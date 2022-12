Las confidencias de Letizia y otros secretos: retoques, traiciones y su rutina en palacio

No concede entrevistas, a diferencia de muchas de sus homólogas europeas, pero habla con naturalidad en sus encuentros con la prensa y en los corrillos que se forman en sus actos públicos. Eso ayuda a conocer un poco mejor el lado más personal de Letizia (50 años) y también a enterrar algunos mitos sobre ella. Saber cómo enfrenta las críticas, lo que más la frustra o la verdad sobre sus retoques estéticos es posible gracias a una serie de confesiones que se recogen en el nuevo libro sobre Felipe VI (54) que se acaba de poner a la venta.

No sólo eso, el autor también desvela a través de sus páginas algunos secretos de la rutina diaria de la Reina, de su papel como esposa y madre. Algunos de ellos son sorprendentes como que durante años se resistió a pintarse las uñas, que se siente muy cómoda en su papel secundario dentro de la monarquía aunque a veces no lo parezca y que es una pieza fundamental en la evolución del Rey en su papel oficial. Le ha ayudado mucho a la hora de hablar en público.

Las confidencias más importantes de Letizia las hizo en 2013, cuando todavía era princesa, al periodista Albert Castillón (60), que entonces colaboraba con el programa de Antena 3 Espejo Público. Posteriormente, él las desvelaría públicamente. Ahora el libro Los hombres de Felipe VI las recoge una a una de manera extensa. Aunque han pasado diez años, es fácil reconocer en todas ellas la Reina pese a que ha tenido una gran evolución a nivel personal e institucional.

[Felipe VI y Letizia, los detalles más íntimos y desconocidos de su relación tras los muros de Zarzuela]

La Reina, en su último acto público. Gtres

1. Sobre su carrera

- "Cuando empezó a salir con Felipe sufría pensando que muchos creerían que llegó a presentar el Telediario por eso y no por su profesionalidad".

- "Lo que más le duele es constatar que ha perdido el reconocimiento y el prestigio por parte de la mayoría de sus compañeros después de abandonar una profesión que amaba y que año profundamente. Está enfadada con aquellos que mentían sobre ella en los medios".

- "Sigue siendo más feliz hablando con un colega que con una princesa. Por eso la traición de los suyos le duele más".

- "Su alma de periodista la llevaría a desmentir constantemente las falsas informaciones que se publican sobre ella".

2. Sobre su físico y su estilo

- "Sólo reconoció una intervención, la nariz, realizada el 11 de agosto de 2008: la septorrinoplastia. Desde niña sufría problemas de rinitis, cefaleas y catarros frecuentes, derivados de la desviación del tabique nasal y aprovechó la operación para eliminar el caballete del perfil".

A la Reina no le importan los comentarios sobre su delgadez. Gtres

El resto, son invenciones de "algunos compañeros malintencionados". En este sentido, Letizia no dudó en recogerse el pelo y retar a su interlocutor a encontrar las cicatrices de los numerosos liftings que según la prensa se había hecho.

- "No soporta las joyas. Le gusta repetir vestido y complementos. No le gusta seguir el protocolo, ni que la llamen doña Letizia".

- "Sostiene que el buen tono de su piel es producto de una magnífica herencia dérmica familiar, especialmente de su padre y de su abuela, Menchu Álvarez del Valle".

- "No le importa que critiquen su delgadez o especulen sobre su falsa anorexia. Ella siempre ha sido delgada y siempre escuchó ese tipo de comentarios sin que le importaran lo más mínimo".

- "Come de todo, no solo verduras, pescados al vapor y carne a la plancha, como se ha publicado. Pero es cierto que lo hace en pequeñas cantidades".

[Los 10 momentazos de la Familia Real en 2022: del "no te aplaudas" al fulminante gesto de Letizia al Emérito]

3. Los aspectos más privados y mundanos

- "Cuando tiene problemas personales sigue recurriendo a sus amigos de siempre y confiesa echarlos de menos. A menudo, organiza cenas con sus amigas íntimas fuera de Madrid. Aún así, sufre cierta obsesión por evitar fotografías indiscretas".

- "Son muchos los supuestos amigos y familiares que la han traicionado y es conocedora de numerosos detractores que la quieren ver fuera de la Familia Real".

- "No es una mujer tímida, sino divertida y habladora, aunque tiene carácter y mucha ambición en lo personal y lo profesional. En privado es sincera, cercana y extremadamente amable, pero no se relaja ni un minuto".

4. Otros secretos de su rutina en palacio

José Apezarena, autor del libro, también desvela detalles curiosos de la vida de la Reina dentro de los muros de Zarzuela. Hace deporte siempre que puede y acude al gimnasio de palacio, que también utilizan otros miembros de la Familia Real e incluso los escoltas. Allí entrena varias veces a la semana con su entrenador personal- Pesas y pilates son dos de las disciplinas que no pueden faltar en su rutina. Aunque su residencia dispone de una piscina cubierta, ella no suele utilizarla. Se mantiene fit gracias al deporte y se asegura que no ha hecho dieta jamás y tampoco es cierto que sea vegetariana.

Cuando no tiene que asistir a ningún acto oficial, Letizia enfrenta sus actividades sin una gota de maquillaje y vestida con ropa cómoda, zapato plano incluido. Le encanta darse un masaje de vez en cuando y también tomar el sol, aunque hace tiempo que prescindió del bikini y ha convertido el bañador en su prenda ideal. Su obsesión por evitar fotos indiscretas la ha llevado a eso.

Los Reyes con sus hijas, en 2007. Gtres

Otra curiosidad que sirve de desmentido tiene que ver con la supuesta obsesión de la nuera de la emérita Sofía (84) para mantener a sus hijas alejadas del foco público. Aunque en parte es cierto, lo que se desconoce es que es el Rey quien más empeño pone en eso. "Felipe conoce de primera mano las dificultades y consecuencias de una etapa infantil demasiada expuesta", se precisa en la nueva biografía del monarca.

Sigue los temas que te interesan