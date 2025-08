Pablo Urdangarin revela cuál es el rol de su padre en su carrera, qué no le gusta de su figura y en qué lo "ayuda" la infanta Cristina

Pablo Urdangarin (24 años) arranca temporada con el Fraikin BM Granollers y lo hace con los deberes claros. Nuevos retos en la liga, más exigencia, y un apoyo incondicional: su familia.

El hijo de la infanta Cristina (60) e Iñaki Urdangarin (57) se ha sincerado ante las cámaras. Agradecido, directo y sin rodeos, ha hablado del importante papel que desempeñan sus padres en su vida. Ambos son sus figuras de referencia. Quienes lo animan y lo guían, tanto en su carrera deportiva como en su vida personal.

Su padre, que fue jugador de balonmano y referente de la Selección Española -fue Bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y Sídney 2000-, es quien lo orienta en lo relacionado con su carrera deportiva. "Siempre lo tengo ahí a mi lado, siempre, en cada entreno, cada partido, y me ayuda muchísimo", ha destacado. Eso sí, de su figura no le agrada todo. Hay un detalle que desearía evitar.

Pablo Urdangarin se ha deshecho en halagos hacia su padre en su último partido con el Fraikin BM Granollers. GTRES

Iñaki Urdangarin está muy presente en la carrera de su hijo. “Lo entiende todo desde la misma perspectiva”, ha apuntado Pablo. No esconde la admiración por el que fuera campeón olímpico.

Solo hay algo que no le gusta de la figura de su progenitor. Como suele pasar cuando se es hijo de una gran figura, en este caso del balonmano, las comparaciones son inevitables. Es este aspecto el que no le hace tanta gracia...

"No me gusta que me comparen"

En ese sentido, el nieto de los Eméritos sobrelleva que puedan equiparar su trayectoria a la de su padre: "Sé que la gente va a compararme con lo bueno que era mi padre, pero yo prefiero pensar en lo mío, mejorar como jugador y ver hasta dónde puedo llegar. No me gusta que me comparen, pero entiendo que se haga".

Han pasado décadas desde que Iñaki Urdangarin destacara en el FC Barcelona. Sus hitos como jugador ya son parte de la historia: "Yo creo que eso ya se me fue hace mucho tiempo, y ahora lo tengo más como una ayuda".

Pablo Urdangarin ha arrancado la pretemporada con el Fraikin BM Granollers. GTRES

Pero no todo es pista. También está su madre. La infanta Cristina le acompaña de otra forma.

“Obviamente, una cosa no quita la otra. Mi madre me ayuda también en los temas fuera del deporte… es mi mayor fan, que siempre la vemos en las gradas, sí”, ha explicado. Un equilibrio perfecto: respaldo emocional y estructura deportiva. Cada uno en su sitio.

Sus vacaciones: "Descanso en familia"

Con el verano como pausa estratégica, y tras pasar unos días de descanso en Canarias junto a unos amigos, Pablo Urdangarin ha contado en qué ha invertido su tiempo de ocio: “Descanso con familia y también un poco de entreno”.

El joven, cada vez más consolidado en la élite, combina desconexión y preparación física con disciplina. Su objetivo en los próximos meses es darlo todo: "Este año queremos mejorarlo en todos los aspectos y es lo que vamos a intentar hacer”.

Consolidado en el campo de juego, centrado fuera de él. Pablo Urdangarin sigue sumando. Con apellido, sí. Pero también con trabajo propio.