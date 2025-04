Los reyes Felipe VI y Letizia modifican su agenda y cancelan un compromiso en Jaén tras el masivo apagón energético

España se ha quedado sin luz este lunes, 28 de abril, paralizando a todo un país y parte de Europa. Un hecho histórico que ha marcado la vida de todos los españoles. También ha afectado a la rutina y agenda de la Familia Real española. El rey de España, Felipe VI (57 años), ha tratado, en la medida de lo posible, de mantener vigentes todos sus compromisos institucionales.

De hecho, ha recibido este lunes al presidente de Ecuador, Daniel Noboa (37), en una audiencia en el Palacio de la Zarzuela. Una reunión que ha podido tener lugar a pesar del apagón eléctrico que afecta a la Península y desde cuyo inicio Felipe VI se ha mantenido en contacto permanente con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez (53).

El jefe del Estado, no obstante, ha visto cómo su agenda ha sufrido una modificación importante en las próximas horas. A última hora de este lunes, en torno a las 22:30, se ha conocido que los Reyes, Felipe VI y Letizia (52), han cancelado in extremis un compromiso agendado para este próximo martes. Los monarcas tenían previsto acudir a la ciudad de Jaén, pero no va a poder ser.

Felipe VI y Letizia en un acto público. Gtres

Felipe y Letizia iban a desplazarse hasta Jaén con motivo del 1.200º aniversario de su capitalidad. Los padres de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (19), tenían una cita en el Ayuntamiento de Jaén, en la Plaza de Santa María. Sin embargo, todo ha quedado cancelado.

En esa línea, TVE ha informado, hace escasos minutos, que el rey Felipe presidirá, en la mañana de este martes, 29 de abril, una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en la Moncloa. Según las mismas fuentes, esta decisión ha sido acordada por el Rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "facilitar la operatividad del Consejo dadas las circunstancias especiales que lo aconsejan".

Sea como fuere, este lunes ha sido intenso para el hijo de Juan Carlos I (87). Como se indicaba días arriba, el Rey ha recibido a Noboa con motivo de la visita que el presidente electo de Ecuador realiza en Madrid en una de las escalas de la gira que lleva a cabo por siete países de Europa y Oriente Medio y que comenzó en Roma, con su asistencia al funeral del Papa Francisco el pasado sábado.

En el encuentro ha estado presente la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, María Susana Sumelzo Jordán, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y la embajadora del Ecuador en España, Wilma Andrade Muñoz.

El rey Felipe VI.

Noboa comenzó este pasado domingo, 27 de abril, su visita a España con un encuentro con inmigrantes y emprendedores ecuatorianos en Madrid. Además, se reunirá con empresarios españoles y con representantes de la comunidad ecuatoriana y emprendedores residentes en España antes de concluir su visita.​​

Tras la gira, que tiene como objetivo atraer inversiones y reforzar la cooperación seguridad y energía, Noboa tomará posesión de su cargo para un nuevo mandato presidencial de cuatro años el próximo 24 de mayo, tras su victoria en las recientes elecciones del país.

Previamente a la audiencia a Noboa, Felipe VI se ha reunido también en el Palacio de La Zarzuela con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides (51), que realiza una visita de trabajo a España.

En el encuentro han estado presentes el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Mariano Sampedro Marcos, la viceministra de la República de Chipre, Marilena Raouna, y el embajador de Chipre en España, Michalis Ioannou, tras lo que el rey ha ofrecido un almuerzo en el Palacio de La Zarzuela al presidente de Chipre​.

El apagón provocado por un corte de suministro eléctrico ocurrido en toda España también ha afectado al Palacio de la Zarzuela, aunque dispone de un sistema de generación de electricidad para resolver los servicios mínimos ante situaciones de emergencia.