Tyler Perry, el poderoso padrino de Lilibet, hija del príncipe Harry y Meghan Markle, acusado de agresión sexual

Grave acusación la que se cierne sobre una persona importante en la vida de los duques de Sussex, Harry (40 años) y Meghan Markle (43). En las últimas horas se ha hecho público que el actor de teatro estadounidense Tyler Perry (55) ha sido acusado de agresión sexual.

Huelga puntualizar que Perry es el padrino de Lilibet (4), la hija del matrimonio royal, amén de íntimo de Harry y Meghan. La relación de este actor con los Sussex se remonta al 2020, año en que éstos se instalaron en California después de abandonar sus funciones en la Casa Real.

Fue un tiempo muy complicado para ellos, de drásticos cambios en la vida del Príncipe y la otrora actriz. En ese momento, el magnate de los medios afroamericano ayudó a los Sussex, los arropó y les dio cobijo en una de sus impresionantes casas, en el exclusivo barrio de Beverly Ridge.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, en una fotografía tomada hace un tiempo.

"Nunca lo había conocido", manifestó la duquesa en su documental de Netflix de 2022, en relación a Perry. "Estaba hecha un desastre. Lloraba sin parar. A veces es más fácil abrirse a alguien que no sabe nada, y ese fue el momento que compartimos Tyler y yo".

Claro está, ante semejante despliegue de generosidad por parte del millonario actor, Harry y Meghan tomaron una importante decisión: convertir a Tyler en el padrino de su hija Lilibet. No obstante, ahora es el magnate el que está atravesando por un delicadísimo trance.

Como avanza Daily Mail, Perry ha sido demandado por presunto "acoso sexual, lesiones y angustia emocional intencional" al actor Derek Dixon, protagonista de The Oval, una de las exitosas series de televisión de Perry. Se le reclaman a Perry, en concepto de indemnización, 260 millones de dólares.

La denuncia, que consta de 46 páginas, dibuja un perfil completamente diferente al que, hasta ahora, se conocía del hombre que recibió, en el marco de los Oscar 2021, el Premio Humanitario Jean Hersholt entre una ovación de pie.

Los abogados del magnate niegan las acusaciones de acoso sexual. Gtres

La demanda alega que Perry sometió al mencionado actor a abusos y violencia cada vez mayores durante varios años. Se alega que el magnate "tenía control directo sobre el empleo de Derek, compensación y oportunidades creativas".

"El Sr. Perry aprovechó su éxito y poder y utilizó su considerable influencia en la industria del entretenimiento para crear una dinámica coercitiva y sexualmente explotadora con el Sr. Dixon, prometiéndole inicialmente un avance profesional", reza la denuncia.

La demanda acusa a Perry de ofrecer oportunidades de actuación como herramienta de presión, con amenazas veladas de "matar" personajes de sus programas de televisión si los actores que los interpretaban "lo ofendían".

En el escrito de la denuncia se alega que Perry tiene "un patrón preocupante de explotación de actores y empleados masculinos vulnerables". El magnate, por su parte, niega los cargos y sus abogados han desestimado la demanda como una "estafa" diseñada por Dixon.

Quién es Tyler Perry

Perry es uno de los nombres más influyentes del entretenimiento estadounidense. Actor, director, guionista, productor y empresario, ha construido un imperio audiovisual desde cero: convirtiéndose en una figura clave tanto en el cine como en la televisión.

Nacido como Emmitt Perry Jr. el 13 de septiembre de 1969 en Nueva Orleans, su infancia estuvo marcada por el abuso y la pobreza. Inspirado por un episodio de The Oprah Winfrey Show, comenzó a escribir cartas que luego transformó en obras de teatro.

Tyler Perry en un acto público. Gtres

Su personaje más icónico, Madea, una abuela de carácter fuerte y corazón blando, lo catapultó a la fama en los años 2000. Perry es conocido por su enfoque independiente: escribe, dirige, produce y a menudo actúa en sus propias producciones.

En 2006 fundó Tyler Perry Studios en Atlanta, uno de los complejos de producción más grandes de EE.UU., desde donde ha creado éxitos como The Haves and he Have Not