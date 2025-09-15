El príncipe Harry, rotundo tras reunirse con Carlos III: "No se puede tener reconciliación antes de tener verdad"

El príncipe Harry en una fotografía tomada en Vancouver, en noviembre de 2024. Gtres

El príncipe Harry (40 años), hijo menor del rey Carlos III del Reino Unido (76), ha declarado que tiene la "conciencia tranquila" por haber hablado públicamente sobre sus fricciones y distanciamiento con la Familia Real británica.

El duque de Sussex, quien dejó de trabajar para la Casa Real a principios de 2020 para mudarse a Estados Unidos con su mujer, Meghan Markle (44), ha realizado esta afirmación al diario The Guardian días después de reunirse con su padre en Londres por primera vez en 19 meses.

El príncipe y el monarca compartieron un té de 54 minutos en la residencia de Clarence House el pasado miércoles, 10 de septiembre, por la tarde, pero después ninguna de las partes hizo comentarios.

El príncipe Harry en una fotografía de archivo. Gtres

Según la información publicada este lunes, 15 de septiembre, por el mencionado diario, el duque ha manifestado haber disfrutado la semana que estuvo en el Reino Unido y agrega que el próximo año "la atención tiene que centrarse en mi padre".

A principios del año pasado, el jefe del Estado británico comunicó que padece un cáncer, por lo que aún se somete a un tratamiento, del que no se han divulgado detalles.

Las diferencias entre la Familia Real y el duque de Sussex se profundizaron a raíz de la publicación de su libro Spare (En la sombra) en 2023, en la que reveló detalles de su difícil relación con su hermano mayor, el príncipe Guillermo (42), y heredero al trono.

Además, los duques de Sussex también concedieron una entrevista a la presentadora Oprah Winfrey (71) en 2021, en la que hablaron de los problemas con la Familia Real.

El duque de Sussex y el actual rey de Inglaterra. Gtres

Al comentar sobre estas revelaciones públicas, Harry ha manifestado, rotundo: "Sé que (hablar) molesta a algunas personas". Además, sostiene: "Fue un mensaje difícil, pero lo hice de la mejor manera posible. Tengo la conciencia tranquila".

"¿El libro? Fue una serie de correcciones a historias ya publicadas. Se había expresado un punto de vista y era necesario corregirlo", ha agregado.

Harry admite que no le gustan las polémicas y que, si de él dependiera, ya habría quedado solventadas todas las desavenencias familiares, pero "en la vida no se puede tener reconciliación antes de tener verdad".

Asevera el Príncipe que le molesta especialmente cuando se dice que es una persona terca, a la que le gusta enrolarse en la polémica: "No es terquedad, es tener principios. (...) No se trata de venganza, se trata de responsabilidad".

Argumenta Harry en dicha interviú que está feliz siempre que visita el Reino Unido. "Sí, he disfrutado mucho de la semana. Siempre me ha gustado el Reino Unido y siempre lo amaré. Ha sido genial reconectar con las causas que me apasionan".

Y agrega: "He podido pasar tiempo con gente que conozco desde hace mucho tiempo. Es difícil hacerlo desde tan lejos. (...) Creo que parte de la prensa británica quiere creer que soy miserable, pero no es así. Estoy muy feliz conmigo misma y me gusta la vida que llevo".

Reunión privada

Después de 19 meses sin verse cara a cara, el rey Carlos III y su hijo menor protagonizaron, el pasado miércoles 10 de septiembre, un encuentro privado en Clarence House, la residencia oficial del monarca en Londres.

La reunión, que duró 54 minutos, ha sido interpretada por medios británicos como una posible antesala de reconciliación familiar, en un contexto marcado por la enfermedad del Rey y los años de tensión entre padre e hijo.

El Palacio de Buckingham confirmó que el encuentro se desarrolló en un ambiente íntimo: "El Rey tomó un té en privado con su hijo". No hubo presencia de asesores ni otros miembros de la familia real, lo que refuerza la idea de que ambos buscaban un espacio de conversación directa, sin intermediarios.