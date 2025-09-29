Victoria Federica, cuando cree que nadie la ve: de compras como una más y con dos amigos cerca del nuevo Zara de Madrid

Es la nieta de los reyes eméritos y sobrina del actual rey, Felipe VI (57 años). En los últimos años, además, se ha convertido en el reclamo de conocidas firmas de moda. Victoria Federica de Marichalar (25 años), sin embargo, busca mantener una vida lo más normal posible. Así, como una más, fue vista este pasado sábado, 27 de septiembre.

El reloj marcaba las 18:58 horas cuando la hija de la infanta Elena (61) caminaba por la calle Serrano de Madrid. Concretamente, junto a la tienda de Massimo Dutti. Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, andaba con total naturalidad, acompañada de un amigo y una amiga.

Vic, como le llaman en su entorno, llevaba unas gafas graduadas en color negro y tamaño XL. Además, se mezclaba entre la multitud que al final de la tarde de este sábado de otoño recorrían la Milla de Oro madrileña. Aun así, su altura, su larga melena oscura y su presencia la hacían inconfundible.

Era la sobrina del rey Felipe una de las cientos de personas que en ese preciso instante se encontraba de compras junto a dos amigos en la calle Serrano.

Lucía un estilismo sencillo y de tendencia sporty, formado por un pantalón marrón, camiseta de rayas horizontales y un jersey que llevaba anudado a los hombros como opción segura en caso de que bajaran las temperaturas. Completaba el outfit con un mini bolso que cargaba en su hombro derecho.

Victoria Federica, en la Semana de la Moda de Madrid. Gtres

Victoria Federica, además, llevaba en su mano una gran bolsa de Zara. Un detalle que podría indicar una compra anterior en la firma cabecera de Inditex.

A las 18:58 horas del sábado 27 de septiembre, la hija de la infanta Elena, de hecho, se encontraba a escasos metros de la nueva tienda Zara de Madrid. Concretamente, el local de la calle Serrano completamente reformado y convertido en un espacio con experiencia de compra de ensueño y que incluye un apartamento con propuestas de Zara Home y cafetería.

Un plan cotidiano, lejos de los grandes protocolos de la realeza, que llevó a cabo con total discreción. Victoria Federica no buscaba llamar la atención y no se hacía eco de ello ni en sus redes sociales.

Sus dos últimas publicaciones en Instagram, incluso, nada tienen que ver con lo cotidiano y rutinario. Aunque en ocasiones sí se ha hecho eco de algún viaje o encuentro entre amigos, la influencer suele separar su vida privada de sus compromisos profesionales. Son estos, así, los que han marcado sus recientes post: una colaboración con una conocida revista o su asistencia a un evento.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón acaba de cumplir 25 años -lo celebró el pasado 9 de septiembre-, completamente volcada en su carrera profesional. Se ha convertido en un absoluto reclamo de marcas en nuestro país y cuenta con más de 377.000 seguidores en Instagram.

Su éxito es tal, que recientemente fue nominada en la categoría de 'Mejores Creadores de Contenido' en los Premios Forbes. Galardones que se entregaron el pasado jueves, 24 de septiembre, y en los que la nieta del rey Juan Carlos (87) causó baja sin razón alguna. Pese a los comentarios que revolucionaron las redes, la influencer royal no se pronunció al respecto.

"Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón es la segunda hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar, nieta de los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, y sobrina del actual rey Felipe VI y quinta en la línea de sucesión al trono español. ¿Se necesita más para ser influencer y socialité del más alto nivel?", destacaba la citada revista cuando publicó su lista de nominados.

Los Reyes en Navarra

Horas antes de que Victoria Federica saliera de shopping por Madrid, los reyes Felipe VI y Letizia (53), junto a la princesa de Leonor (19), ponían fin a su agenda en Navarra. En pleno estreno de la heredera como princesa de Viana, visitaron el majestuoso Palacio Real de Olite. Fue ella, de hecho, la gran protagonista de este viaje.

Los Reyes y la princesa Leonor en Navarra el pasado sábado, 27 de septiembre. Gtres

A su llegada al castillo, Leonor vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada, recibiendo a un grupo de niños del pueblo que le entregaron varios obsequios hechos por ellos mismos.

Tras esta parada histórica, la Familia Real puso rumbo a Tudela, donde visitaron el ayuntamiento y el Palacio del Marqués de San Adrián, sede de la UNED.