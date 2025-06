Carlos III de Inglaterra no falta a su cita en Ascot, arropado por Camila y en ausencia de sus hijos: las imágenes

Un año más vuelve Ascot, uno de los eventos sociales y deportivos más prestigiosos y emblemáticos del Reino Unido. Se celebra cada año en el hipódromo de la ciudad, situado a 40 kilómetros de Londres, y congrega a la familia real británica, celebridades y aristócratas amantes de las carreras de caballos.

Como es tradición, el rey Carlos III (76 años) no ha querido perderse uno de los acontecimientos más importantes del calendario social británico. De hecho, está previsto que acuda durante los cinco días que dura el evento. Esta edición se celebrará hasta el próximo sábado, 21 de junio. En la gran inauguración, los Reyes de Inglaterra han encabezado la tradicional procesión en carruaje.

Este año se conmemoran 200 años de esta costumbre, y la presencia de los monarcas ha marcado el inicio de una semana repleta de carreras y elegancia, cuyo pistoletazo de salida ha tenido lugar este martes, 17 de junio. Cabe destacar que la asistencia del monarca tiene un valor simbólico especialmente relevante, ya que continúa en tratamiento contra el cáncer desde febrero de 2024.

El rey Carlos III y la reina Camila de Inglaterra en Ascot. Gtres

El origen de esta fiesta se remonta a 1711, cuando fue fundada por la reina Ana. Desde entonces, se ha convertido en un acontecimiento histórico que siempre ha estado ligado a la monarquía británica desde sus inicios. Este año, la inauguración ha estado marcada por la presencia de los Reyes y de diferentes miembros de la Casa Real Británica, como la princesa Ana (74) o Zara Tindall (44), nieta de Isabel II y sobrina del actual monarca.

Sin embargo, también ha destacado la ausencia del príncipe Guillermo (42) y de Kate Middleton (43), aunque no se descarta que acudan en los próximos días, antes de que concluyan las fiestas más reconocidas entre la aristocracia británica.

Los reyes de Inglaterra en el tradicional besamanos en Ascot. Gtres

Aunque para algunos esta cita es puramente deportiva, para muchos otros representa un despliegue de moda y glamour sobre los jardines de Ascot. Las fiestas se convierten en una auténtica pasarela, donde los invitados lucen sus mejores galas con estilismos elegantes y espectaculares sombreros. Este último accesorio es imprescindible dentro del estricto código de vestimenta del evento.

En el caso de Carlos III, ha optado por un chaqué en color gris, acompañado de un chaleco doble -uno con solapa y otro sin ella- en tonos celeste y blanco. Un look que ha combinado con camisa blanca y corbata lila con motivos en celeste, adornada con un pequeño broche bajo el nudo. En su atuendo no han faltado una condecoración y un pañuelo, en sintonía con el estilismo de la reina Camila (77), que ha apostado por un total look en celeste, con gran pamela decorada con plumas.

El rey Carlos III y Camila de Inglaterra en Ascot. Gtres

Aunque esta celebración es conocida por la presencia de la Casa Real británica, lo más destacado es el ambiente festivo que la rodea: un encuentro social donde se dan cita la alta sociedad y figuras públicas de carácter internacional. Entre las tradiciones más arraigadas, se encuentran la degustación de fresas con nata, platos sofisticados y, por supuesto, el champán como maridaje estrella.

Durante los próximos días se celebrarán nuevas jornadas de carreras de caballos, música en vivo y el esperado Ladies Day, el día más glamuroso y mediático del evento. También conocido como "la guerra de los sombreros", en esta jornada las asistentes compiten por lucir los tocados más espectaculares y creativos.

Además, cada día se podrá disfrutar de un desfile real con la presencia de miembros de la familia real británica, junto a actividades exclusivas y eventos especiales. La clausura de esta edición estará marcada por el tradicional canto alrededor del bandstand, el templete donde se ubica la música tras las carreras. Una de las semanas grandes del Reino Unido, donde la asistencia de la realeza es, sin duda, imprescindible.