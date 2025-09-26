Los reyes Felipe VI y Letizia, unos padres orgullosos en el esperado debut de Leonor como princesa de Viana

Fin de semana de renombre el que encara la Familia Real. Este viernes, 26 de septiembre, los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53), junto a la princesa Leonor (19), han iniciado su visita a Navarra. Un acontecimiento de renombre, pues se trata del primer viaje oficial de la heredera a la Corona a la Comunidad Foral. Una visita con la que subraya su título de princesa de Viana.

La visita de Sus Majestades y la Princesa ha comenzado en la ciudad de Pamplona. Aquí, todos ellos se han desplazado hasta el Palacio de Navarra, donde han mantenido un encuentro con María Chivite (47), la presidenta de la comunidad autónoma.

Leonor, ataviada con un traje de chaqueta oscuro, ha acaparado todas las miradas de los presentes. La heredera al trono, así, se ha mostrado especialmente atenta con todas las indicaciones de los integrantes de las distintas instituciones navarras.

No son los miembros del Ejecutivo los únicos que han recibido especial observación por parte de la princesa de Asturias. Leonor, en el exterior del Palacio de Navarra, ha protagonizado una tierna escena junto a la reina Letizia. En un momento determinado de la jornada, la heredera al trono español le ha propiciado una leve caricia en el brazo derecho. Un símbolo que refuerza la unión entre madre e hija.

Felipe VI y la princesa Leonor.

Reseñable cuanto menos es también el orgullo que ha mostrado el rey Felipe VI durante la mañana de este día 26. El soberano se ha dejado ver de lo más atento en el gran debut de su primogénita como princesa de Viana. Así, miradas de complicidad, admiración y orgullo de los Reyes a la heredera han compuesto buena parte de la jornada.

Tanto Felipe VI como Letizia se han mostrado atentos con la heredera al trono. Sin embargo, Sus Majestades han comprendido el importante paso al frente que supone para Leonor, dándole rienda suelta a la heredera al trono en su debut como princesa de Viana.

Al filo de las 12:30 horas de este viernes, Sus Majestades y la princesa Leonor se han trasladado hasta la localidad de Viana. Allí, el soberano, junto a su mujer y su hija, se ha reunido con la corporación municipal en la sede del Ayuntamiento para visitar las ruinas de la iglesia de San Pedro.

La agenda concluirá esta tarde en el Monasterio de San Salvador de Leyre, donde se celebrará una ofrenda floral en el panteón real, en homenaje a los primeros reyes navarros. Se trata de un acto de carácter simbólico y de acceso restringido, sin presencia de público.

Felipe VI y la heredera al trono, a su llegada a Pamplona.

24 horas después, este próximo sábado, día 27, se trasladarán a Olite, donde acudirán al Palacio Real para viajar posteriormente a Tudela, donde visitarán su Ayuntamiento y el Palacio del Marqués de San Adrián, sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Cabe puntualizar que Leonor Borbón Ortiz ha hecho un parón en su formación para dar paso a este esperado debut como princesa de Viana. La primogénita de los Reyes se encuentra desde el pasado 1 de septiembre en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, donde lleva a cabo su última etapa de formación militar tras su paso, los dos últimos años, por el Ejército de Tierra y la Armada.

La historia del título

La distinción de princesa de Viana que ahora ostenta Leonor fue creada hace 602 años. La heredera al trono, así, ostenta este título, junto a los de Asturias y de Girona,

El impulsor hace más de seis siglos fue Carlos III el Noble. El monarca otorgó el reconocimiento a su nieto Carlos de Trastámara, con el fin de equiparar de este modo el reino navarro a las otras coronas que habían ido creando títulos semejantes para los herederos al trono.

Letizia mirando con admiración a Leonor. GTRES

Fue el 13 de marzo de 1923 cuando la Diputación Foral y Provincial de Navarra, acogiendo una iniciativa del Ayuntamiento de Viana con motivo del quinto centenario de la creación del principado, acordó dirigirse al rey Alfonso XIII solicitando la rehabilitación del uso del título.

La iniciativa alegaba que "el heredero del rey de España debe ostentar no solo el principado castellano de Asturias, sino también el principado navarro de Viana". Finalmente, con la aprobación de la Constitución de 1978, el artículo 57.2 reconoció al príncipe heredero de la corona de España el título de príncipe de Asturias, añadiendo a continuación que también le correspondían los demás títulos vinculados.

Se trata de una tradición iniciada en 1973 por la entonces Diputación Foral y que se celebra anualmente en el Monasterio de Leyre, pues en su Panteón Real están los restos de Sancho Garcés, Jimeno Íñiguez, Íñigo Arista, García Íñiguez, Sancho Garcés y Sancho García Abarca, entre otros.