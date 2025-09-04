El lugar, las tres condiciones de Harry y una marcada fecha: así será el reencuentro entre Carlos III y el Príncipe en Londres

El rey Carlos III y su hijo, el príncipe Harry, en una imagen de 2019, en Londres. GTRES

Cuatro meses atrás, en mayo, el príncipe Harry (40 años) sorprendía a propios y extraños tras afirmar en conversaciones con la BBC que quería reconciliarse con la Familia Real británica. "No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre", relató el duque de Sussex entonces. Así las cosas, el rey Carlos III (76) y su hijo pequeño volverán a verse las caras en Londres un año y medio después de su último encuentro.

El próximo lunes, 8 de septiembre, el príncipe Harry asistirá a la entrega de premios de una organización benéfica Premios WellChild, de la que ejerce como patrocinador. El duque de Sussex, así, otorgará el reconocimiento a un "niño inspirador" de entre cuatro y seis años.

Un emotivo momento el que vivirá el hermano del príncipe Guillermo de Gales (43) el próximo lunes. Un evento que sucede en una fecha marcada en roja en el seno de los Windsor. El 8 de septiembre de 2022, la reina Isabel II perdía la vida a los 96 años.

El príncipe Harry junto a su hermano, su padre y la reina Camila. Gtres

De acuerdo a la información que manejan medios británicos como el Daily Mail, está previsto que se produzca "una simple conversación cara a cara entre un padre y un hijo" más que "un gran gesto o una reunión concertada".

Esta fecha marca la primera visita del Duque desde su fallida apelación contra la reducción de su protección de seguridad en el Reino Unido en marzo. Al mismo tiempo, el Rey se encuentra en el Reino Unido y no tiene prevista ninguna visita al extranjero hasta finales de septiembre, lo que facilita el encuentro entre ambos por primera vez desde febrero de 2024.

Verbalizó el duque de Sussex querer un acercamiento con su familia y así prevé suceder. Sin embargo, tal y como ha reportado el periodista experto en realeza, Rob Shutter, Harry ha expuesto una serie de condiciones para que el encuentro con su padre llegue a término.

"Harry no quiere otro viaje en el que se sienta desprotegido y expuesto. Quiere garantías irrefutables, no promesas vagas. La seguridad y la privacidad no son negociables", confesó Shutter al portal The Mirror unos días atrás.

Los príncipes Harry y Guillermo junto a Carlos III. Gtres

Tres son las condiciones que el príncipe Harry ha interpuesto. La lista incluye "seguridad total" para toda su familia financiada por su padre, "control de prensa" que será "coordinado por el Palacio de Buckingham" y que Meghan sea tratada como Su Alteza Real "con reverencias".

Cabe puntualizar que la visita del duque de Sussex a su ciudad natal será un viaje en solitario. No se espera, así, que su esposa, Meghan Markle (43), le acompañe.

No es el príncipe Harry el único que ha exigido medidas a establecer en este encuentro. Tal y como ha publicado el citado medio, si el rey Carlos no ve al príncipe Harry en su próxima visita, es probable que "la culpa recaiga sobre los Sussex".

A quien no se espera en este encuentro es al príncipe Guillermo. El heredero al trono británico ha declinado la invitación. Una decisión que confirma una vez más la nula relación existente entre los hermanos desde hace ya varios años.

Fue el pasado mes de julio cuando se produjo el primer acercamiento entre el príncipe Harry y el rey Carlos III. Si bien no existió un encuentro directo entre ambos, lo cierto es que la ciudad de Londres fue entonces testigo de una especie de cumbre de paz.

Carlos III, el príncipe Guillermo, Kate Middleton, Meghan Markle y el príncipe Harry en una imagen de archivo. Gtres

Meredith Maines, la nueva jefa de comunicaciones del Harry y Meghan, se reunió con Tobyn Andreae, el secretario de comunicaciones del Rey. También estuvo presente Liam Maguire, quien dirige el equipo de relaciones públicas de los duques Sussex en Reino Unido.

La reunión tuvo lugar en la Royal Over-Seas League (ROSL), a escasos metros de Clarence House, la residencia oficial del soberano británico. Un encuentro que dio paso a numerosas hipótesis por parte de los medios británicos. La mayoría de ellos, de hecho, apuntaban a una posible limpieza de imagen del príncipe Harry.

Tampoco hubo entonces representación alguna de los príncipes de Gales. Guillermo se encuentra completamente volcado en su familia, prestando especial atención a su mujer, quien ha atravesado un complicado año con motivo de su cáncer.

Meghan Markle y el príncipe Harry en el Jubileo de Platino de Isabel II. Gtres

El distanciamiento entre Harry y la Familia Real británica se remonta a 2020, cuando la dupla abandonó sus funciones de la Corona, mudándose a Montecito.