Letizia cierra su semana de actos más frenética con un guiño a Constantino II, el hermano de la emérita Sofía

Se trata de la quinta vez en la que los reyes Felipe VI (54 años) y Letizia (50) presiden el Pleno de la Junta de la Real Academia de la Lengua Española en Madrid. La cita tiene en la sede de la RAE en un salón que data de 1713 y ese escenario merece un look especial. Y no es una cosa fácil.

Se trata de un acto de tarde, pero no es cóctel ni un premio, tampoco es una reunión de trabajo… así que había que conseguir un outfit moderno -para contrastar con la institución- elegante y adecuado. Parece que esta vez la Reina lo ha conseguido, la clave: elegir un tejido como el cuero.

Ha sido una semana larga y llena de trabajo, pero todos seguimos un poco con la resaca de lo ocurrido en Grecia. Y no solo nos parece a nosotros, la Reina parece que también, ya que ha querido hacerle un pequeño homenaje a su suegra con una blusa en color azul, el tono de la bandera helena.

La reina Letizia este jueves por la tarde en Madrid. Gtres

Otro objetivo del look de este jueves por tarde era combatir el frío, pues en la capital española las temperaturas llevan toda la semana rondando los bajo cero. No sabemos si eso lo ha conseguido, aunque ha lucido abrigo encima de la blusa y la falda de cuero con la que lo ha combinado, ya que la prenda es de seda y es posible que no haya sido suficiente.

Al hacer contraste con el color negro del resto de la imagen, el top es el absoluto protagonista. Se trata de un diseño satinado de azul turquesa de Carolina Herrera, una prenda que lleva varias temporadas en su armario.

Resulta que el día que la estrenó, lo hizo con la misma falda que ha llevado esta tarde, un diseño de corte lápiz de la firma alemana Hugo Boss que lleva el cinturón incorporado. Letizia es consciente y por eso abusa mucho de ellos, que este patrón le sienta como un guante, estilizando su figura y dando resultados impecables.

Detalle de los pendientes de la reina Letizia que ya lució una vez pero cuya marca se desconoce. Gtres

Para protegerse de las bajas temperaturas ha elegido un abrigo de corte sastre con mangas amplias, los hombros caídos y completamente abierto, sin cierres frontales ni cinturón, del que desconocemos la firma.

En cuanto a los accesorios, uno de sus bolsos preferidos, el modelo Doma de Carolina Herrera de color negro. En los pies unos salones de piel vuelta y con plataforma de Magrit.

El tono alegre lo han puesto los pendientes, cosa que se agradece. Ya los hemos visto en otra ocasión, pero que tampoco conocemos la firma. Descansamos ya tras una semana intensa llena de actos.

