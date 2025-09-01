Las vidas paralelas del príncipe Harry y Marta Luisa de Noruega: de dejar la Corona a rentabilizar su vida en Netflix

El príncipe Harry y Marta Luisa de Noruega, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Meghan Markle (44 años) vuelve a estar en el foco. La esposa del príncipe Harry (40) regresó a Netflix este pasado martes, 26 de agosto, con su reality gastronómico. Un formato de ocho episodios en el que la actriz de Suits comparte algunos de sus mejores trucos culinarios.

Cerca de una decena de capítulos componen Con amor, Meghan. Una serie de episodios en los que Markle saca a relucir recetas, bromas y algún que otro guiño al príncipe Harry. "¿Sabes a quién no le gustan las langostas? A mi marido", asevera Markle en una conversación con el chef español José Andrés (56).

El regreso de la duquesa de Sussex a la plataforma de streaming por excelencia sucedía pocos días después de conocerse que otro rostro vinculado a la realeza ha firmado con Netflix. La princesa Marta Luisa (53), hija de los reyes Harald (88) y Sonia de Noruega (88), revelará detalles inéditos de su relación con su marido, el chamán Durek Verrett (50), en un programa del canal digital.

El documental llevará por título Rebel Royals: una historia de amor improbable y se prevé que vea la luz el próximo 16 de septiembre. Netflix, así, brindará a los espectadores un recorrido de la historia de amor entre la hermana de Haakon de Noruega (52) y su pareja. La producción de la plataforma combinará romance, drama y el trasfondo de la Corona nórdica.

Marta Luisa de Noruega sigue ahora los pasos del príncipe Harry. El duque de Sussex, cabe recordar, firmó en 2020 un acuerdo de 100 millones de dólares con el servicio de streaming. Sin embargo, será el próximo septiembre cuando su contrato llegue a término tras un lustro de colaboración.

No es su firma con Netflix el único aspecto que tienen en común el príncipe Harry de Inglaterra y la princesa Marta Luisa de Noruega. A continuación, EL ESPAÑOL repasa algunos detalles que los royals tienen en común.

1. Hermanos del heredero al trono

Los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, junto a Haakon y Mette-Marit de Noruega. Palacio de Kensington

Tanto Harry como Marta Luisa ocupan un papel secundario en sus respectivas Casas Reales. El duque de Sussex es el hermano pequeño de Guillermo de Inglaterra (43), heredero al trono británico. Por su parte, la Princesa es la hermana mayor de Haakon, quien está llamado a ser el Rey de los nórdicos.

Cabe puntualizar que en 1971, Noruega abolió la Ley Sálica que impedía reinar a las mujeres. Así, la princesa Marta Luisa podría haber sido la heredera de no haber nacido Haakon, pero no fue hasta 1990 cuando se aprobó la Ley de Sucesión por la que el heredero es el mayor de los hijos, sea hombre o mujer.

2. Sin funciones reales asignadas

Harry y Meghan Markle, en el Día de la Commonwealth en marzo de 2020. Gtres

Uno de los aspectos más similares en las vidas de los príncipes Harry y Marta Luisa es su falta de deberes reales. A finales del año 2022, la Casa Real de Noruega emitió un comunicado que aseguraba que la Princesa "no desempeñará funciones oficiales para la Corona nórdica".

Harry, por su parte, abandonó la primera línea de la Casa Real británica en 2020, junto a Meghan Markle, en el marco del conocido Megxit. El 31 de marzo de 2020, los duques de Sussex salieron oficialmente de la Corona, aunque fue el 8 de enero cuando anunciaron públicamente su decisión. Desde entonces, ninguno de los dos tiene funciones reales asignadas.

3. Casados con plebeyos

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, en el 18º cumpleaños de Ingrid Alexandra. Gtres

La princesa noruega así como el duque de Sussex rompieron moldes al casarse con personas alejadas de la realeza. Marta Luisa primero lo hizo con el escritor Ari Behn -de quien enviudó en 2019- y el pasado año 2024 volvió a sellar su amor con el chamán Durek Verrett.

Harry, en la misma línea, unió su vida a la actriz estadounidense Meghan Markle, cuya carrera en televisión y origen mestizo marcaron un antes y un después en la monarquía británica.

4. Sonadas polémicas

El príncipe Harry y Carlos III, en una imagen de archivo. Gtres

No es secreto para nadie que el menor de los hijos del rey Carlos III de Inglaterra (76) ha estado en el foco en varias ocasiones. De hecho, en buena parte de ellas ha sido con motivo de alguna que otra polémica.

Este 2025, el príncipe Harry ha copado titulares de la prensa internacional por su repentina salida de la ONG que fundó en África. El esposo de Meghan Markle, cabe recordar, fue acusado de "acoso e intimidación a gran escala". También es remarcarle su regreso a Londres el pasado abril con motivo de la batalla en la que reclama seguridad para él y su familia.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, sellando su amor con un beso. EFE

La princesa Marta Luisa tampoco ha estado exenta de las polémicas en los últimos tiempos. Una de las más sonadas es el incumplimiento del acuerdo que le prohibía usar su título con fines comerciales: lo empleó en la promoción de bebidas, en el registro de marcas y en la venta de los derechos de su boda a Hello!.

Su relación con Durek Verrett ha sido objeto de escrutinio, además de por la naturaleza de las creencias de Verrett, debido a las percepciones raciales y culturales del pueblo noruego.