Letizia planta cara al gélido tiempo de Madrid con vestido de estreno y sus infalibles botas mosqueteras

La reina Letizia (50 años) heredó de la emérita Sofía (84) la presidencia de Honor de la Fundación FAD Juventud, y desde ese 2014 es una de sus citas obligadas. Tras su viaje exprés a tierras del cine, Letizia retoma su agenda en Madrid con un acto de esta organización.

La lluvia ha disminuido ligeramente en el cielo de la capital, pero las temperaturas han caído en picado. Estamos a mediados de diciembre y parece que el armario de Zarzuela se ha acoplado a este tiempo gris, frío y sin colores, ya que Letizia ha decidido lucir de gris y negro para su última cita de la semana.

Sin embargo, a pesar del frío y de los colores, la esposa de Felipe VI (54) no ha querido perder ese lado sexy que siempre luce y el vestido gris de esta mañana tenía una abertura por encima de la rodilla que dejaba ver las botas altas y un poco de piel, siendo un toque muy sensual en su look.

El 'outfit' que ha escogido la Reina para su último acto de la semana. Gtres

Se trata de un diseño nuevo, realizado en punto fino, de la firma Adolfo Domínguez, y que tiene todo el protagonismo en la zona del escote gracias a un original drapeado. El precio que aparece en su página web es de 199 euros.

Sin duda, las protagonistas del outfit de esta mañana han sido las botas over the knees, que, aunque no son nuevas, siempre que las calza son espectaculares. Son un modelo de Steve Madden y están en poder de la reina desde el 2019.

Las botas 'over the knees' que ha rescatado la Reina este viernes. Gtres

Le gustan tanto que se compró unas parecidas en rojo. Este invierno se las ha puesto poco, pero es cierto que con la dolencia que sufre en el pie es normal que las lleve menos, ya que tienen un tacón complicado.

Letizia ha sacado también de su armario un complemento que le habíamos visto en una ocasión y que nos encanta. Fue durante una reunión del Instituto Cervantes en San Sebastián, se trata de un bolso ideal de la firma vasca Mauska.

El bolso de Letizia. Gtres

Se trata del modelo Rosario, de color negro, con cierre completo en cremallera, un bolsillo trasero de efecto terciopelo. El que lleva la Reina, es de tamaño mediano, y tiene un precio de 350 euros. Se puede comprar en la web de la marca.

Lo menos destacado de esta mañana han sido las joyas, ya que ha lucido los pendientes Doble Daga de la española Gold&Roses, de oro blanco y diamantes. Y, por supuesto, no faltaba el anillo de Karen Hallam, que es asombroso lo que dura para ser bisutería.

