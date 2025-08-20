Juan Urdangarin regresa de Londres y disfruta de unos días en Bidart con sus padres, pero no consigue la unión familiar

Juan Valentín de Todos los Santos Urdangarin y Borbón (25 años) es uno de los grandes desconocidos de la Familia del Rey. A pesar de ser el primogénito de los Urdangarin Borbón, ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano, y huye de los titulares y las polémicas.

Pocos detalles se conocen sobre su vida actual, pero se sabe que es una persona muy querida por todos y muy familiar. La vida del primogénito de la infanta Cristina (60) e Iñaki Urdangarin (57) está muy alejada del foco mediático.

Juan trabaja y vive en Londres. Forma parte de la plantilla de una de las empresas que lidera allí Alejandro Agag (54), el querido yerno de Ana Botella (72) y José María Aznar (72). Alejado de los escándalos, describen a Juan como un hombre maduro y tranquilo.

Juan Urdangarin junto a su hermano Pablo, en Ginebra, hace un tiempo. Gtres

Con unas aspiraciones profesionales muy claras. En esa línea, a principios de febrero del pasado año 2024, se publicaba el libro Los sobrinos del rey, escrito por la periodista Silvia Taulés, en el que se relataba la historia más personal de los seis jóvenes royals.

Sólo existían palabras de cariño hacia Juan por parte de las fuentes consultadas por la periodista en aquella obra: "Juan, el mayor, es una persona querida y adorada por todos a quienes se pregunta". Vive como ha querido: guarecido del ruido que acompaña a sus apellidos.

Ahora, en pleno verano, Juan Urdangarin ha hecho un alto en sus obligaciones profesionales en la capital de Reino Unido para disfrutar de un tiempo de asueto y desconexión familiar tan propio de la vacación. No ha retornado, que se sepa, a España.

De momento, tal y como recoge Semana, ha recalado en Bidart, enclave situado en el País Vasco francés donde su familia paterna -y sus padres, cuando estaban en relaciones- ha veraneado toda la vida. Y sigue haciéndolo. Fue el paraíso de los Borbón y Urdangarin.

La portada de la revista 'Semana', donde informa de las vacaciones de Juan con sus padres.

El punto de encuentro y disfrute cuando la familia estaba unida y feliz. Explica el semanario que el hijo mayor de Cristina e Iñaki ha pasado tiempo -de calidad- con sus padres. Charlas, paseos por la orilla, juegos en la arena, baños en el mar...

Las imágenes no dejan lugar a equívoco: la fortísima unión que existe entre Juan y sus padres. Eso sí, el joven no ha conseguido la unión familiar. Tampoco una reunión entre sus progenitores. La infanta y el exduque de Palma han evitado coincidir en sus días de vacaciones.

Y lo han logrado: cada uno por su lado. De este modo, desliza la revista capitaneada por Jorge Borrajo, los exduques se han "turnado" la casa familiar, en la que primero ha estado él y, más tarde, llegó la hija del rey emérito Juan Carlos (87).

Tras abandonarla ella, la ocupó el deportista de nuevo. Todo un "rompecabezas", lo califica la revista.

Se sostiene que toda esta intendencia se ha llevado a cabo con el único objetivo de que los padres de Juan Urdangarin pudieran disfrutar de él, habida cuenta de que el sobrino más discreto de Felipe VI (57) pasa la mayor parte de su tiempo en Londres.

"Corazón enorme"

Las infantas Elena y Cristina junto a Juan Urdangarin en el homenaje a Constantino de Grecia. Gtres

Quien lo frecuenta dice de Juan que es un chico con "un corazón enorme, admirado y volcado en la familia". Aunque es "introvertido", señalan que ha sacado el lado más solidario de su madre.

Fue Juan el más afectado en la separación y reciente divorcio de sus padres. Tras hacerse pública la noticia de la nueva relación que Iñaki mantenía a espaldas de Cristina, llegó a sentirse "traicionado". De hecho, dejó de hablarle a su padre y mantuvo las distancias durante meses.

Ha demostrado ser una persona muy centrada en su trabajo y que no quiere ningún tipo de distracciones.

De hecho, hace un tiempo se conoció que su abuelo le había ofrecido trabajo en Abu Dabi, pero que lo había rechazado. "No, abuelo, no. Quiero conseguir las cosas por mis propios medios", señalaron fuentes de la familia a Vanitatis.