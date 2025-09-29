El príncipe Guillermo y Kate Middleton comienzan la mudanza a Forest Lodge con el descontento de los vecinos

Vuelve la polémica a la Casa Real británica y, esta vez, recae sobre el príncipe Guillermo (43 años) y Kate Middleton (43). Hace unos meses se confirmó que los príncipes de Gales cambiarían de hogar y trasladarían su residencia a Forest Lodge, una histórica mansión georgiana situada en Windsor Great Park en Reino Unido.

Esta nueva residencia será el lugar donde vivirán "para siempre" el príncipe Guillermo, Kate Middleton y sus hijos: George (12), Charlotte (10) y Louis (7). Sin embargo, ninguna mudanza está exenta de controversia, y es que, en su traslado, la pareja ha tomado una decisión que podría afectar a su seguridad y que no ha sentado bien a los residentes de la comunidad local.

Durante su mudanza, Guillermo y Kate han impuesto una "zona prohibida" alrededor de su nuevo hogar. Este área de exclusión abarca unas 150 hectáreas, y quienes intenten cruzar las señales de "prohibido el paso" podrían enfrentarse a un arresto inmediato, según ha informado The Sun.

Esta llamativa decisión forma parte de un protocolo de seguridad en el que ha querido invertir los miembros de la Casa Real británica. Esta residencia cuenta con más de tres kilómetros de extensión y su objetivo es mantener la privacidad de esta casa, donde se trasladarán con su hijos, para que no se pueda acceder a imágenes del interior de la finca.

Este mismo año, los príncipes de Gales se trasladarán a esta residencia en Windsor Great Park. GTRES

La familia quiere sentirse segura en este nuevo hogar. Este traslado llegará después de haber estado viviendo en Adelaide Cottage, catalogada como Grado II, en Windsor Home Park desde agosto de 2022. Sin embargo, los duques de Cambridge ahora buscan un nuevo comienzo después de los años difíciles que han atravesado, incluyendo el diagnóstico de cáncer de Kate o Carlos III (76) y la muerte de la reina Isabel II.

En su momento, Kate y Guillermo decidieron mudarse a las afueras de Londres para estar más cerca de la difunta reina, sin embargo, después de varios años, han decidido trasladar su residencia a una mucho más grande. Forest Lodge está a cinco kilómetros de su anterior residencia y cuenta con casi 5.000 hectáreas de terreno.

Se trata de una propiedad georgiana reconocida por su paisajismo, arquitectura y entorno natural. Esta residencia fue construida en la década de 1779 y ampliada a inicios del siglo XX. No fue hasta 1829 que la Corona Británica adquirió la propiedad y fue un lugar donde albergó diferentes guardabosques del parque que la rodea.

La arquitectura de ladrillo rojo y tejado de pizarra es la base del edificio principal. Ocho dormitorios, seis baños, un salón principal, biblioteca y una galería, ya se han convertido en las principales estancias de esta nueva residencia de los príncipes de Gales. Además, cuenta con elementos históricos como cornisas de escayola, chimeneas de mármol y ventanales venecianos.

Forest Lodge, una residencia catalogada de Grado II en Windsor Great Park, Berkshire, durante las obras de restauración en 2001. GTRES

Hasta entonces, según han publicado varios medios británicos, la familia no contaba con personal residente en su Adelaide Cottage y ahora, según ha comunicado Daily Mail, tampoco lo harán en esta nueva mansión. Sin embargo, cuenta con un apartamento independiente para el servicio.

En la más reciente reforma, se ampliaron los jardines de esta propiedad y se incluyó un amplio estanque, tres establos, pista de tenis y dos garajes equipados para los coches oficiales de los príncipes de Gales.

Dentro del enorme recinto se encuentran el Long Walk, un paseo de cuatro kilómetros entre el Castillo de Windsor y Snow Hill, el lago Virginia Water, estatuas y monumentos históricos, además de otras residencias como Royal Lodge y Cumberland Lodge.

La polémica le rodea

A principios del pasado verano, a dos familias que vivían en casas de campo cercanas a Forest Lodge se les pidió abandonar sus propiedades. Estas viviendas, construidas sobre antiguos establos de la mansión y conocidas como cottages, podrían haber sido alquiladas por Crown Estate, una colección de terrenos y propiedades del Reino Unido que pertenece al monarca como una corporación única.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Gtres

Esto significa que forman parte del "patrimonio público del soberano": no son propiedad del Gobierno ni del patrimonio privado del Rey. Esta situación no habría agradado a los ciudadanos de la comunidad local, ya que, según recogía Daily Mail, en aquel momento los inquilinos se mostraron "sorprendidos" ante la petición de desalojo. No obstante, sí se les reubicó en viviendas similares dentro del mismo parque.

Aunque esta zona desalojada ahora forma parte de la propiedad de los príncipes de Gales, se ha visto envuelta en una nueva polémica. Carteles de "prohibido el paso" han restringido el acceso a la zona más cercano a la casa de Kate y Guillermo. Esta medida ha generado descontento entre los vecinos, aunque poco pueden hacer, ya que se considera una zona privada que pertenece a la nueva residencia.

Nueva vida en Forest Lodge

La mudanza está prevista para finales de 2025, en busca de un entorno seguro y estable donde criar a sus hijos, con más espacio y privacidad que en Adelaide Cottage. La residencia se encuentra en proceso de remodelación, y la mudanza se llevará a cabo una vez concluyan las reformas necesarias para adaptar la mansión a las necesidades de la familia.

Kate y Guillermo, muy unidos Gtres

Forest Lodge se presenta como el "hogar definitivo" de la familia, incluso cuando William acceda al trono, rompiendo así la tradición de residir en palacios o castillos, tal y como han hecho sus abuelos o su padre a lo largo de toda su vida.

Los príncipes han acordado el alquiler de Forest Lodge a precio de mercado, estimado en torno a 16 millones de libras. Además, según desveló Daily Mail, William y Kate han querido sufragar la mudanza de su propio bolsillo, acercándolos así a los ciudadanos.

Con su historia real, arquitectura señorial y adaptaciones modernas, Forest Lodge se consolida como una residencia emblemática y un ejemplo destacado de hogar privado en el panorama británico actual.