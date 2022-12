"No le gusta que la utilicen" y "sabe imponerse": lo que la firma de la infanta Sofía revela sobre su personalidad

No es fácil acceder a conocer determinados rasgos de la forma de ser de personas como los reyes Felipe VI (54 años) y Letizia (50) o las infantas Leonor (17) y Sofía (15). Los cuatros miembros del núcleo duro de la Familia Real son los máximos representantes de nuestro país, dentro y fuera de nuestras fronteras, y como figuras institucionales y también como royals, marcan distancia con la gran mayoría.

La grafología, el análisis de la escritura manuscrita de un individuo con la intención de descubrir rasgos de la personalidad de dicha persona, puede ayudar a que nos acerquemos, de alguna manera, a la primera familia de España: los de Borbón y Ortiz.

Este lunes, 12 de diciembre, la Casa Real publicaba el tradicional Christmas con el que felicitan cada año la Navidad a los españoles. En esta ocasión, Felipe VI y Letizia han cedido el protagonismo absoluto a sus dos hijas, las infantas Leonor y Sofía. En un escenario idílico, los jardines del palacio de La Zarzuela, con guiños otoñales por el fondo con hojas doradas, posan ambas hermanas en el que es un retrato inédito.

Felicitación de Navidad de la Familia Real este año 2022. Casa de Su Majestad el Rey

Junto a la imagen de Leonor y Sofía, sus firmas. La primogénita rubrica con su nombre y con el principal título que ostenta, Princesa de Asturias. La benjamina, por su parte, lo hace como Infanta de España. Pero ¿qué nos dice de su personalidad la firma de la pequeña de la casa? ¿Cómo es, según la grafología, la segunda persona en la línea de sucesión al trono?

Para dar respuesta a estas preguntas, EL ESPAÑOL ha contactado con Georgina Sans, grafoanalista. Según su criterio, "la infanta Sofía es muy perfeccionista, es aplicada, se esfuerza por hacer bien las cosas. Es muy afectiva, cariñosa. Buena persona", relata la experta interpelada por este diario.

La infanta Sofía el pasado mes de octubre en los Premios Princesa de Asturias. Gtres

Con el carácter suficientemente fuerte como para imponerse cuando algo no le termina de gustar del todo, a pesar de su corta edad, Sans afirma que a Sofía "no le gusta que se aprovechen de ella". Y añade: "No le gusta que la utilicen ni que la manipulen. Cuando dice algo, quiere que se la tenga en cuenta, sabe imponerse, aunque muchas veces es para defenderse. No es orgullosa ni vanidosa".

Durante años y todavía en estos días, entre Leonor y Sofía existe un debate eterno en los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Se siente la pequeña alguien inferior ante la posición de su hermana mayor, heredera al trono y futura reina de España?

Según desvela su firma y así lo analiza y confirma la grafoanalista consultada por este periódico, "la infanta Sofía acepta con gusto un segundo lugar, se considera un apoyo importante. Le gusta la justicia, sus opiniones denotan criterio y sus juicios son objetivos. Es bastante ingenua todavía. Puede, incluso, ser algo infantil".

Leonor y Sofía, protagonistas

Como ya ocurrió hace dos años -y en 2008, 2010, 2012 y 2015-, Felipe y Letizia han cedido todo el protagonismo a sus dos hijas en el christmas que la Casa de Su Majestad el Rey divulga en vísperas de la Navidad para felicitar las fiestas y el nuevo año.

En la fotografía que la Zarzuela ha publicado en su página web, se ve a la princesa de Asturias y a su hermana de medio cuerpo, sonrientes, con los brazos entrelazados y luciendo jerseys en color blanco. El de la infanta Sofía, por cierto, de rayas marineras, es de Zara. La foto se acompaña con una tarjeta de felicitación de los Reyes y las infantas con el siguiente mensaje: "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2023".

Felicitación de Navidad con la firma de los Reyes y las infantas Leonor y Sofía. Casa de Su Majestad el Rey

"Muy afectuosamente y con nuestros mejores deseos", añade el mensaje, que se completa, como se ha citado anteriormente, con la firma de los cuatro. La fotografía se tomó este fin de semana en uno de los rincones de los jardines de la Zarzuela, tal y como informaron fuentes de la Casa Real.

Se trata de la primera imagen de Leonor de Borbón desde el pasado 29 de octubre, cuando visitó junto a los Reyes el pueblo ejemplar asturiano de Cadavedo. Su hermana Sofía, en cambio, permaneció en el Hotel Reconquista de Oviedo aquella mañana, pues se encontraba enferma con un virus gastrointestinal, como desveló su madre, la reina Letizia.

