El príncipe Andrés cumple 65 años inmerso en una continua caída a los infiernos: su discreta celebración en Royal Lodge

El príncipe Andrés acaba de llegar a los 65 años. Este miércoles, 19 de febrero, el duque de York sopla una vela más en la tarta y lo hace, al igual que sucedió 365 días atrás, envuelto en un sinfín de polémicas que le han llevado a permanecer más alejado que nunca de la Corona británica.

La figura del hermano de Carlos III (76 años) en la Familia Real británica se ha visto especialmente tambaleada desde que el actual Rey de los británicos ascendiera al trono tras el fallecimiento de Isabel II en 2022. Aunque la monarca ocultó hasta el fin de sus días la implicación de Andrés con el pedófilo Jeffrey Epstein, su muerte vino ligada a la publicación de los documentos del caso.

Casualidad o no, los acontecimientos que vinculaban al duque de York con el polémico empresario hicieron que el rey Carlos III de Inglaterra relegara a su hermano a un segundo plano en la Familia Real británica. Cerca de tres años después, el padre del príncipe Guillermo (42) ha conseguido despojar al príncipe Andrés de numerosos privilegios reales como su asignación real y la polémica en torno a él no cesa.

El príncipe Andrés, en una imagen de archivo. Gtres

Una de las primeras decisiones que tomó Carlos III de Inglaterra al ascender al trono británico pasó por intentar que el príncipe Andrés abandonara su actual vivienda, Royal Lodge, para trasladarse a otro emplazamiento real. Sin embargo, el duque de York sigue residiendo aquí a día de hoy. De hecho, se espera que sea en esta localización donde se lleve a cabo una reunión por su 65 cumpleaños.

Según apunta el escritor Andrew Lownie en conversación con The Sun, el hermano pequeño del rey Carlos III de Inglaterra "la discreta celebración tendrá lugar en Royal Lodge -la casa de 30 habitaciones que el duque de York posee en Windsor".

La situación de su hogar no ha sido el único acontecimiento que ha llevado a Andrés de York a estar situado en el foco mediático en su 65 cumpleaños. Una de las polémicas más impactantes se producía hace tan solo un par de meses, el pasado diciembre.

Carlos III y su hermano Andrés de York. Gtres

El príncipe Andrés, lejos de dejar de protagonizar escándalos públicos, volvía a copar portadas en los medios de la crónica social a causa de la estrecha relación que mantenía con un empresario chino que estaba acusado de participar en un caso de espionaje. Yang Tengbo, cabe mencionar, negó días más tarde haber sido un espía para el Gobierno de Pekín.

Una controvertida situación que llevó al duque de York a verse envuelto en una nueva polémica. Algo que, según confesó Lownie al citado medio británico, no influirá en la celebración del exmarido de Sarah Ferguson (65). "No creo que el embajador chino tenga intenciones de aparecer por allí", señaló con tono sarcástico a The Sun.

Antes de dejar de ser miembro en activo de la Familia Real británica, el príncipe Andrés mantenía un negocio llamado Ptich@Palace, una iniciativa global que buscaba conectar a emprendedores con inversores y que tenía sus oficinas en el Palacio de Buckingham. La empresa se desvaneció en 2020, pero una información de The Times sostiene que el duque de York ya habría empezado a dar nuevos frutos con la celebración de una conferencia en Japón.

El príncipe Andrés en el servicio en recuerdo al último rey de Grecia, Constantino II. Gtres

Una buena noticia en la vida del tío del príncipe Harry (40) en mitad de un sinfín de polémicas. De hecho, semanas antes de que esta información saliese a la luz, Andrés de York había sido denunciado ante la Policía británica por utilizar un nombre falso a la hora de registrar una empresa. El Príncipe, cabe mencionar, utilizó un seudónimo derivado de uno de sus títulos más desconocidos, el de conde de Inverness.

La salud también ha sido una ardua tarea a la que hacer frente en los últimos meses en la vida del príncipe Andrés. El duque de York ha vivido un final y comienzo de año convulso y han sido sus hijas, Eugenia (34) y Beatriz (36), quienes se han desplazado asiduamente a su emplazamiento en Windsor haciendo turnos para mostrar apoyo cercano a su padre.

Las princesas Beatriz y Eugenia, junto a Andrés de York en la boda de Harry y Meghan Markle. Gtres

"La princesa Beatriz y la princesa Eugenia han estado turnándose para pasar los fines de semana con su padre, llevando a sus hijos para levantarle el ánimo", señalaron fuentes cercanas al tío del príncipe Harry en HELLO!. El mismo medio, además, recogía que Sarah Ferguson es uno de los principales bastones del duque de York en mitad de este aciago trance.