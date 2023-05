Letizia, la reina mejor vestida de la coronación de Carlos III: su espectacular 'look' rosa, con pamela y chatones

Maravillosa, increíble, preciosa… Estos son solo algunos de los adjetivos que se han escuchado por parte de los curiosos que se concentraban en el barrio de Chelsea, Londres, cuando los Reyes de España han salido de la embajada de nuestro país en la capital británica hacia la Abadía de Westminster, donde va a tener lugar la ceremonia de coronación de Carlos III (74 años).

Consciente de que todas las miradas del mundo están puestas allí, Letizia (50) no ha querido perder la oportunidad de demostrar que es una de las reinas más elegantes y chics de Europa. Si alguien tenía aún alguna duda, este sábado 6 de mayo por la mañana ha quedado completamente despejada.

La esposa de Felipe VI (55) ha dejado el rojo de lado, a pesar de que muchas apuestas lo daban como ganador para esta jornada histórica para ella, y ha querido vestir de otro color que también se ha convertido en los últimos tiempos en su mejor aliado, el rosa. Letizia no deja nunca a nadie indiferente y hoy, con la importancia del tema, no iba a ser menos.

Los Reyes de España. Reuters

Firmado por Carolina Herrera, hecho que demuestra que la diseñadora venezolana ha destronado completamente a Felipe Varela en el armario de Zarzuela, la Reina ha elegido un conjunto formado por dos piezas, inspirado en el Londres de los años 40, con un patrón que destaca la figura de cualquier mujer y resalta sus curvas sin perder la coquetería y la elegancia. El conjunto está formado por una chaqueta y una falda de largo midi, realizadas en seda bruta o salvaje. El rosa que lo tiñe va entre el fucsia o el rosa más tranquilo, según le dé la luz. Un estreno perfecto para un acto de coronación.

El protagonismo absoluto, compartido al 50% con el espectacular tocado con el que lo ha combinado, es de la chaqueta. Como ocurrió el pasado miércoles durante la cena de gala en honor del presidente de Colombia, Letizia ha querido lucir un truco para darle volumen a su cuerpo del peplum: la chaqueta también lleva un ligero peplum en la zona de la cadera. Los hombros van muy marcados, la manga larga lleva un ligero fruncido, y en la zona del pecho hay un precioso encaje en guipur, tejido que parece que también ha querido recuperar últimamente (lo que hace que toda la prenda tenga ese aire tan increíble que puso de moda en la década de los años 40 Christian Dior).

La falda ha pasado a un segundo plano, pero esa era la intención. De corte midi, completaba el look de forma perfecta. El protocolo exige a las mujeres (usamos este verbo porque con el protocolo británico no se juega) lucir tocado o llevar tapada la cabeza, ya que se trata de una ceremonia religiosa, y Letizia ha cumplido con la norma. Sin ser una mujer a la que le gusten mucho los tocados, y que solo los lleva cuando es necesario, ha lucido una impresionante pamela a modo de tocado. Realizada en rafia (esperemos que no se moje y se estropee), presenta la forma de un wok al revés y está revestida por un tejido de plumeti rosa a juego con el traje de chaqueta.

La pamela es de la marca madrileña Balel. Gtres

La pamela es de la marca madrileña Balel, una firma de tocados y sombreros creada por Isabel Terroso, que crea piezas únicas (un solo modelo por diseño). La firma se basa en los diseños de los años 30, 40 y 50, hechos todos en material artesanal. El precio de sus productos va de los 600 hasta los 1.500 euros, que es la cifra que ha pagado Letizia por el que ha lucido esta mañana en Londres.

Con semejante traje e impresionante tocado, los complementos han pasado a un segundo plano. Letizia ha elegido un clutch cuadrado en color oro y los salones a juego. En la mano, llevaba unos preciosos guantes de cuero en color beige. Un detalle precioso para rematar un look perfecto.

Una mención especial merecen las joyas que ha elegido la Reina para lucir esta mañana lluviosa en Londres. Si había un momento para elegir estos pendientes, ese era hoy. Letizia ha llevado los chatones, una maravilla que pertenece al joyero real, al lote de pasar. Inspirados en la novela de Alejandro Dumas y en el argumento de Los Tres Mosquetos, su primera dueña fue la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg, esposa de Alfonso XIII e hija de Enrique de Battenberg y Beatrix de Inglaterra. Un pequeño guiño a la Corona británica, que hoy celebra la llegada de un nuevo rey. Los chatones los reserva siempre para actos importantes como la entrega de los Premios Princesa de Asturias, que para Letizia son siempre uno de los momentos más especiales de todo el año.

En definitiva, Letizia ha demostrado que ya sabe jugar en las grandes ligas, que ella está a la altura o por encima de muchas de las reinas y princesas europeas. Lo demostró ayer en la recepción en Buckingham y lo ha vuelto a hacer esta mañana en Westminster, con su estilo propio, que parece que, por fin, ha tomado el rumbo correcto.

