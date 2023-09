La firma bilbaína de moda nupcial Sophie et Voilà lanza su primera colección 'ready to wear'

Conocida mundialmente por sus vestidos de novia y, tras haber presentado su última colección en la New York Luxury Bridal Fashion Week bajo el nombre de (G)EURIA, haciendo referencia a la vuelta a sus orígenes, ahora Sophie et Voilà lo hacen con una nueva línea de producto que no dejará indiferente a nadie por sus tejidos, sus patrones y colores, además de ser algo inédito en la firma.

De la moda nupcial al ready to wear, una colección de prendas basada en la esencia de su origen: la feminidad en clave de simplicidad absoluta a partir de su know how sobre el patrón perfecto. "Si bien es cierto que siempre quisimos dirigir la marca hacia la moda, es gracias a nuestros propios clientes y al universo que hemos ido creando a lo largo de los años en torno a Sophie et Voilà, que han hecho realidad este proyecto", afirman Sofía Arribas y Saioa Goitia, Directora creativa y CEO de la firma.

Y es que Sophie et Voilá es precisamente eso, un mundo en sí mismo. Un ecosistema que se alimenta del arte y la belleza como recurso infinito y, como tal, termina siendo atemporal. En esta nueva línea encontramos prendas muy especiales confeccionadas en tejidos con una gran caída que le dan al estilismo un aspecto visual de fluidez y movimiento de lo más elegante.

Blusa negra de gasa transparente.

Entre los colores elegidos, los que nunca pasan de moda, elegantes, versátiles y favorecedores como el negro, burdeos, blanco, morado, fucsia o rojo, el color de la temporada y uno de los más poderosos a la hora de vestir. Colores que tiñen tejidos como el satén, el crepe o paillettes.

Clásicos reinventados desde la modernidad entre los que encontramos americanas de corte recto con solapas de duchesse, chaquetas largas entalladas y abrigos largos fluidos. Pantalones de tiro alto, faldas y vestidos en satén o blusas transparentes donde no hay secretos. Destacan piezas muy especiales como las blusas y vestidos de escote a la caja con una gran abertura que nace desde el cuello y le da un gran movimiento, así como los de escote palabra de honor de suma elegancia.

La nueva colección ready to wear de Sophie et Voilà es el más puro reflejo de la más sencilla y fabulosa feminidad, una selección de prendas fluidas, favorecedoras y dispuestas a convertirse en un fondo de armario indispensable.

Top rojo confeccionado en satén.

