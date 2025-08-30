Felipe VI y Letizia derrochan cercanía y mucha complicidad en Extremadura: sus mensajes y los espontáneos 'selfies'

Los reyes Felipe y Letizia, en la localidad de Rebollar, durante su visita a las zonas afectadas por los incendios enExtremadura. GTRES

Las recientes apariciones de los Reyes han vuelto a poner sobre el tapete la excelente relación entre ellos. En la tercera jornada de su visita por las zonas castigadas por los incendios, el rey Felipe VI (57) y Letizia (52) han vuelto a demostrar lo unidos que están, así como su empatía hacia quienes han vivido de cerca el devastador efecto de las llamas.

Un día más, su agenda volvió a ser intensa. Los Reyes se desplazaron a tres localidades cacereñas: Rebollar, en el Valle del Jerte; Cabezabellosa, en la Mancomunidad de Trasierra Tierras de Granadilla; y Hervás, en el Valle del Ambroz. Allí se dieron un baño de masas y mostraron su lado más humano.

En cada parada se repitió la misma estampa: vítores y aplausos, muestras de gratitud y emoción, especialmente de quienes han sufrido con mayor dureza las consecuencias del fuego.

Los Reyes visitan Extremadura para conocer de primera mano los daños sufridos por los incendios

Su lado más cercano

Los Reyes respondieron con cercanía: aceptando saludos, dando la mano a quien se lo pedía, charlando con quienes se acercaban a compartir con ellos algún comentario o accediendo a hacerse fotografías con todos los que se lo pedían.

El programa transcurrió sin contratiempos y, al igual que en días anteriores, estuvo cuidadosamente organizado.

Se repitió el esquema ya visto en Orense: recorrido por las áreas calcinadas, reuniones con alcaldes, bomberos y damnificados, y conversaciones espontáneas con vecinos que se acercaban a las barreras de seguridad para decirles cariñosamente 'hola', hacerse selfies con los Reyes o intercambiar unas palabras con ellos.

En cada paso que daban, ambos han sacado a relucir su faceta menos institucional y han dejado ver esa que tanto valora la ciudadanía: la de unos soberanos comprometidos y preocupados por los incendios forestales que arrasan el país.

Los reyes Felipe y Letizia, en su visita a la localidad extremeña de El Rebollar. GTRES

"Queremos transmitirnos nuestro afecto"

Ambos han conocido de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados.

Asimismo, han mostrado su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población: desde miembros de las fuerzas de seguridad del Estado a organismos públicos y voluntarios.

"Queremos transmitiros todo nuestro afecto, nuestro cariño y comprensión en estas circunstancias tan duras", declaró el Jefe de Estado al comenzar su recorrido en Rebollar.

Los reyes Felipe y Letizia, en su visita a Cabezabellosa, en Extremadura, donde han recorrido algunas de las zonas afectadas por los incendios. GTRES

La complicidad de los Reyes

Allí expresó su deseo de "trasladar una imagen positiva de los valles que son tan conocidos, tan valorados y apreciados para animar a que venga la gente, que aún los pueden disfrutar. Esto sigue abierto para recibir su contribución a la economía de la zona".

Durante su aparición pública, Letizia acariciaba de manera sutil la espalda del Rey, evidenciando las muestras de cariño entre ellos.

También quedó clara la complicidad que existe entre ellos: siempre buscando la mirada del otro, en perfecta sintonía.

Los Reyes han mostrado su solidaridad con las zonas afectadas por los incendios. GTRES

El mensaje de Felipe VI

En su visita a Extremadura, Felipe VI y Letizia han estado acompañados del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (63), la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; o el delegado del Gobierno en la comunidad, José Luis Quintana (64).

"Por suerte solo ha habido cuatro víctimas, que sin duda son irreparables, pero para la dimensión de la tragedia la vida humana ha sido preservada en su gran mayoría”, recalcó Felipe VI en su visita a Extremadura.

También hizo hincapié en la pérdida de propiedades, viviendas e ilusiones. “Ahora se trata de ayudar a salir adelante”, añadió. Y recordó la necesidad hacer el balance “reflexivo” y “sereno” para poder mejorar “en el marco normativo reglamentario, la acción directa sobre el terreno o la mejora en la labor de prevención”.

La Reina Letizia, en su visita a algunas de las zonas afectadas por las llamas en Extremadura. GTRES

Visita de tres días a las zonas afectadas

Al final de la visita, en Hervás, Felipe VI y Letizia quisieron realizar un balance de su visita de tres días por las zonas asoladas por los incendios, con más de 400.000 hectáreas asoladas hasta la fecha.

"En estos tres días hemos sentido la tristeza y la desolación de los vecinos, pero también nos han contado cómo ha sido su gratitud de ver juntos trabajando a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, Protección Civil, voluntarios… A tantas personas que también han ayudado", explicó la Reina.

El 'tour' de los Reyes por las zonas afectadas por los incendios en España arrancó hace tres días. El pasado miércoles, 27 de agosto, iniciaron su ruta en Castilla y León para visitar el Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto​ (Zamora), así como Las Médulas (León).

La reina Letizia charla con un vecino durante su visita a algunas de las zonas afectadas por los incendios en Extremadura. GTRES

Un día después se desplazaron hasta Galicia, concretamente la localidad de Verín, en Ourense, una de las más perjudicadas por las llamas. En su primera parte de la ruta visitaron el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de dicho municipio, donde se les explicó cómo se han llevado a cabo las labores de trabajo de extinción de las llamas.

Después, los Reyes se desplazaron a Cualedro, en el que visitaron dos explotaciones ganaderas. Y, para finalizar el recorrido, visitaron el colegio público de Medeiros, en Monterrei, un centro formativo en el que tuvieron una reunión con una representación de vecinos afectados por los fuegos.

El pasado 17 de agosto, el Rey Felipe interrumpió sus vacaciones privadas para visitar el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Allí recibió la última información sobre el despliegue de efectivos de la UME en las tareas de extinción de los incendios forestales.