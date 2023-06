1 de 9

Dos meses antes de celebrar su primer año como Reina de España, Letizia sacaba la artillería pesada para festejar el 75 cumpleaños de la reina Margarita de Dinamarca. Para la ocasión, en la que se reunía con la realeza europea, estrenaba el regalo que le hizo Felipe VI con motivo de su quinto aniversario de boda: la tiara Princesa, decorada con 450 brillantes y 10 perlas sobre una montura de oro blanco.

La corona, que hacía juego con sus largos pendientes de perlas, era la pieza protagonista del look. Daba el toque final a un outfit sencillo con el que Letizia no arriesgaba demasiado. La Reina optaba por un clásico vestido black and white que firmaba su diseñador de cabecera, Felipe Varela.