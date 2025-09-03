El rey Juan Carlos I acude a una revisión médica en la prestigiosa clínica del doctor Ali Al Belooshi en Abu Dabi

El rey Juan Carlos I, con el doctor Ali Al Belooshi, en una imagen de las redes sociales. Instagram

En los cinco años que lleva instalado en los Emiratos Árabes, las apariciones del rey Juan Carlos I (87 años) son escasas. Rodeado de fuertes medidas de seguridad que velan por su protección, así como por su privacidad, poco se sabe de su día a día en el país de Oriente Medio.

Sin embargo, estos días, el padre de Felipe VI (57) se ha dejado ver en una actividad de lo más cotidiana: una revisión médica.

El que fuera Jefe de Estado de 1975 a 2014 ha visitado Orthocure, una prestigiosa clínica especializada en ortopedia y cirugía robótica. Allí se ha reunido con Ali Al Belooshi, un cirujano ortopédico especializado en la "reconstrucción de extremidades inferiores", tal y como él mismo destaca en sus perfiles sociales.

El rey Juan Carlos en Abu Dabi, con el médico Ali Albelooshi en una prestigiosa clínica especializada en cirugía ortopédica. Instagram

Un cirujano experto en "cirugía asistida por robot"

Curiosamente, la imagen de la cita entre el sanitario y su ilustre paciente ha sido compartida por el propio médico en sus redes sociales.

Ali Al Belooshi, quien también es "experto en cirugía asistida por robot", posa de lo más sonriente junto al Emérito, sentado en una silla de su consulta y ataviado con una camisa blanca y una chaqueta en color azul claro.

Por sus problemas de cadera, el Emérito ha confiado en el doctor Ali Albelooshi, un cirujano ortopédico especializado en artroplastia de cadera y rodilla, así como en cirugía ortopédica y traumatológica.

“Tuve el honor y el placer de conocer al antiguo rey de España, Su Majestad Juan Carlos, en mi clínica de Abu Dhabi”, explicaba el texto que el propio especialista ha compartido en sus redes sociales.

El rey Juan Carlos en el funeral de su sobrino Juan Gómez Acebo. Gtres

Problemas de cadera y artrosis degenerativa

Como se sabe, Juan Carlos lleva años padeciendo diversos problemas relacionados con las articulaciones. Padece una artrosis degenerativa severa que afecta principalmente a sus piernas y ha limitado su movilidad, obligándolo a ayudarse de un bastón para poder desplazarse.

A lo largo de su vida, el rey Juan Carlos se ha sometido a más de 15 intervenciones quirúrgicas. Algunas de ellas relacionadas con prótesis y lesiones óseas.

Entre las operaciones más relevantes están sus operaciones de cadera para sustituir prótesis dañadas o infectadas, la artoplastia a la que se sometió en 2011 para mejorar el estado de su rodilla derecha, o las intervenciones para poner remedio a las diversas fracturas y lesiones que ha sufrido.

El Rey Juan Carlos a su llegada al puerto deportivo de Sanxenxo, el 13 de julio de 2025. Europa Press

Una prestigiosa clínica en Abu Dabi

Eso sí, sus muy diversos problemas de salud no han sido impedimento alguno para que siga haciendo aquello que más le gusta, como su visita a las regatas de Sanxenxo o asistir a su próxima gran cita deportiva.

El Emérito se trasladará próximamente a Nueva York para participar en el Campeonato del Mundo de 6 Metros. Mientras tanto, aprovecha para cuidarse en lo relativo a sus dolencias.

Su última revisión médica ha tenido lugar en una de las clínicas más prestigiosas de Emiratos Árabes. Orthocure, un centro fundado en 2013 por los cirujanos ortopédico Saeed Althani y Ali Al Belooshi, considerados pioneros en el campo de la ortopedia y la cirugía ortopédica.

Desde 2020, Juan Carlos I confía ene ste equipo médico para sus problemas y acude a la clínica de manera regular.

El doctor Ali Albelooshi es uno de los médicos especializados en cirugía ortopédica más prestigiosos de Abu Dabi. Orthocure.

Un centro de referencia en Emiratos Árabes

Según reza la web del centro, ambos doctores han tratado a más de 50.000 pacientes y realizado más de 5.000 cirugías.

"Gracias a su experiencia en cirugía robótica y a una clientela creciente, se hizo necesaria una expansión", por lo que abrieron una segunda sede: la Clínica Orthocure SportsMed en Jumeirah.

Ambas clínicas, equipadas con tecnología de vanguardia, cuenta con un equipo de médicos ortopédicos, cirujanos ortopédicos y fisioterapeutas altamente cualificados y con amplia experiencia.

Los dos ofrecen servicios integrales que incluyen radiología e imagenología, fisioterapia y rehabilitación, kinesioterapia o terapia de movimiento, y ofrecen, según ellos, "las mejores opciones de tratamiento para lesiones y afecciones del sistema musculoesquelético".