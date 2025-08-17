El príncipe Guillermo y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge: una casa de 18 millones que ha provocado dos desalojos

El príncipe Guillermo y Kate Middleton piensan trasladarse este año a Forest Lodge, ubicado en Windsor Great Park. GTRES

El príncipe Guillermo (43 años) y su esposa, Kate Middleton (43), están listos para iniciar una nueva etapa en sus vidas. Los Príncipes de Gales se trasladarán este año desde Adelaide Cottage, su residencia actual, a Forest Lodge, una casa con 300 años de antigüedad situada en la finca Windsor Great Park.

Según adelanta el Daily Mail, la mudanza a esta residencia de ocho dormitorios pretende ser algo más que a largo plazo. Será "para siempre". La casa definitiva. Su intención es permanecer allí incluso después de que Guillermo ascienda al trono. Con ello, Guillermo se convertirá en el primer monarca que no vivirá en un palacio o castillo cuando suceda a Carlos como Rey.

Construida en el siglo XVIII como residencia de caza para la nobleza y situada a tan solo seis kilómetros y medio de su actual hogar, es un inmueble de estilo georgiano que ya están acondicionando a su gusto. Eso sí, antes de ello se ha tomado una drástica medida: se ha pedido a dos familias vecinas que abandonen sus respectivos cottages para 'despejar' la zona.

Forest Lodge, una residencia catalogada de Grado II en Windsor Great Park, Berkshire, durante las obras de restauración en 2001. GTRES

Dentro de unos meses, el Heredero al Trono de Inglaterra y sus hijos, el príncipe George (12), la princesa Charlotte (10) y el príncipe Louis (7) 'estrenarán' un nuevo hogar.

Un hogar que cumple todos los requisitos que estaban buscando: un entorno tranquilo y un espacio en el que poder arrancar un "nuevo comienzo".

Cerca del colegio de sus hijos

Tras un año complicado, marcado por el cáncer de Kate, que le fue diagnosticado a principios de 2024, buscan empezar de cero y dejar atrás todo lo que representa su vivienda actual, Adelaide Cottage, en la que han vivido muchos sinsabores.

Se sabe que una de las opciones consideradas por la pareja fue Fort Belvedere, una magnífica mansión de estilo neogótico en Windsor Great Park que fue la casa favorita de Eduardo VIII.

Finalmente se han decantado por Forest Lodge, que fue reformada por última vez en 2001 y está a solo unas millas de la escuela Lambrook, a la que asisten sus tres hijos.

Con fachada de ladrillo rojo, cubierta de pizarra, ventanales venecianos, seis chimeneas con cornisas ornamentales y un salón con bóveda de medio cañón, es perfecta para ellos.

Los Príncipes de Gales han comenzado las obras en Forest Lodge, una residencia de estilo georgiano con ocho habitaciones. GTRES

Situada en Windsor Great Park

La ubicación de Forest Lodge también es idónea para ellos. Está enclavada en Windsor Great Park un gran parque real de casi 2.000 hectáreas situado al sur de la ciudad de Windsor, en el condado de Berkshire, Reino Unido.

Antiguamente conocido como Windsor Forest y Windsor Royal Park, este extenso parque es patrimonio de la Corona británica. Durante siglos se ha utilizado como terreno de caza privado de la realeza británica, y ha estado vinculado especialmente al Castillo de Windsor.

Dentro del enorme recinto se encuentran el Long Walk, un paseo de cuatro kilómetros entre el Castillo de Windsor y Snow Hill, el lago Virginia Water, estatuas y monumentos históricos, además de otras residencias como Royal Lodge y Cumberland Lodge.

Los Príncipes de Gales desean que Forest Lodge sea su casa definitiva, incluso después de que Guillermo se convierta en Rey. GTRES

Familias desalojadas en la zona

A principios del presente verano se ha sabido que se ha pedido a dos familias distintas que vivían en casas de campo próximas a la mansión que abandonaran sus propiedades.

Estas casas, construidas a partir de los establos de Forest Lodge, y más conocidas como cottages, podrían haber sido alquiladas por Crown Estate, una colección de tierras y propiedades en el Reino Unido que pertenecen al monarca como una corporación única.

Esto lo convierte en el "patrimonio público del soberano": no es propiedad del gobierno ni parte del patrimonio privado del monarca.​​​​

Cuando se les solicitó que se fueran, los inquilinos de ambas "cabañas" se "sorprendieron", según recoge el Daily Mail, en ningún momento se les entregaron avisos de desalojo, pero las familias llamadas a dejar sus hogares se han mudado ya a viviendas similares en otra parte del parque.

Forest Lodge se construyó en la década de 1770 y se reformó por última vez en el año 2001. GTRES

Pagarán la mudanza de su bolsillo

Tal y como desliza el Daily Mail, William y Kate quieren evitar que su decisión de cambiar de casa afecte en modo alguno a los contribuyentes. Por este motivo, pagarán la factura de la mudanza de su propio bolsillo.

Forest Lodge fue renovada por última vez hace 24 años a un precio de unos 1.5 millones de libras. La propiedad estaba valorada entonces en 5,5 millones de libras esterlinas (cerca de 6.400.000 euros). A día de hoy se estima que su valor ronda los 16 millones de libras (unos 18.534.000 de euros).

Con un salón de baile con lámparas de araña, una cancha de tenis, grandes ventanas y amplios jardines, Forest Lodge supone una mejora considerable respecto a Adelaide Cottage, -de cuatro habitaciones-, a la que los Príncipes y sus hijos se trasladaron en agosto de 2022.

Los Príncipes Guillermo y Kate, en Escocia, en abril de 2025. GTRES

Sus inquilinos VIP

Construido en la década de 1770 como una propiedad "de gracia y favor", Forest Lodge fue el hogar de Sir John Aird, el escudero de Eduardo VIII. En los años 90 fue utilizado por Lord Napier, secretario privado de la princesa Margarita.

En 1998, dos años después de su divorcio del príncipe Andrés (65), se supo que Sarah Ferguson (65) quería mudarse a esta residencia. Pero su propuesta fue vetada por el príncipe Felipe de Edimburg, marido de la reina Isabel II de Inglaterra.

Kate Middleton, con su perro Lupo, en una foto de 2012. GTRES

Los inquilinos más recientes han sido Alex Fitzgibbons, director de Fait Accompli, una empresa de organización de eventos de lujo, y su esposa, la inversionista sueco-estadounidense Cristina Stenbeck, quien hasta hace poco formaba parte del consejo de administración de Spotify. Se cree que se mudaron el año pasado.

Curiosamente, Fitzgibbons fue el encargado de organizar la fiesta posterior a la boda de Guillermo y Kate en el Palacio de Buckingham en 2011.

Su firma también organizó una recepción para 200 invitados en Frogmore House después de la boda del príncipe Harry (40) y Meghan Markle (44) en 2018. Y fue la responsable de la recepción de la boda de Pippa Middleton en 2017.

La propiedad, catalogada como Grado II, ha estado arrendada a la familia del difunto multimillonario minorista canadiense Galen Weston desde principios de la década de 1980.

Reformas y elección de muebles

Kate ha sido vista en varias ocasiones visitando un almacén en la finca de Windsor que alberga muebles y antigüedades reales sobrantes, lo que hizo despertar las alarmas.

El diario The Sun ha adelantado este sábado, 16 de agosto, que el matrimonio ha sido visto eligiendo una mesa de comedor para 24 personas.

Estos no han sido los últimos movimientos de la familia en relación a su mudanza. La semana pasada, Forest Lodge fue un hervidero de actividad. En las inmediaciones se han plantado nuevos arbustos y varias furgonetas blancas de una empresa de construcción han estado visitando el lugar.

De momento, se ha colocado una valla metálica con mosquiteras de malla negra alrededor del frente de la casa. No cabe duda de que el proceso de rehabilitación y acondicionamiento de la mansión está en marcha.

La Familia Real británica en el palacio de Buckingham. Gtres

El futuro de Buckingham

La elección de Forest Lodge como residencia familiar a largo plazo plantea algunas incógnitas sobre el futuro del Palacio de Buckingham una vez que el príncipe Guillermo se convierta en rey.

Este palacio de 775 habitaciones, que ha albergado a monarcas desde 1837, está siendo sometido a una renovación que durará diez años y costará 369 millones de libras (unos 427 millones de euros).

De momento, parece poco probable que William viva allí alguna vez. Con ello, Buckingham, al igual que sucede con otros palacios europeos -como el Palacio Real de Madrid-, en el futuro podría abrir sus puertas al público y ser destinado únicamente a funciones reales importantes.

Con su mudanza a Forest Lodge, Guillermo se convertirá en el primer monarca que no vivirá en un palacio o castillo cuando ascienda al Trono.