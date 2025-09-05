Marta Luisa de Noruega lleva su idilio con Durek Verret a Netflix: "Como es un chamán, dicen que me ha lavado el cerebro"

Al igual que lo han hecho ya los duques de Sussex, la princesa Marta Luisa (53), hija de los reyes Harald (88) y Sonia de Noruega (88), revelará detalles inéditos de su relación con su marido, el chamán Durek Verrett (50), en un programa de televisión.

Ambos compartirán todos los secretos de su idilio en Royals: an unlikely love story (que en castellano se puede traducir como Royals rebeldes: una historia de amor inusual), que Netflix estrena el próximo 16 de septiembre.

Algunos detalles que llaman la atención son las declaraciones del guía espiritual sobre su sexualidad o definiéndose a sí mismo como un "mitad reptiliano". O cuando da indicaciones antes de organizar su boda. "Me gustaría una boda real porque voy a ser de la realeza", dijo. Sus confesiones, sin duda, harán mella en el seno de la familia real noruega.

De vender su boda a un documental en Netflix

Cabe recordar que, en noviembre de 2022, Marta Luisa renunció oficialmente a sus funciones oficiales en la Casa Real, así como el uso del título de Alteza Real para sus actividades comerciales.

A día de hoy conserva el título de princesa por expreso deseo de su padre, aunque ya no representa oficialmente a la Corona ni tiene patronazgos institucionales.

La decisión de Marta Luisa corresponde a su voluntad de distinguir claramente entre sus actividades privadas y económicas (junto a su pareja) y su condición de miembro de la familia real.

No deja de resultar llamativo el deseo de Verret de organizar un enlace lo más royal posible, teniendo en cuenta que pactaron la exclusiva con una conocida revista del corazón.

Y es que no es la primera vez que Marta Luisa y su marido hacen caja a costa de vender su intimidad. El día de su enlace vendieron a ¡HOLA! las imágenes de su boda, celebrada el 31 de agosto de 2024. Un festejo cuyos preparativos enfadaron, y mucho, a los Reyes de Noruega.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, sellando su amor con un beso. EFE

"El primer negro que se casa con una royal"

Uno de los puntos más polémicos de su boda, y que no fue del agrado de Harald y Sonia de Noruega, fue la prohibición de los móviles en la celebración para evitar filtraciones y proteger la exclusiva.

Aquel detalle, sumado al hecho de que llegaran cubiertos al lugar del banquete tapados con manteles blancos, fue muy criticado por la prensa del país nórdico. Esta llegó a calificar su gesto con las telas en el 'sí, quiero' como "el mantel de la vergüenza".

Ahora, millones de espectadores en el mundo podrán ver escenas inéditas de la boda. Netflix incluye grabaciones exclusivas de la ceremonia y de la fiesta posterior. Toda una joya para los amantes de las grandes historias relacionadas con la realeza.

"Casarse con alguien de una familia real es surrealista. No es fácil ser el primer hombre negro que se casa con un miembro de una familia real europea. Yo soy el primero", confiesa Durek Verret. El hechicero de las celebrities se muestra de lo más locuaz en la presentación del trailer.

Marta Luisa de Noruega y Salman Durek contrajeron matrimonio el 31 de agosto de 2024. Instagram

El primer encuentro con Harald y Sonia

Parece claro que la pareja tiene mucho que decir. Al igual que el príncipe Harry (40) y Meghan Markle (44), revelarán detalles inéditos de su estrambótica historia de amor.

Uno de ellos es su primer encuentro con los Reyes. "Cuando conocí al Rey y a la Reina, ellos me miraban. Marta no me dio ninguna pista sobre nada. Me dijo que fuera yo mismo", confiesa el chamán en el documental.

La producción, por cierto, corre a cargo de dos prestigiosos cineastas: Rebecca Chaiklin, nominada al Emmy por Tiger King, y Chris Smith, premiado por 100 Foot Wave. Ambos realizadores han compartido un año en el día a día del matrimonio para plasmar su lado más íntimo en la pantalla.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett en un acto el 10 de noviembre. Gtres

Las polémicas de Durek Verret

"No gusto a la prensa", revela Verret en el documental. En más de una ocasión se ha quejado públicamente del trato y las "difamaciones" que ha recibido de los medios de comunicación noruegos. Y ha estado envuelto en no pocas polémicas.

En el verano de 2005 se casó con su primera esposa, Zaneta Marzalkova, una mujer de origen checo que residía en Los Ángeles.

Tras su separación comenzó un romance con un hombre, el masajista Hank Greenberg, con el que estuvo desde 2007 a 2015. En una entrevista, tras conocer que el chamán era el nuevo amor de Marta Luisa, su ex lo acusó de "violento".

En noviembre de 2024, el chamán fue acusado de abuso sexual. Él mismo reconoció haber mantenido relaciones sexuales "con cuatro hombres y una mujer".

Un turbio episodio que salió a la luz cuando una de sus supuestas víctimas narrase lo sucedido. El chamán se excusó diciendo: "Fue un error y soy consciente de ese error. Crucé una línea cuando se sacó el pene. Nunca debí haberle chupado. Debería haberle dejado así y taparlo con la sábana. Pero terminamos la sesión".

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrej contrajeron matrimonio el 31 de agosto de 2024. Instagram

Marta Luisa: "Dicen que tengo el cerebro lavado"

De momento se desconoce qué cantidad han cobrado por comercializar con su vida personal en la conocida plataforma en streaming. Sí se conoce, en cambio, que tanto la princesa como el guía espiritual no parecen tener muchos filtros en el documental.

Entre las escenas más curiosas se puede ver a Verret conduciendo rituales y cantando extrañas canciones "a la manera antigua", hablando de cómo conocía a Marta Luisa "de una vida anterior" o explicando que se enamora de "las personas" independientemente de cuál sea su género: "No me importa si es un hombre o mujer, o si es una persona de otro planeta".

"Como es un chamán, dicen que es peligroso para la familia real y que me ha lavado el cerebro”, explica Marta Luisa en el documental.