El rey Juan Carlos y la infanta Margarita salen a navegar en Sanxenxo: la estampa familiar en el segundo día de regatas

El pasado 25 de septiembre, Juan Carlos I (85 años) aterrizaba en el aeropuerto de Vigo, Pontevedra, para participar como de costumbre en las regatas de Sanxenxo que comienzan este jueves día 28. Era este miércoles cuando su hermana pequeña, la infanta Margarita (84), llegaba a la casa de Pedro Campos, íntimo amigo del Emérito y dueño de la casa en la que se hospeda, para reencontrarse con él.

Desde que el padre de Felipe VI (55) se instaló en Abu Dabi en 2020, las reuniones entre los hermanos han sido contadas, de ahí que la tía del actual Rey no haya querido perderse la ocasión de disfrutar de la presencia de éste en la localidad gallega después de tanto tiempo sin verse.

La relación entre los hermanos es muy especial y así lo ha querido reflejar mostrándole su apoyo incondicional en su cuarta visita a España desde su traslado y tercera en lo que va de año. Quienes también se encuentran junto al exmonarca son los hijos de la duquesa de Soria, Alfonso (50) y María Zurita (48), Así como Carlos, el hijo de cinco años de la misma.

[Así ha sido el primer entrenamiento de Juan Carlos I en Sanxenxo entre ovaciones y una divertida anécdota]

Juan Carlos, la infanta Margarita y su hijo, Alfonso Zurita. Gtres

Aunque se preveía que este jueves el Emérito subiera a El Bribón para participar en el entrenamiento previo a la Octava Regata que lleva su nombre, la embarcación finalmente no ha salido del puerto. Ha sido a las 11:30 horas cuando Juan Carlos ha llegado con su coche al puerto y, acompañado de Campos y de varios integrantes de la tripulación del velero, ha bajado las escaleras del pantalán con algunas dificultades debido a sus problemas de movilidad. Tan sólo 15 minutos después, la lancha, el padre del Rey y su familia han abandonado la zona.

Pese a los achaques de salud de la Infanta, todos ellos no han dudado en sumergirse en la lancha semirrígida Cristina y navegar por las queridas aguas de Sanxenxo que tanto significan para Juan Carlos. Margarita, con un chubasquero amarillo, iba sentada al lado del Emérito, que vestía una chaqueta azul, gorra y gafas de sol, y de su hijo Alfonso. Mientras, María y su primogénito escuchaban atentamente sus conversaciones enfrente.

La reunión ha dejado imágenes de lo más conmovedoras: Juan Carlos y Margarita agarrados de la mano, el pequeño observando las aguas con gesto sorprendido y portando un chaleco salvavidas como haría un buen grumete, el dueño del Bribón de lo más cariñoso a punto de acariciar la cabeza del niño... Pero, sobre todo, se ha apreciado mucha complicidad y jocosidad entre los miembros distinguidos de la familia.

Don Juan Carlos sosteniendo la mano de su hermana Margarita. Gtres

Este tierno momento sucede en el segundo día de entrenamiento del Emérito y primero de la Octava Regata. Serán, en total, tres intensas jornadas de competición entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre, siendo la jornada del jueves la reservada para entrenamientos y formalización de inscripciones. Desde las 9 horas de la mañana hasta las 12 se ha procedido con la apertura de la oficina de regatas, con la confirmación de inscripciones y con la recogida de la documentación pertinente.

El padre de Felipe VI también ha recibido la visita de Telmo Martín, el alcalde de Sanxenxo, con quien suele mantener algún encuentro en cada viaje a Pontevedra. Todo apunta a que sus hijas, la infanta Elena (59) y la infanta Cristina (58), también se desplacen al lugar para pasar un agradable rato con su padre navegando las aguas de la ría de Pontevedra.

[La incómoda coincidencia de Felipe VI con Juan Carlos I en Pontevedra: los expertos analizan su posible encuentro]

Juan Carlos, a punto de acariciar la cabeza de Carlos, hijo de su sobrina María Zurita. Gtres

Casualmente, el Rey llegará este mismo jueves a la isla A Toxa para inaugurar el Foro La Toja y estará a tan sólo 16 kilómetros de distancia de su familia. Sin embargo, esta cercanía no implica que vaya a haber un cara a cara entre padre e hijo. Jaime Peñafiel (91) explicaba a EL ESPAÑOL: "Que se encuentren a 15 kilómetros no quiere decir que coincidan. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El Rey va a lo suyo y Juan Carlos a su regata. Ni tienen pensado coincidir ni coincidirán, aunque estén a diez, a cuatro o a dos kilómetros de distancia". Lo que sí quiso recalcar el veterano periodista es que el que fue jefe de Estado de España "se vendrá a vivir pronto a España. Antes de que termine el año volverá".

Se espera que la estancia de Juan Carlos en el país se alargue mínimo hasta el próximo 1 de octubre, día que finaliza la competición. La próxima vez que el exmonarca regrese a España será el 31 de octubre, cuando Felipe y su padre sí coincidirán con motivo de la celebración familiar de carácter privado que tendrá lugar en el Palacio de El Pardo, tras la jura de la Constitución ante las Cortes de la princesa Leonor en su 18 cumpleaños.

Sigue los temas que te interesan