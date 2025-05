El príncipe Guillermo y Kate Middleton aumentan la familia: los dos nuevos miembros que revolucionan a sus hijos

El príncipe Guillermo y Kate Middleton, en una foto de su perfil oficial de Instagram. Prince and Princess of Wales

Llegan buenos momentos en el hogar de Guillermo de Inglaterra (42 años) y Kate Middleton (43). El hijo mayor de Carlos III de Inglaterra (76) y su mujer han dado la bienvenida a dos nuevos miembros de la familia.

Las nuevas incorporaciones al hogar de los duques de Gales son dos cachorros de cocker spaniel que ha tenido recientemente la perra de la familia, llamada Orla.

Según adelanta el diario británico The Sun, la mascota de la pareja ha parido un par de preciosos ejemplares. "La madre y los bebés están bien", ha asegurado una fuente al medio.

Kate Middleton, con su perro Lupo, en varias fotografías tomadas en 2012. GTRES

Se trata de un acontecimiento que afecta únicamente al ámbito privado de la familia. Por ello, el Palacio de Buckingham no ha confirmado la noticia del nuevo miembro de la familia.

Sin embargo, la prensa británica no ha tardado en hacerse eco de las nuevas incorporaciones a Adelaide Cottage, en Windsor.

"Están amando a los cachorros"

La casa donde viven Guillermo y Kate con sus tres hijos, los príncipes George (11), Charlotte (10) y Louis (7) vive en las últimas horas un auténtico revuelo con la llegada de los dos cachorros.

"Todos están amando a los cachorros hasta ahora y esperan conservarlos", ha narrado una fuente a la prensa de citado rotativo. Los pequeños de la casa son los que más entusiasmados están con sus nuevos compañeros de juegos.

El pasado 11 de abril, los duques de Gales compartieron una fotografía de su perra Orla para celebrar el Día Nacional de las Mascotas.

El matrimonio publicó una imagen nunca antes vista del animal en Instagram. En ella, el can aparecía mirando a la distancia en un entorno natural, rodeado de árboles, y con el pelaje mojado tras, quizás, un paseo por el campo.

"Celebramos a los animales que traen tanta alegría, compañía y amor a nuestras vidas este #DíaNacionalDeLasMascotas", escribió el matrimonio en aquel post, agregando un sugerente emoji de huella de pata.

Orla llegó al hogar del príncipe Guillermo y su mujer en el año 2020, después de que Luna, la perra de James Middleton (38), diera la bienvenida a "seis cachorritos sanos". El hermano menor de la royal compartió entonces la feliz noticia, explicando a sus seguidores que "todos tienen un hogar encantador esperándolos".

Dos años después, en las fotos oficiales con motivo del séptimo cumpleaños de la princesa Charlotte, se supo que la familia había decidido llamar a su perra Orla. Un nombre celta que significa "princesa dorada".

Orla ha sido testigo de numerosos acontecimientos familiares, tanto privados como públicos. En julio de 2022 acompañó a Kate a la Royal Charity Polo Cup. Y en mayo de 2023 hizo 'un cameo' en los retratos del octavo cumpleaños de la pequeña Charlotte.

Otra mascota bien conocida de Kate Middleton y el príncipe fue Lupo, un cocker spaniel que falleció en noviembre de 2020. El animal fue "un regalo de bodas tardío" que recibieron de James Middleton en 2011, tal y como él mismo detalló en su libro Meet Ella: The Dog Who Saved My Life.