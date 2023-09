La idéntica rutina que sigue el rey Juan Carlos en cada viaje a España: regata, mariscos y los amigos de siempre

Juan Carlos I (85 años) ha vuelto a España para participar en la octava Regata que lleva su nombre en Sanxenxo. Se trata de su cuarta visita a nuestro país -y la tercera en lo que va de año- desde que se marchó a Abu Dabi en 2020. La competición comenzará el próximo jueves, 28 de septiembre, pero el Emérito se encuentra en Vigo desde este pasado lunes, día 25, disfrutando de los mismos planes que lleva a cabo en cada viaje a Pontevedra.

El motivo de su regreso a España ha vuelto a ser la regata. Sanxenxo es uno de sus lugares favoritos en el mundo y navegar uno de sus hobbies. Por ello, aunque se encuentre en el exilio, el rey Juan Carlos regresa a casa cada vez que puede.

Una vez más ha sido recibido por su amigo Pedro Campos y la mujer de éste, Cristina Franze. Al igual que en los tres viajes anteriores el Emérito se hospeda en el domicilio del presidente del Real Club Náutico y patrón del Bribón, con quien comparte su afición por el mar y la navegación.

El rey Juan Carlos tras aterrizar en Vigo el pasado lunes, 25 de septiembre. Gtres

Desde que aterrizó en Vigo el pasado lunes, 25 de septiembre, no han trascendido más imágenes del Emérito, pero sí han quedado al descubierto algunos de sus planes. Poco después de que llegara a Sanxenxo, Juan Carlos recibió en casa de Pedro Campos un lote de pescados y mariscos de Piliña, quien se ha convertido en su pescadera de confianza en Pontevedra. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el local, pero esta vez prefiere no desvelar mayores detalles sobre lo que habría comido el Emérito, pese a estar acostumbrada a atender a los medios, ya que cuenta con una exclusiva cartera de clientes a los que vende el mejor producto. Entre ellos, Pedro Campos.

El pasado abril, en la segunda visita del rey Juan Carlos a España tras su exilio en Abu Dabi, Piliña sí confesó a este periódico que el amigo del Emérito es uno de sus principales clientes. "Llevamos años sirviendo a la casa de Pedro Campos", comentó entonces la pescadera, quien desde mayo de 2022, con cada visita del padre de Felipe VI (55), se convierte en uno de los rostros más solicitados por la prensa.

Las cuatro veces que Juan Carlos I ha vuelto a España para participar en las regatas, Pedro Campos ha elegido el producto de su pescadería de confianza para servir al Emérito.

El rey Juan Carlos a bordo del Bribón el pasado julio. Gtres

De esta nueva vuelta a España también ha trascendido que el padre de Felipe VI ha recibido la visita de Telmo Martín, el alcalde de Sanxenxo, con quien suele mantener algún encuentro en cada viaje a Pontevedra. Por otro lado, es habitual su reencuentro con su primogénita, la infanta Elena (59), quien también es una aficionada a la navegación. No obstante, de momento no hay constancia de una nueva reunión entre padre e hija.

Se espera que la estancia del Emérito en Pontevedra se extienda hasta el domingo, 1 de octubre, cuando terminarán las regatas, o principios de la próxima semana. Casualmente, su hijo, el rey Felipe VI, estará sólo a 16 kilómetros de distancia, ya que mientras Juan Carlos acude a las regatas, el monarca inaugurará el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, entre el 28 y el 30 de septiembre. No obstante, todo apunta a que no se reunirán. La Casa Real, de momento, no ha informado sobre ello.

Es probable que su reciente regreso a España se produzca en las próximas semanas, ya que tiene previsto participar en la celebración que llevará a cabo la Familia Real después de que la princesa Leonor (17) jure la Constitución el 31 de octubre, tal y como han precisado fuentes de la Casa del Rey a EFE.

El rey Juan Carlos, arropado por la infanta Elena en su viaje a Sanxenxo el pasado julio. Gtres

El jet más lujoso

Lo único que ha cambiado en el reciente viaje de Juan Carlos a España ha sido el avión privado en el que ha volado. Esta vez, tal y como ha podido saber este periódico, el Emérito se ha desplazado en un jet mucho más lujoso: un Bombardier Global 6000 con matrícula 9H-VJN.

Se trata de uno de los mejores aviones que hay en el mercado, tal y como indican expertos del sector a este medio. Es una aeronave de negocios que destaca "en su clase, con una excepcional autonomía de alcance ultralargo. Ofrece el equilibrio perfecto entre confort, velocidad y autonomía para satisfacer las necesidades de los viajeros más exigentes", señalan desde Netjets.

