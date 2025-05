Una experta en imagen, sobre el posible acercamiento entre Harry y la Familia Real: "Sólo quiere lavarse las manos"

La Familia Real británica vuelve a estar en el más absoluto punto de mira después de las declaraciones vertidas por el príncipe Harry de Inglaterra (40 años) el pasado viernes, 2 de mayo. El duque de Sussex confesó ante la BBC sentirse "devastado" tras conocer que el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido ha desestimado el recurso en el que el royal pedía seguridad policial cada vez que regresa a su país natal.

El marido de Meghan Markle (43), además, aprovechó su encuentro con la cadena británica para acercas posturas con la Corona. "Sería genial tener esa reconciliación. Si ellos no la quieren, es cosa suya", puntualizó. Harry, distanciado de su padre, el rey Carlos III (76), sorprendió a todos al confesar: "No sé cuánto más tiempo de vida le queda a mi padre. No me habla por cuestiones de seguridad".

Esta serie de declaraciones han vuelto a poner en el foco al hermano del heredero al trono británico. En esta línea, diversas han sido las opiniones con respecto al verdadero motivo que ha llevado al príncipe Harry a querer abordar esta nueva etapa: ¿Interés o verdad? "Lo único que le queda ahora es dar un paso atrás", sostiene Arantxa Pérez, experta en imagen y directora de la agencia Influgency cuando EL ESPAÑOL se pone en contacto con ella.

El príncipe Harry y Carlos III. Gtres

El acercamiento que el príncipe Harry quiere mantener con la Familia Real británica no tiene una intención real. Así lo asegura Arantxa en conversaciones con este diario. "Ellos están muy bien ubicados en Montecito y con una vida muy hecha, con una serie de marcas que han lanzado", apostilla.

Además, la experta en imagen ha hecho hincapié en las declaraciones del duque de Sussex sobre el delicado estado de salud de su padre. "No puedes pedir un acercamiento con una familia que no usa el medio que está usando él, como es el medio público. El hecho de hablar tan desmedidamente, sin ningún tipo de tapujo, acerca de la privacidad de una Familia Real no es acertado. Si lo quisiera hacer de verdad, lo haría de forma privada".

Cabe recordar que el meollo del asunto radica en el que el príncipe Harry solicitaba mayor seguridad a la justicia británica, pese a no formar parte en activo de la Familia Real desde hace cinco años. Un aspecto un tanto contradictorio, según explica a este portal la experta en imagen Arantxa Pérez. "El hecho de haber hablado tan mal de la Familia Real no lo pone en una situación fácil para la hora de acercarse, y menos si está volviendo a especular sobre ciertas privacidades de su familia".

"El príncipe Harry es inteligente, sabe que esto no le ayuda, más bien lo aparta. Él ya ha hablado, no hay nada que especular porque él ya ha dado una entrevista y ha dicho lo que opinaba y ya se ha postulado", apunta Arantxa cuando EL ESPAÑOL se interesa por conocer la postura real del pequeño de los hijos de Lady Di. En esta línea, la experta en imagen se atreve a definir la postura del duque de Sussex como un lavado de imagen. "No tiene una intención real en hacerlo, simplemente quiere lavar su imagen".

Harry y Carlos III, en 2018. Gtres

Tiene claro Arantxa Pérez que el concepto de familia para Harry y el resto de miembros de la Corona no es -ni mucho menos- el mismo. De hecho, así lo expresa ante este portal: "Él piensa que, pese a no formar parte de la Familia Real, debe recibir esa seguridad. Y de no ser así no volverían a Reino Unido".

La petición de acercamiento del príncipe Harry con su padre sucede en una de las semanas más importantes en la agenda de los Windsor. Este pasado lunes, 5 de mayo, la Familia Real británica reaparición al completo con motivo de la inauguración de los actos conmemorativos del 80 aniversario del fin de la II Guerra Mundial. Carlos III, acompañado de la reina Camila (77), presidió el evento junto a los príncipes de Gales, Guillermo (42) y Kate Middleton (43), entre otros.

Apenas unas horas más tarde de darse cita en tal importante acto, el Rey de los británicos ha celebrado este martes, 6 de mayo, su segundo aniversario como jefe del Estado. Una fecha que ha estado marcada fuertemente por los problemas judiciales del príncipe Andrés (65) y la situación del príncipe Harry.

Harry y Meghan, en septiembre de 2023. Gtres

Fue en 2020 cuando Harry, junto a Meghan Markle, abandonó sus funciones públicas como miembro a tiempo completo de la Familia Real británica. Actualmente, viven con sus dos hijos, Archie (5) y Lilibet (3), en Estados Unidos, donde han dado paso a una vida totalmente alejada de los compromisos institucionales que conlleva la Corona.