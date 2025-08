El día que el príncipe Harry y Andrés de York vivieron una discusión con "puñetazos" y lo que defienden sus abogados

Un nuevo escándalo sacude de lleno a la Familia Real británica. El protagonista de esta historia, una vez más, es el polémico Andrés de York (65 años).

El hermano del rey Carlos III (76) ocupa numerosas líneas en la prensa internacional a causa de una nueva investigación que vuelve a ponerlo en el centro de la controversia.

Daily Mail avanza un exhaustivo trabajo en forma de libro, bajo el nombre The Rise and Fall of the House of York. Esto es: El ascenso y la caída de la Casa de York.

Andrés de York junto a Sarah Ferguson, su exmujer, en una imagen tomada en 2024. Gtres

En este material, en el que se destaca que la comunidad diplomática británica define a Andrés como Su Alteza el Bufón, se analiza la relación entre éste y los duques de Sussex, entre otros aspectos.

En concreto, la publicación de este libro, que verá la luz el 14 de agosto, expone la difícil relación entre Andrés y el príncipe Harry (40). Las disputas entre tío y sobrino parecían frecuentes, de acuerdo a esta investigación que amplía The Mirror.

Siempre según lo expuesto, un día Andrés y Harry tuvieron una "acalorada discusión" que adquirió mayor voltaje a raíz de que Andrés dijera algo "a espaldas" de su sobrino sobre Meghan Markle (44).

"La esposa de Harry fue objeto de insultos detrás de la escena", sostiene el segundo tabloide mencionado. "Según una fuente cercana a ambos hombres, Harry le dijo -a su tío- que era un cobarde por no decírselo en la cara", se recoge.

Los duques de Sussex en una imagen de archivo. Gtres

La situación, tensa, se enconó hasta el punto de llegar ambos, Andrés y Harry, al enfrentamiento físico.

"Según se informa, llegó al punto en que se lanzaron puñetazos, y Andrés quedó con la nariz ensangrentada", se asevera. Los hechos, según lo publicado, tuvieron lugar en el año 2013, cuando la familia acudía a una reunión.

Huelga decir, después de lo asegurado, que en las últimas horas The Mirror recoge que Harry de Inglaterra niega cualquier enfrentamiento con su tío Andrés. En esa línea, los representantes de Harry desmienten en redondo tamañas afirmaciones que verán la luz en este libro.

En una declaración a la revista People, un miembro del personal del duque desliza: "No puedo confirmar que ninguna de esas cosas sea cierta. El príncipe Harry y el príncipe Andrés nunca han tenido una pelea física, ni el príncipe Andrés le hizo esos comentarios sobre la duquesa de Sussex al príncipe Harry".

"Son tales las graves inexactitudes y los comentarios dañinos y difamatorios que se hacen en el artículo del Daily Mail, que puedo confirmar que se ha enviado una carta legal del abogado del príncipe Harry", se agrega, en la línea de la indignación del duque.

Sea como fuere, la Familia Real británica vuelve a estar bajo los focos, esta vez por las revelaciones contenidas en el mencionado libro, escrito por el biógrafo Andrew Lownie. El volumen promete sacudir los cimientos de la Casa de Windsor con detalles inéditos sobre el controvertido príncipe Andrés, duque de York.

El libro de Lownie es fruto de cuatro años de investigación, entrevistas y revisión de documentos. Más allá del supuesto altercado, también aborda el papel de Andrés dentro de la familia real, sus vínculos con Jeffrey Epstein, y el impacto de sus escándalos en la imagen de la monarquía británica.

La publicación coincide con un momento delicado para la Casa Real, marcada por tensiones internas y una creciente presión mediática.