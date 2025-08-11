El dispar verano entre los hijos de Federico de Dinamarca y uno de sus sobrinos 'marginados', Nicolás: festivales vs. moda y F1

Christian de Dinamarca (19 años), futuro heredero al trono danés, y su primo Nicolás (25), uno de los 'nietos marginados' de la reina Margarita II (85), han sido noticia casi a la vez. ¿El motivo? El dispar verano que vive cada uno.

El hijo del rey Federico X (57), gran aficionado a la música, ha acudido al festival Smukfest, también llamado Skanderborg y el segundo más grande de Dinamarca. Se trata de un evento habitual en su agenda estival que este año, si cabe, ha cobrado mayor relevancia. Allí ha estado con Emma Nygaard, una joven a la que conoce desde el colegio y que los medios daneses sitúan como su presunta ilusión sentimental.

No hay confirmación alguna, pero su asistencia al festival, acompañados de amigos y de la princesa Isabella (18), hermana de Christian, ha aumentado los rumores.

La Princesa, por su parte, también ha sido protagonista -y especialmente criticada- por su asistencia al festival. El motivo de la polémica está relacionado con el look provocativo que ha llevado al concierto de Suspek.

Isabella de Dinamarca, concretamente, ha apostado por una camiseta que llevaba estampada la frase Bollede ham i går, que traducido al español quiere decir, Me lo follé ayer, haciendo referencia a una de las canciones del grupo.

Respecto al príncipe Christian, ha sido el segundo festival en el que se le ha visto durante el verano. El primero tuvo lugar el pasado julio, cuando acudió junto a un grupo de amigos y una estética casual de Gen-Z: pantalones cortos de tejido vaquero y de corte oversize con camiseta blanca.

Estas apariciones informales y alejadas del protocolo real llegan tras un periodo significativo en la vida del heredero: un año sabático que ha incluido una estancia en África trabajando en granjas, seguido por cuatro meses de servicio militar en el regimiento Guard Hussar desde febrero y previo al inicio de su formación como teniente. Sobre este nuevo paso, de hecho, acaba de pronunciarse la Casa Real danesa

"Su Alteza Real el Príncipe heredero continúa su educación en las Fuerzas Armadas, mientras que los otros tres hijos de los Reyes comienzan un nuevo curso escolar", reza el comunicado emitido en la mañana de este lunes, 11 de agosto. "La princesa Isabel continuará sus estudios de secundaria superior en el Øregård Gymnasium. Comenzará sus estudios en el verano de 2026", adelantan.

Respecto a los hijos más pequeños de los Reyes, indican: "Su Alteza Real el Príncipe Vicente continúa sus estudios de octavo grado en la Tranegårdsskolen y Su Alteza Real la Princesa Josefina ha optado, por petición propia, por continuar sus estudios de octavo grado en la Spir Efterskole".

Nicolás de Dinamarca y su novia, Benedikte, en la Semana de la Moda de Copenhague. Instagram

Entretanto, su primo Nicolás, conde de Monpezat, ha estado trabajando como modelo y embajador de firmas. El hijo mayor del príncipe Joaquín (56) y a quien se consideró uno de los nietos 'marginados' de la reina Margarita tras ser despojado de su título de príncipe, fue uno de los protagonistas de la Semana de la Moda en Copenhague, celebrada entre el 4 y el 8 de agosto, acompañado de su novia, la también modelo Benedikte Thoustrup.

Fueron vistos en la presentación de la colección primavera/verano 2026 de la firma danesa The Garment, vestidos y en desfile de MKDT Studio, eligiendo un estilismo a juego que los convirtió en protagonistas de los principales portales de moda.

Tras ello, el conde Nicolás ha continuado con su trabajo como embajador -y una suerte de influencer- por la capital danesa. Tal y como ha mostrado este fin de semana en sus stories de Instagram, ha acudido al Copenhague Historic GP. Un evento que sigue la línea de su habitual agenda social, ya que no es la primera vez que asiste a un acto de coches de carrera.

El pasado julio, de hecho, casi a la vez que su primo Christian disfrutaba del festival Roskilde, él acudía -de la mano de Hugo Boss- al circuito de Silverstone, donde compartió con destacadas figuras como el piloto español Fernando Alonso (44).

Gran Cruz de la Orden de Dannebrog

Desde el 1 de enero de 2023, los hijos del príncipe Joaquín de Dinamarca, entre ellos Nicolás, dejaron de ser príncipes y princesa para convertirse en condes de Monpezat por decisión de su abuela Margarita II y con el fin, según indicó la Corona en su momento, para que tuviese una vida lo más normal posible.

Aquello, sin embargo, no sentó bien a Joaquín de Dinamarca ni a sus propios hijos. Algunos de ellos, sin embargo, ya tienen mayor protagonismo dentro de la Corona.

El pasado abril, con motivo de su 57 cumpleaños, Federico de Dinamarca otorgó a sus dos sobrinos mayores, Nicolás y Félix (23), la Gran Cruz de la Orden de Dannebrog, una de las más altas distinciones del país que se concede a quienes han prestado servicios meritorios, tanto en el ámbito civil como en el militar.