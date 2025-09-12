El príncipe Harry viaja por sorpresa a Ucrania para visitar a los heridos de guerra tras el encuentro con Carlos III

El príncipe Harry, en el juicio de Londres el pasado 8 de abril de 2025. Gtres

Tras su viaje exprés al Reino Unido, el príncipe Harry (40 años) ha protagonizado una inesperada visita a Kiev. Su parada en la capital de Ucrania se produce en el marco de su implicación con los Juegos Invictus, y con el objetivo de respaldar a los miles de veteranos ucranianos que han resultado heridos en el conflicto con Rusia.

El duque de Sussex viajó primero a Polonia y desde allí tomó un tren hasta la capital ucraniana, donde ha llegado en la mañana de este viernes, 12 de septiembre.

Cabe recordar que es la primera vez que pisa Kiev, una ciudad que apenas 48 horas antes había sido blanco de misiles de crucero rusos en medio de un ataque aéreo que también violó el espacio aéreo polaco.

El príncipe Harry quiere reconciliarse con la Familia Real: No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre"

Habló con su esposa

“Tuve que hablarlo con mi esposa y con el gobierno británico para confirmar que era seguro”, ha reconocido el príncipe, quien en los últimos días ha estado en Reino Unido en un viaje marcado por reuniones con su padre, el rey Carlos III (76), y la agenda de sus fundaciones benéficas.

Durante sus declaraciones, Harry ha asegurado estar dispuesto a hacer "todo lo posible" para apoyar la recuperación de los militares ucranianos:

"No podemos detener la guerra, pero sí contribuir al proceso de rehabilitación. Humanizar a las víctimas y recordar lo que están viviendo es fundamental. Este viaje, espero, ayude a mantener la conciencia sobre el sufrimiento que se está produciendo", ha destacado.

El itinerario del príncipe en Kiev incluye una visita al Museo Nacional de Historia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, encuentros con numerosos veteranos y una reunión oficial con la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko.

Con este gesto, Harry refuerza su compromiso con la causa ucraniana y con los veteranos que participan en los Invictus, al tiempo que envía un mensaje de solidaridad en un momento especialmente delicado para el país.

Cabe recordar que Harry ya ha mostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano en otras ocasiones. El pasado mes de abril realizó otra visita sorpresa al país, donde acudió a un centro de víctimas de la guerra de Rusia en Lviv.