Donald y Melania Trump llegan a Windsor y son recibidos por la Familia Real británica, con una recuperada reina Camilla

Guillermo y Kate recibiendo a Donald Trump y a su mujer, Melania, este miércoles, día 17. Gtres

El rey Carlos III (76 años) ha dado este miércoles, día 17, la bienvenida en la finca de Windsor al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (79), y la primera dama, Melania (55), en el marco de su visita de Estado al Reino Unido.

Carlos III y la reina Camilla (78) -ya recuperada de la sinusitis aguda que la obligó a causar baja en el funeral de la duquesa de Kent, este pasado martes- han saludado a los Trump en Casa Victoria.

Un gesto que se ha producido, en los terrenos de Windsor, después de que el mandatario y la primera dama llegaran en helicóptero hasta la finca, donde les esperaban, a pie de pista, los príncipes de Gales, Guillermo (43) y Kate Middleton (43).

Donald y Melania, tras bajarse del helicóptero que los ha transportado a Windsor. Gtres

Esta es la segunda visita de Estado que hace el presidente al Reino Unido, tras la de 2019 durante su primer mandato. Donald ha asegurado que esta visita tiene como objetivo reencontrarse con su "amigo" Carlos III.

"Él representa al país tan bien, es un caballero tan elegante", ha deslizado el mandatario estadounidense.

Como parte de la pompa que rodea esta visita, la Artillería de Caballería del Rey ha efectuado 41 disparos desde seis cañones de la I Guerra Mundial en los jardines del castillo cuando Trump saludaba a los Reyes, mientras que se han escuchado los himnos de los dos países.

Los Trump, los monarca y los príncipes de Gales han viajado hacia el castillo en sendas carrozas desde Casa Victoria, escoltados por soldados del Regimiento de Caballería Montada de la Casa Real, con sus tradicionales túnicas rojas.

Donald Trump saludando a Carlos III. Gtres

En la llamada carroza de Estado irlandesa han viajado el Rey y el presidente, mientras que en la de Estado Escocesa lo han hecho la reina Camila y Melania Trump, y por detrás los príncipes de Gales con el embajador de EE.UU. en Londres, Warren Stephens (68), en un Ascot Landau.

En el recorrido, que no está abierto al público por razones de seguridad, han pasado cerca de Frogmore House, donde los duques de Sussex, Harry (41) y Meghan (44), celebraron la cena el día de su boda, y también cerca de Frogmore Cottage, hogar de los duques antes de que abandonasen la Casa Real en 2020.

Kate charlando animadamente con Melania y la reina Camilla. Gtres

Una vez en el castillo, en el patio de la fortaleza, se ha procedido a la ceremonia de bienvenida con la Guardia de Honor.

La presencia del mandatario republicano en territorio británico no está exenta de polémica, ya que está prevista esta tarde una manifestación en Londres contra Trump.

Además, la Policía del Valle del Támesis, a la que pertenece el pueblo de Windsor, ha informado de que cuatro personas han sido arrestadas bajo sospecha de "comunicaciones maliciosas" tras la proyección de imágenes de Trump y el pederasta convicto Jeffrey Epstein sobre la pared de una de las torres del castillo de Windsor.

El grupo Led By Donkeys -Liderados por burros- ha compartido una imagen de la proyección en la red social Instagram, junto al mensaje "Hola Donald, bienvenido al castillo de Windsor".