El príncipe Hisahito celebra su mayoría de edad con una ceremonia imperial que llevaba 40 años sin celebrarse en Japón

El príncipe Hisahito de Japón ha cumplido 18 años este sábado, 6 de septiembre. GTRES

Este sábado, 6 de septiembre, Tokio ha vivido un acontecimiento histórico: el príncipe Hisahito de Japón, segundo en la línea de sucesión al Trono del Crisantemo, ha cumplido 19 años y ha sido protagonista de la tradicional ceremonia de la mayoría de edad, un complejo conjunto de rituales que le abre la puerta a participar en la agenda oficial de la familia imperial y lo prepara para un futuro reinado.

Hisahito, cuyo nombre significa "sereno y virtuoso", cumplió los 18 años en septiembre de 2024, pero entonces estaba inmerso en sus estudios y tenía que preparar los exámenes de ingreso a la universidad. Por este motivo se decidió retrasar la ceremonia un año y celebrarla en su 19 cumpleaños.

Dicha ceremonia, conocida con el nombre de Kakan no Gi, es un rito tradicional de la Casa Imperial japonesa que marca el paso a la vida adulta de los príncipes imperiales varones. Y no se llevaba a cabo en Japón desde hace 40 años.

Rodeado de la familia imperial

La jornada ha arrancado a primera hora de la mañana en la residencia del príncipe, donde un chambelán y mensajeros imperiales le han entregado el tocado kanmuri, enviado por el emperador Naruhito.

Minutos después, vestido con chaqué, Hisahito ha emprendido el trayecto hacia el Palacio Imperial de Tokio en un carruaje de caballos.

Dicho carruaje es el mismo que utilizó su padre, el príncipe heredero Fumihito de Akishino (59), en 1985. Fue aquel año precisamente la última vez que Japón había presenciado esta ceremonia.

"Cumpliré con mis deberes, siendo consciente de mis responsabilidades como miembro adulto de la familia imperial", ha destacado Hisahito de Japón en su discurso. EFE

"Cumpliré con mis deberes"

La cita central del día, el Kakan no Gi, ha comenzado poco antes de las 10:00 hora local. El rito ha contado con la presencia de sus padres, los príncipes herederos Fumihito (59) y Kiko (58), su hermana Kako (30) y su prima Aiko (23), única hija del emperador, así como del emperador Naruhito (65), la emperatriz Masako (61), otros familiares y los jefes de los tres poderes del Estado.

El joven iba vestido con un atuendo tradicional amarillo con una cola de seis metros, reservado a los menores de edad.

En medio de un silencio solemne, únicamente roto por las tijeras que han cortado el cordón de su tocado, Hisahito ha sido “coronado” con el kanmuri. Tras ello, ha pronunciado unas palabras de respeto hacia sus padres y los emperadores.

"Muchas gracias por otorgarme la corona hoy en la ceremonia de mayoría de edad", declaró. Asimismo, expresó: "Cumpliré con mis deberes, siendo consciente de mis responsabilidades como miembro adulto de la familia imperial".

El príncipe Hisahito de Japón, segundo en la línea sucesoria al Trono del Crisantemo, ha cumplido 19 años este sábado. EFE

Recepción, reuniones y banquete

Tras ese momento, el joven se ha cambiado de ropa. Y ha transformado su atuendo a un traje negro de adulto para recorrer los tres santuarios del recinto imperial, un paso simbólico en su transición a la vida pública.

La agenda ha incluido, además, la recepción del Gran Cordón de la Orden Suprema del Crisantemo de manos del emperador.

También ha tenido lugar una reunión con el gran chambelán de la Agencia de la Casa Imperial y un encuentro con sus abuelos, los emperadores eméritos Akihito y Michiko.

La jornada se ha cerrado con un banquete oficial, aunque los rituales se extenderán a lo largo de varios días.

Varios días de actos oficiales

El calendario continuará el 8 de septiembre con la visita al Gran Santuario de Ise, el lugar más sagrado del sintoísmo.

En dicho santuario se custodia el Espejo Sagrado, uno de los tres tesoros imperiales vinculados al legendario primer emperador, Jinmu. Ese mismo día se trasladará a la tumba de Jinmu en Kashihara, Nara.

El 9 de septiembre, por su parte, Hisahito rendirá homenaje en la tumba de su bisabuelo, el emperador Showa.

Finalmente, el 10 de septiembre, el joven pondrá fin a los actos con un banquete junto al primer ministro, Shigeru Ishiba (68).

Con esta ceremonia Hisahito da un paso decisivo hacia su futuro dentro de la institución imperial, en un país donde solo los varones de la dinastía conservan actualmente derechos sucesorios.