el inolvidable instante vivido con el monarca con su teléfono personal. "He conocido al Rey por primera vez. ¡Qué majísimo!", escribía Aitana en su perfil de Instagram junto a la fotografía en la que se muestra acompañada del soberano.

No era la subcampeona de Operación Triunfo 2017 la única que hacía uso de sus redes sociales para compartir el memorable selfie. Casa Real, al mismo tiempo, se hacía eco de la fotografía, colocando la imagen del rey Felipe VI y Aitana en el inicio de un extenso carrusel de imágenes.

Al cierre de este artículo, el selfie entre el jefe del Estado y la cantante de Vas a quedarte cuenta ya con más de 70.000 likes. Una cifra que no es baladí, pues la media de me gustas en las publicaciones de Casa Real se sitúa en torno a los 20.000. La foto, en esta línea, podría entenderse como un acierto. De hecho, así lo asegura Ana Polo, experta en realeza, a EL ESPAÑOL.

"Es una imagen simpática y divertida", asevera Polo en una conversación con este periódico. En esta línea, asevera la experta que el selfie del hijo del emérito Juan Carlos I (87) junto a Aitana Ocaña se entiende como una manera de acercarse a la Generación Z. Un público que -en base a los datos ya explicados- muestra fuerte desafección ante la monarquía.

"Aitana es un icono para muchas personas y subir una foto así les lleva a estar más próximos a un público que es muy esquivo y se mueve estrictamente en redes sociales como TikTok o Instagram", sostiene la experta en realeza a este medio.

Cabe puntualizar que Aitana Ocaña es una de las artistas femeninas más escuchadas de España en los últimos años. A día de hoy, atesora cerca de 12.000.000 de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify y recientemente ha colgado el cartel de sold out en varios estadios de fútbol del país.

Muy próxima en cifras a la expareja de Miguel Bernardeu (28) se encuentra Bad Gyal (28). En su caso, la artista -cuyo nombre real es Alba Farelo- atesora poco más de 11.000.000 de oyentes mensuales. La catalana, así, se presenta como la artista urbana más escuchada de España y una de las cantanes más influyentes del país.

En noviembre de 2023, Farelo protagonizó una situación similar a la que ahora ha vivido Aitana. Entonces, la artista fue galardonada con un premio que recogió a manos de los reyes Felipe VI y Letizia (53). Una imagen que ha quedado para el recuerdo.

Un año y medio atrás, cuando se produjo el posado de la artista con Sus Majestades, el Instagram de Casa Real no existía. Sin embargo, esto no impidió que el momento se volviera viral en redes sociales. Alba, cabe recordar, se saltó el protocolo institucional. Además de lucir un llamativo y ajustado vestido, Bad Gyal saludó primero a la reina Letizia.

Que una cantante de trap urbano como Bad Gyal mantuviera un distendido y relajado encuentro con los Reyes de España, como no podía ser de otra forma, se viralizó fuertemente en redes sociales. Una estrategia que también es entendida por parte de Ana Polo como una imagen de acercar la monarquía a los más jóvenes además de aportar un halo de "frescura".

Arantxa Pérez, directora de la agencia Influgency y experta en imagen y reputación, también contempla esto como un acercamiento al público juvenil. A ojos de la profesional, las dos hijas de los Reyes, Leonor (19) y Sofía (18), han jugado un papel fundamental.

"Hay que partir de la base de que ellos tienen dos hijas que están en una edad muy parecida a las seguidoras de estas dos cantantes", apostilla Pérez. Además, a nivel imagen y reputación, Arantxa asevera que este tipo de acciones demuestra que Casa Real está tomando un rumbo "más moderno".

Ambos ejemplos se completan a la perfección con el momento fan de Felipe VI con Andrés Iniesta (41) o la charla de Letizia con el cantante Javier Erro (25). El monarca, cabe recordar, protagonizó una divertida escena en los Premios Princesa de Girona el pasado julio. Entoces, el soberano recordó el gol que dio la victoria a España en el mundial de 2010. "Iniesta de mi vida", verbalizó.

La Reina, por su parte, se dirigió al artista navarro unos días atrás, durante sus compromisos en Pamplona. "¡Por favor, es El Gran Showman", espetó Letizia. Un entrañable momento que se hizo viral en redes sociales y desató un aluvión de comentarios.