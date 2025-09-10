Carlos III y el príncipe Harry se reencuentran en Londres tras 19 meses sin verse: los detalles y la duración de la reunión

El rey Carlos III (76 años) y su hijo menor, el príncipe Harry (40), se han reunido. Lo que era un secreto a voces, finalmente se ha convertido en una realidad palpable. Así, el soberano británico y su vástago han mantenido un encuentro privado en Londres este miércoles, 10 de septiembre, tras 19 meses sin verse.

El duque de Sussex ha sido inmortalizado por los medios de comunicación llegando en coche a Clarence House, la residencia del Rey en Londres. Al filo de las 17:30 horas, el príncipe Harry ha entrado en la vivienda y ha permanecido en su interior unos 55 minutos.

Finalizada la reunión, el Palacio de Buckingham ha confirmado que Carlos III ha celebrado un té privado en la residencia con su vástago menor. Sin embargo, no han revelado mayores detalles al respecto.

Los príncipes Harry y Guillermo junto a Carlos III. Gtres

El reencuentro entre padre e hijo supone la primera vez que ambos se ven en casi dos años. Fue en febrero de 2024, días después de que el monarca revelara que padece cáncer, cuando Carlos III y el príncipe Harry mantuvieron su último encuentro.

Desde entonces, el marido de Meghan Markle (43) ha dado paso a una vida alejada de las funciones de la Corona en Estados Unidos desde el año 2020. Harry, así, rechazaba cualquier tipo de reconciliación con la Familia Real británica. Una realidad que cambiaba el pasado mes de mayo.

Cuatro meses atrás, el duque de Sussex sorprendía a propios y extraños tras afirmar en conversaciones con la BBC que quería reconciliarse con la Familia Real británica. "No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre", relató el duque de Sussex entonces.

Fue este pasado lunes, 8 de septiembre, cuando Harry regresó a Londres con motivo de la entrega de premios de una organización benéfica Premios WellChild, de la que ejerce como patrocinador. El día 9, por otra parte, viajó a Nottingham para destacar la labor que se realiza en favor de los jóvenes allí.

Harry, saludando a algunas personas que coreaban su nombre en Nottingham Gtres

Su estancia en el país británico llegará a término este próximo jueves, 11 de septiembre. Los días del príncipe Harry en Reino Unido, no obstante, han estado fuertemente marcados por el cariñoso recibimiento de los ciudadanos de a pie.

No ha sido la calurosa bienvenida lo único destacable en esta visita del duque de Sussex a Londres. El hermano del príncipe Guillermo (43) ha anunciado este martes, 9 de septiembre, una importante donación personal que supera el millón de euros para la organización benéfica de la cadena británica BBC Children in Need.

Guillermo y Harry de Inglaterra. Gtres

Quien también ha tenido una ajetreada agenda estos últimos días ha sido el príncipe de Gales. Tras cerca de dos meses de vacaciones, Guillermo retomaba esta semana sus compromisos institucionales. Sin embargo, un encuentro con su hermano no ha estado en sus planes.