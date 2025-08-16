Andrew Lownie, el autor del libro más polémico del príncipe Andrés: "Es frío, un monstruo sin empatía ni escrúpulos"

El príncipe Andrés, en el funeral del duque de Edimburgo, en 2021. GTRES

La imagen del príncipe Andrés de Inglaterra (65 años) ha sufrido un deterioro progresivo y profundo del que difícilmente saldrá bien parado en el futuro.

Convertido ya en un renegado dentro de la Familia Real británica, el que fuera 'niño bonito' de la reina Isabel II de Inglaterra ya no tiene quién le ampare.

Así lo cuenta a EL ESPAÑOL Andrew Lownie, el historiador, escritor y periodista británico que acaba de lanzar al mercado Entitled: The Rise and Fall of the House of York (en español sería: Título: El ascenso y la caída de la Casa de York).

El príncipe Andrés de Inglaterra, en el funeral de Constantino de Grecia en el castillo de Windsor, en febrero de 2024. GTRES

En él muestra la cara menos conocida del royal, al que define como "un matón", "una persona tóxica" y "alguien capaz de lo que sea con tal de conseguir sus intereses".

Y es que, a lo largo de su vida, la figura del príncipe Andrés se ha ido desdibujando con el tiempo. Cada vez más grotesca. Cada vez más execrable. Al menos, eso es lo que sentencia Lownie. El summum: su vínculo con Jeffrey Epstein, vinculado a una red de abuso y explotación sexual de menores.

El rey Carlos III, con los príncipes Andrés y Guillermo, en el funeral del duque de Edimburgo, en Windsor, en 2021. GTRES

Señor Lownie. Ha escrito un libro sobre Andrés de Inglaterra, abordando temas muy controvertidos sobre el Príncipe. ¿Cuál de estos asuntos cree que le hará menos gracia?

Creo que nada de lo que se cuenta en el libro le parecerá divertido al príncipe Andrés, en absoluto. Se hace un retrato de manera muy poco favorecedora.

Hay muy pocas cosas positivas que decir sobre él. Hay historias sobre su comportamiento escandaloso y su rudeza con la gente. Él quizás podría pensar que eso es gracioso, quién sabe.

¿Cómo ha preparado este libro? ¿Cuánto tiempo le ha llevado completarlo?

He tardado cuatro años en realizar investigaciones, y he entrevistado a unas 3.000 personas. Ha sido una investigación ardua. Personas que nunca pensé que hablarían, del entorno del príncipe Andrés y de Sarah Ferguson, lo han hecho.

¿Hay alguna parte de su investigación que no haya visto la luz? ¿Ha recibido advertencias o amenazas para desanimarlo?

Sí, he recibido presiones. He recibido cartas con amenazas de manera directa hacia mi persona para que no continuara con el proyecto y para impedir que hablara en los medios de comunicación.

Andrés "es un matón"

¿Cómo calificaría al príncipe Andrés?

Es un verdadero monstruo. Una persona tóxica, un matón. Alguien capaz de lo que sea con tal de conseguir lo que se propone. Alguien que tenía predilección por las rubias y pedía rubias si le apetecía...

Alguien que ha sido capaz de aprovechar viajes oficiales en calidad de miembro de la realeza para sacar provecho personal y comercial. Alguien que ha utilizado recursos públicos para actividades privadas y de negocios.

El nuevo libro sobre el príncipe Andrés relata la historia de los vínculos de los York con Jeffrey Epstein. GTRES

Hábleme de la amistad del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual de menores, y sobre los supuestos abusos a Virginia Giuffre.

En el libro se recogen nuevos testimonios de personas que vieron a Virginia Giuffre con Andrés en distintos escenarios. También hay evidencias de la campaña orquestada contra ella por el Príncipe. La idea de que nunca la conoció queda echada por tierra. Llama la atención su capacidad para decir mentiras.

Virginia Giuffre terminó de la peor manera: quitándose la vida tras años denunciando los abusos sexuales de Andrés siendo ella adolescente. ¿Por qué el Príncipe no ha pedido disculpas públicamente tras su fallecimiento?

El príncipe Andrés jamás pedirá unas disculpas públicas por lo que pasó (con Giuffre), porque es una persona sin escrúpulos.

El príncipe Andrés también ha sido relacionado con Yang Tangbo, un ciudadano chino acusado de espionaje, a cambio de favores.

El príncipe Andrés no solo estuvo implicado en un escándalo sexual. Siempre digo que el verdadero escándalo no fue el sexual, sino el financiero. En el libro se habla de la existencia de corrupción financiera en el seno de la Familia Real británica. Se relaciona con quien sea a cambio de beneficios.

Andrés añadía visitas de carácter personal a los viajes oficiales. Los diplomáticos se quejaban, pero nunca se hizo nada. Sacaba partido de su posición para obtener grandes cantidades de dinero mediante relaciones comerciales paralelas a su papel institucional. Fue un niño malcriado. Fue criado sin límites. Creyó que siempre tendría el mundo a sus pies.

Según Andrew Lownie, la reina Isabel II de Inglaterra fue cómplice de sus hijos en su corrupción financiera. GTRES

La reina Isabel, "cómplice" de su hijo

¿Cree que la reina Isabel fue cómplice de los errores de Andrés? ¿Piensa que actuó más como madre o como reina?

Es una buena pregunta... Definitivamente, la reina Isabel II fue cómplice de su hijo Andrés en todos sus errores y sus líos. Hizo todo lo posible para tapar las oscuras acciones de su hijo. En su caso, lo tengo claro: actuó como una madre, no como una Reina.

¿Sigue gozando de algunos privilegios?

El príncipe Andrés perdió toda la protección que tenía cuando su madre murió. Se ha quedado solo y sin apoyos.

Sarah Ferguson, en una imagen de archivo. GTRES

En su libro se muestra muy crítico con Sarah Ferguson, a quien llama la 'Duquesa del Exceso'. Usted afirma que ha gastado 25.000 libras en una sola hora. ¿Cómo es Sarah realmente en privado?

Es una persona ambiciosa, fría. Otro monstruo, como su marido. En público, bueno... se ocupa muy bien de mostrar una cara amable, con su participación constante en actos de caridad. La realidad es bien diferente.

¿Cree que su faceta solidaria no es real?

Va de alma caritativa, pero es una mujer frívola. Al igual que su exmarido, se mueve según sus intereses personales. No es en absoluto parecida a cómo se muestra en público.

Harry, "una oveja descarriada"

¿Qué puede decir del príncipe Harry? ¿Se parece en algo a su tío?

Salvando las evidentes diferencias, sí podemos decir que Harry es un poco como su tío. Es otra oveja descarriada. Va por libre. Ya ha demostrado que, como Andrés, se le da muy bien perseguir sus propios intereses por encima de la familia.

¿Hay alguien en la familia real capaz de mantener la Corona? ¿Qué opina de la figura del rey Carlos III y el príncipe Guillermo?

Los dos son figuras muy positivas dentro de la realeza británica. Tanto el padre como el hijo están haciendo un gran trabajo a favor de la Institución. No pueden hacerlo mejor.

"Carlos III es un líder"

¿Cree que Carlos III está haciendo un buen papel como Rey?

Definitivamente, sí. Es un verdadero número uno, se ha alzado como líder de la corona británica. Está haciendo muy bien su trabajo.

El príncipe Andrés, con el príncipe Harry, en una imagen de archivo. GTRES

¿El rey Carlos III tiene buena relación con su hermano Andrés?

No tienen ninguna relación, la relación entre ellos es inexistente. Carlos III, a diferencia de su madre, vela por los intereses de la Corona.

¿Cuál es el propósito de su libro: hacer dinero o descubrir la verdad?

No me interesa hacerme rico con esto. Solo he querido contar la verdad.

¿Vendrá a España a presentar el libro?

Me encantaría hacerlo una vez que el libro sea traducido al castellano.

Andrés de York. Gtres

Los líos de Andrés

A sus 65 años, según el testimonio del historiador, Andrés de York ha perseguido con más ahínco sus deseos personales que los de su familia, así como los de la Institución a la que pertenece.

Víctima de sí mismo, el príncipe Andrés renunció oficialmente a sus obligaciones reales el 20 de noviembre de 2019 tras su catastrófica entrevista en la BBC, en la que justificó su relación con Jeffrey Epstein.

Aquellas declaraciones en televisión no sirvieron para calmar la tempestad que se levantó tras salir a la luz pública sus lazos con el magnate estadounidense, vinculado a una red de abuso y explotación sexual de menores.

Escándalos sexuales y financieros

Tampoco fueron útiles para opacar las graves acusaciones de Virginia Giuffre, quien lo denunció por agresiones sexuales ocurridas cuando ella era menor de edad entre 2001 y 2002, y terminaría quitándose la vida el pasado 4 de abril.

Incapaces de seguir tapando su larga cadena de desacertadas decisiones, en enero de 2022, Buckingham Palace le retiró los títulos militares y patronazgos y dejó de usar el tratamiento de Su Alteza Real en actos oficiales.

Desde entonces se ha convertido en una especie de paria. De todo ello hablamos con Lownie, horas antes de sacar al mercado su libro. Uno que es mucho más que una biografía. Es, según la prensa de su país, "un estudio sobre el colapso de la reputación y el peligro del poder descontrolado dentro de la institución más protegida de Gran Bretaña".