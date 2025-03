Pablo de Grecia, tajante ante la polémica generada tras referirse a él como Príncipe: "Soy un ciudadano simple y corriente"

En el año 1974, un referéndum abolió la monarquía en Grecia y la Familia Real perdió oficialmente sus títulos. Sin embargo, el pasado mes de diciembre, un proceso administrativo otorgó a Pablo de Grecia (57 años), el mayor de los hijos del fallecido rey Constantino, la ciudadanía del país.

A raíz de esta medida, la agenda del actual Jefe de la Casa Real de Grecia se ha visto fuertemente intensificada y repleta de compromisos y eventos de renombre. Uno de estos últimos actos tuvo lugar la semana pasada. Pablo de Grecia se desplazó hasta el municipio de Mani Oriental para asistir a una celebración de dos días que conmemoraba el inicio de la lucha de los griegos contra el Imperio Otomano.

Su Majestad fue recibido por todos los allí presentes entre vítores y aplausos. No obstante, Pablo de Grecia acaparó fuertemente todas las miradas tras ser presentado como "Príncipe" por el alcalde de la localidad griega.

Pablo y Marie-Chantal de Grecia.

"Queridos compatriotas, convencidos de que aquí solo somos griegos, cada uno tiene derecho a creer lo que quiera. Pero personalmente creo que los títulos nunca mueren. Y los títulos acompañan a las personas durante toda su vida. Así pues, doy la bienvenida al príncipe Pablo". Estas palabras pronunciadas por Petros Andreakos, alcalde de Mani Oriental, lejos de quedar en simples halagos hacia Pablo de Grecia, marcaron el inicio de una nueva polémica en torno a la extinta Casa Real helena.

El discurso pronunciado por el alcalde de la localidad griega cambió el rumbo del evento que conmemoraba la revolución de 1821 en el Aerópolis de Mani Oriental. Y es que uno de los requisitos exigidos a la familia del último rey de los helenos, cabe recordar, fue no reivindicar el uso de títulos reales.

Una vez finalizada la charla de Andreakos, el primo de la reina emérita Sofia (86) pronunció también unas palabras de agradecimiento tras recibir una bandera de la revolución con una corona real en el centro. "Muchas gracias por darme este regalo hoy, es un honor especial estar aquí con ustedes, porque la patria es todo para mí. La religión y la patria son lo que nos mantiene unidos a todos. Muchas gracias. Viva Grecia, viva Mani", apuntó Pablo de Grecia.

Constantino de Grecia es uno de los cinco hijos de Pablo de Grecia y Marie-Chantal. Gtres

Si bien la situación ya había generado controversia entonces, el transcurso de la semana ha hecho que la polémica dé un giro de 180 grados. La Administración Descentralizada de Grecia Occidental, Peloponeso e Islas Jónicas, la autoridad competente, ha abierto recientemente un procedimiento con motivo del incidente. Así, el alcalde del municipio ha sido citado a ofrecer por escrito su visión sobre lo ocurrido mientras la investigación sigue su curso.

El vástago mayor de los últimos reyes helenos, ante la magnitud de la polémica, se ha visto en la obligación de pronunciarse al respecto. "Lo pasé muy bien. El municipio nos había invitado otros años y yo no había podido ir. La hospitalidad fue muy buena, la gente muy acogedora, el hotel, la taberna, todo fue muy bonito", señaló Pablo de Grecia ante las cámaras del matinal del canal griego ANT1.

Pablo de Grecia junto a los reyes Felipe y Letizia. Gtres

El actual Jefe de la Casa Real griega, en esta línea, también se ha sincerado acerca de cómo ha vivido esta última polémica en la que se ha visto envuelto de forma indirecta. "Está claro que mi nombre es Paul De Grasse. Es una nueva etapa y tenemos que acostumbrarnos. Todo esto pasó y pasará. No queremos que haya ningún problema. Queremos continuar nuestras vidas aquí como cualquier otro", confesó el marido de Marie-Chantal (56). "Le doy las gracias al alcalde por su buena acogida. Por otro lado, no quiero decir nada más. Mi nombre es De Grasse, como todo el mundo me llame es otro asunto. Soy un simple ciudadano común y corriente", terminó diciendo Pablo de Grecia.